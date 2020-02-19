Кабина Тишины "O-telpa" - Потребность в современном офисе

''O-telpa'' – это доступнaя и настраиваемaя Кабина Тишины, созданная мебельным салоном KATE, – спокойное место, где можно укрыться от окружающего шума офиса.

При смене тенденций в рабочей среде, как правило, все больше смещается акцент на среду, которая способствует не только хорошему самочувствию сотрудников, но и их продуктивности. Конечно, зачастую возникают ситуации, когда каждый сотрудник офиса ищет более тихое и отдаленное место для важного разговора, чтобы не беспокоить коллег или самому не отвлекаться.

Одно помещение - несколько функций

Кабина Тишины - это решение приватного уединения для офисных помещений открытой планировки, помещений совместной работы, а также классических офисов с кабинетами. Она может служить в качестве отдельного помещения для телефонных переговоров, небольшой переговорной или временного рабочего пространства, когда нужно сосредоточиться.

Тишина для продуктивности

Акустические панели с шумоподавлением в "O-telpа", а также сама конструкция кабины с двойными стенками и стеклом обеспечивают снижение шума до 35 децибел. Таким образом, работающие в Кабине Тишины не будут мешать другим сотрудникам офиса, а находящиеся вне кабины люди не будут мешать тем, кто находится в кабине.

Создана для хорошего самочувствия сотрудников

Предусмотренное для каждого человека пространство и стеклянные стены создают ощущение простора и прозрачности. Встроенная вентиляция обеспечивает поток свежего воздуха, а регулируемое светодиодное освещение настраивается в соответствии с потребностями пользователя.

Творческая свобода для дизайна

Кроме того, всегда можно адаптировать дизайн, планировку и техническое оснащение Кабины Тишины в соответствии с пожеланиями и потребностями заказчика. Она может быть оснащена удобными диванами, креслами, высокими стульями или прикрепленными к стене скамейками. Для внутренней отделки можно использовать все материалы, имеющиеся в мебельном салоне KATE.

Доступны четыре модели разных размеров:

Кабина Тишины для 1 человека (1100 x 1200 мм)

Кабина Тишины для 2 человек (1200 x 2400 мм)

Кабина Тишины для 4 человек (1400 x 2400 мм)

Кабина Тишины для 6 человек (2000 x 2400 мм)

Кабины Тишины для двух, четырех и шести человек, которые лучше всего подходят для проведения встреч, также могут быть оснащены мультимедийным оборудованием и экранами для презентаций.

Проста в установке и использовании

Все, что вам нужно для установки Кабины Тишины в офисе, это подключение к электросети и свободное пространство. Это практичное и экономически эффективное решение, если изначально в планировке офиса не были запланированы комнаты для совещаний, или если существующих уже недостаточно. Это позволяет избежать перепланировки помещений и экономит время и финансовые ресурсы.

Управление освещением и вентиляцией может осуществляться несколькими способами - с помощью дистанционного управления, с помощью переключателей, встроенных в саму кабину "O-telpа", централизованно и удаленно из определенного места в офисе, или просто во время обслуживания кабины. В Кабине Тишины могут быть установлены датчики движения, это означает, что электричество, вентиляция и освещение будут работать только в том случае, если кто-то в ней находится.

Больше информации о продукте: www.kate.lv