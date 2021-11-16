История успеха из Риги: многомиллионный бизнес от парикмахера до производителя

История успеха, которая началась в Риге: как построить многомиллионный бизнес от парикмахера до производителя всемирно известного косметического бренда T-LAB Professional

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Скажи мне, что стоит в твоей ванной на полке с косметикой, и я скажу, кто ты. Может ли косметика быть индикатором ценностей того человека, который ей пользуется? Однозначно ‒ да, если сам косметический продукт создан на основе прочной системы ценностей. О том, как создать такую косметику для волос и тела, рассказали Владимир и Катерина Тарасюки, основатели и владельцы международного холдинга VT Holding, выпускающего косметику Т-LAB Professional.

Семья по жизни и в бизнесе

Он ‒ всемирно известный парикмахер с многолетним опытом, владелец сети салонов красоты, руководитель академии для профессиональных парикмахеров и издательского дома. Она ‒ международный юрист, бизнесвумен, специалист по стратегическому развитию бизнеса и маркетингу. Эти две личности просто должны были встретиться, чтобы создать не только счастливую семью, но и процветающий бизнес в бьюти-индустрии. Сейчас Катерина и Владимир ‒ равноценные бизнес-партнеры, развивающие VT Holding под эгидой семейности, равноправия, космополитизима и инклюзивности.

Владимир Тарасюк начал профессиональный путь, держа в руках парикмахерские ножницы. "В 1994 я открыл свой первый салон у себя на родине, в Украине. Одновременно с этим несколько лет подряд я участвовал в профессиональных международных конкурсах, организованных известным профессиональным брендом в Риге. Интересно сейчас наблюдать за своей эволюцией ‒ каждый год я получал все более высокие призовые места".

T-LAB Professional Beauty Show, 2016

А потом завертелось. За открытием собственной студии последовало развитие сети салонов полного спектра, где предоставлялись услуги по уходу за волосами, лицом, телом и руками. Нестандартным решением было пригласить к сотрудничеству врачей-трихологов, который консультировали клиентов насчет здоровья кожи головы. Затем последовало развитие франшизы салонов, дистрибуция косметических брендов и открытие собственной академии и издательства.

"Мои творческие работы публиковали всемирно известные издательства на протяжении 25 лет, и приятно осознавать, что люди в Европе, Америке и Азии просили своих мастеров сделать прическу "как на этом фото" и показывали работы нашей академии.

Коллекция образов Premier от T-LAB Professional, 2017

Все это привело меня к созданию собственного высококачественного бренда инклюзивной косметики по уходу за волосами, кожей головы, лица и тела Т-LAB Professional, с которым мы сразу же вышли на международные выставки в Италии, Великобритании, США и Японии. После выхода бренда на рынок о нас написали Forbes, ELLE, BAZAR, VOGUE и многие другие", ‒ вспоминает историю развития бизнеса Владимир.

T-LAB Professional Natural Hair & Skin Care Products, Лондон, 2018.

Мы открыли международную дистрибуторскую компанию в Вильнюсе. Затем были основаны компании в Лондоне и Майами. С 2007 года, когда был создан бренд Т-LAB Professional, производство было организовано на базе партнерских предприятий в Италии, Испании и Франции. Но столкнувшись с рядом сложностей при реализации наших потребностей по разработке инновационных косметических продуктов, мы приняли решение открыть собственное производство в Литве, где уже успешно функционировала наша торговая компания и склады.

"В T-LAB Professional синтезировался весь мой предыдущий опыт. Когда каждый день работаешь с клиентами разных возрастов, полов и национальностей, то сталкиваешься с различными типами волос, различной структурой кожи и геометрией лица и т.д. Недостаточно обладать правильной техникой стрижки, нужно разбираться в трихологии, понимать, какие факторы влияют на здоровье волос и кожи головы. Есть нюансы в уходе за прямыми и вьющимися волосами. Климат и образ жизни тоже диктуют определенные правила. Так глубокое понимание нужд клиентов в различных уголках мира дало понимание дальнейшего развития бренда. Поэтому логичным продолжением моей профессиональной деятельности стало создание собственного продукта, в котором были учтены все те разнообразные факторы, с которыми я сталкивался, работая с клиентами", ‒ отмечает Владимир.

Косметические флаконы как отражение цветов природы

Что нужно знать о косметике Т-LAB Professional в первую очередь? По словам Владимира и Катерины ‒ это то, что бренд производит эффективный продукт, направленный на результат. Кроме того, создавая уходовую косметику, в компании придерживаются принципа "красота через здоровье". Именно эта философия, которая сформировалась еще в момент открытия первых салонов в 1994 году, позже трансформировалась в качество продукта и позволила компании завоевать любовь клиентов по всему земному шару ‒ косметика успешно продается в 28 странах мира.

As Beautiful As Nature ‒ T-LAB Professional

"Все продукты Т-LAB Professional на 99% натуральные (оставшийся один процент отвечает за стабильность продукта и уникальный аромат), содержат активные органические экстракты цветов, которые (что уникально) соответствуют по оттенку цветам флаконов бренда, подчеркивая природное разнообразие. Все продукты дерматологически протестированы, подходят для веганов и никогда не тестировались на животных. Кроме того, во всех продуктах бренда содержится повышенная концентрация органического экстракта алое вера, натурального витамина Е и пантенола, что обеспечивает антибактериальные и антивоспалительные свойства всех продуктов, что особенно актуально в наше время".

"Не секрет, что есть косметические фабрики, работающие на скорость. В индустрии красоты появился такой же тренд, как и в мире моды ‒ то есть за fast fashion пришла fast beauty. Все наверняка видели видео со свалок, куда выбрасывают тонны нераспроданной продукции. Мы для себя выбрали другую дорогу. Мы долго тестируем наши продукты, сначала в лабораториях ‒ своих и независимых, потом в салонах их тестируют мастера. Мы сами тоже участвуем в этом процессе и проверяем продукты на себе лично и своих детях. Дети всегда говорят правду, они самые справедливые потребители. У нас их двое — 3 и 5 лет. И поскольку мы выпускаем косметику унисекс для людей всех национальностей и возрастов, включая деток, мы всегда спрашиваем их мнение. Только после всех этих этапов принимается решение о выводе продукта на рынок. К этому моменту мы абсолютно уверены в эффективности, безопасности и привлекательности того, что мы производим", ‒ описывает подход компании Катерина.

Равноправные совладельцы бизнеса Владимир Тарасюк и Катерина Тарасюк с дочерями Софи и Кейти в Вильнюсе, 2019

Таким образом, еще один "кит", на котором стоит Т-LAB Professional, это инклюзивность. Слово "инклюзивный" обычно используют чтобы показать, что в неком процессе учитываются интересы всех людей вне зависимости от их происхождения, гендера или даже внешности, а также в том смысле, что продукт может использоваться сразу несколькими способами. Катерина подчеркивает, что именно это слово позволят в полной мере описать подход Т-LAB Professional, потому что каждый продукт решает сразу несколько задач одновременно и подходит для любого пола, возраста, а разнообразие коллекций бренда позволит подобрать продукт для любого типа волос ‒ прямых, кудрявых или проблемных. Очень важно подчеркнуть, что косметика бренда подходит для беременных.

"Когда я ждала ребенка, я столкнулась с тем, что сложно купить косметику для беременных, которая бы хорошо пахла, хорошо выглядела, чтобы она была натуральной и безопасной. Многим важно, чтобы косметика была эстетически привлекательной и не нужно было бы менять свой привычный стиль жизни и любимый косметический бренд с наступлением беременности и во время кормления. Кажется, что рынок переполнен, но когда начинаешь погружаться и изучать предложение, оказывается, что с беременностью многие вещи становятся тебе недоступны по причине небезопасности для здоровья будущей мамы ‒ красивая одежда, например, или косметика с приятными запахами в красивых флаконах, любимые духи. В какой-то момент мне показалось, что с беременностью моей привычной жизни наступил конец, ‒ смеется Катерина.

Подарочная упаковка T-LAB Professional

"Тогда перед нашей лабораторией была поставлена амбициозная задач — создать безопасную и эффективную формулу, которая подходила бы для всей семьи, чтобы в ней не было компонентов, которые недопустимы в косметике для детей или беременных. И у нас получилось. Теперь мы выпускаем натуральную безопасную косметику с приятным ненавязчивым запахом и в экологичной упаковке, которая радует глаз. Можно не бояться использовать наши продукты во время беременности или помыть малыша тем же средством, которое используете вы сами.

Владимир дополняет это важной деталью: "Я профессионально занимаюсь черчением, поэтому сам создаю дизайн флаконов, который потом вместе с индустриальными дизайнерами мы доводим до ума и выпускаем в свет. Поскольку для нас самих и для наших клиентов очень важен эстетический аспект, то мы уделяем ему большое внимание. Хочется подчеркнуть, что мы производим натуральную косметику, то есть используем силу природы для того, чтобы люди были здоровыми и красивыми. Поэтому наши флаконы ‒ такие же яркие и сочные, как сама природа. А каждый цвет флакона символизирует оттенок цветка, экстракт которого используется в конкретной коллекции. Например, черный флакон коллекции Royal Detox соответствует экстракту черной орхидеи, который известен своими детокс-функциями".

Поскольку производство Т-LAB Professional находится в Литве, Владимир и Катерина непонаслышке знают об особенностях балтийского климата. Именно поэтому они сделали небольшую подборку своих продуктов, которые могут быть особенно интересными жителям стран Балтии.

Экологичная повторно наполняемая и перерабатываемая упаковка, Греция, T-LAB Professional

Многие женщины в Латвии ‒ обладательницы природного или приобретенного блонда. Одно из ноу-хау Т-LAB, которое придется блондинкам по душе, это шампунь Blond Ambition с фиолетовым натуральным пигментом. Благодаря уникальной формуле, он придает светлым волосам приятный свет, убирая желтизну. Этот шампунь подойдет для натуральных, полностью окрашенных волос, а также для тех, кто любит окрашивание в техниках балаяж или омбре. Тем, кто часто в дороге или предпочитает экономить время и средства, нужно обязательно обратить внимание на продукт 5 в 1 Absolute Wash. Его можно использовать в качестве шампуня для волос, геля для душа, "умывалки", средства для снятия макияжа и очищающего средства для кожи рук. Вопреки расхожему мнению о том, что универсальные средства справляются с задачей на троечку, Absolute Wash ‒ приятное исключение из правил. Вы можете быть уверены — отправившись в путешествие и взяв с собой это средство, ваша кожа будет в полном порядке (состав не сушит), а волосы ‒ будут блестеть и легко расчесываться, благодаря питающему и увлажняющему эффекту. Максимально удобно, когда всех привычных уходовых средств нет под рукой. Еще одна новинка бренда ‒ Absolute Cream. Благодаря унифицированному научному подходу бренда, лаборатория T-LAB Professional разработала продукт, который работает с кожей лица и тела, "адаптируясь" под ее особенности. Один из трендов последних лет ‒ это несмываемый уход, а именно разнообразные серумы и флюиды. Так же, как кожа, волосы могут "устать" от воздействия окружающей среды, от чрезмерного окрашивания или просто повредиться. Тогда на помощь приходят продукты, которые по аналогии с кремом для лица необходимо оставить на волосах на целый день. Одним из таких "прорывов" является флюид Total Protect — первый продукт для волос и кожи головы с SPF 15, а также ночной уход за кожей головы и волосами – Coco Therapy Overnight Serum Deluxe . Ну и вишенка на торте — ухаживающий натуральный стайлинг для волос, который имеет "память" и сохраняет созданный вами стиль и объем волос на долгое время, оставаясь абсолютно незаметным на волосах.

Для жителей балтийских стран эти продукты — абсолютный маст-хэв, потому что волосы сильно подвержены воздействию ветра, солнца, морской соли, жесткой воды из-под крана и перепадам температуры. Все это сушит кожу головы и влияет на здоровье волос.

"Кстати, сейчас мы с удовольствием работаем над созданием новых продуктов, и уже совсем скоро на свет появятся новые бренды ‒ T-LAB Organics, который основан на органических экстрактах медицинских растений, а также T-LAB Kids и T-LAB Home" ‒ рассказывает Владимир.

Произвести для себя и помочь заработать другим

Успешное производство уходовой косметики стало возможным благодаря собственной фабрике и фактически замкнутому циклу экологического производства ‒ бренд Т-LAB Professional сам создает формулы для продуктов, сам производит продукт и упаковку для него, а также имеет необходимое оборудование для переработки пластика.

Производственные мощности, группа компаний VT HOLDING, Вильнюс.

"В бизнесе неизбежно наступает этап, когда ты набил все возможные шишки, досконально изучил, как работают процессы в индустрии, знаешь все подводные камни. А что более важно ‒ знаешь, как добиться устойчивого положительного результата.

Тогда можно делиться опытом с другими. Поэтому сейчас с помощью своего производства мы не только обеспечиваем выпуск собственных продуктов, но и предлагаем другим компаниям сотрудничать с нами в формате контрактного производства (private label). Это значит, что к нам может прийти компания, которая хочет запустить на рынок свой продукт, а мы полностью реализуем этот проект от А до Я или, как еще говорят, ‒ под ключ. Мы можем разработать формулу продукта, либо воспроизвести уже существующий, затем произвести его, а также, что само по себе уникально ‒ самостоятельно изготовить пластиковые флаконы, которые можно переработать или повторно заполнить. При необходимости мы можем выполнить все маркетинговые задачи от разработки логотипа до дизайна упаковки и позиционирования бренда", ‒ рассказывает Владимир.

Производственные мощности, группа компаний VT HOLDING, Вильнюс.

Катерина добавляет важный штрих: "В пандемию весь мир столкнулся с кризисом в логистике, привычные цепи поставок разорвались из-за локдаунов и ограничений, что безусловно ударило по многим бизнесам. Благодаря тому, что мы владеем группой компаний, в которую входит как производство косметических продуктов, так и производство упаковки под одной крышей, мы оказались в достаточно выигрышной ситуации и способны работать бесперебойно. Кроме того, нам удалось организовать круговое производство, замкнув его переработкой собственных пластиковых флаконов для производства новых, что сделало его еще более экологичным. Эти конкурентные преимущества привели к нам и большие бренды, и небольшие компании, которые готовы доверить нам запуск своих продуктов. Мы также много работаем с дистрибьюторами, салонами, ритейлом, онлайн-платформами и фармацевтическими сетями, изготавливая для них натуральные продукты по уходу за волосами, телом, лицом, полостью рта и различные дезинфицирующие средства и санитайзеры, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни".

"И самое вкусное как всегда на десерт, ‒ добавляет с улыбкой Владимир, ‒ сейчас мы работаем над проектом новой эко-фабрики в Тракайском районе, неподалеку от Вильнюса. Здесь более 2000 озер и подземных источников с кристально чистой водой, которую мы используем в производстве продуктов по уходу за собой и за домом".

Проект новой фабрики VT EcoFactory, Тракайский район, Литва

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