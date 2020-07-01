Как меняется современный шопинг: онлайн и осознанность

Вряд ли в мире есть что-то, что сейчас нельзя было бы купить онлайн. Aliexpress продает целые дома, а Amazon только за первый квартал 2020 года выручил 75,5 миллиардов долларов. Большую часть онлайн-ритейла занимает одежда, поэтому в этой статье мы бы хотели затронуть вопрос о том, чем руководствоваться при покупке одежды в интернете, где покупать и как осознанно подходить к онлайн-шопингу.

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Следуя нашим советам и рекомендациям, вы никогда не окажетесь в ситуации "ожидание" и "реальность".

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У онлайн-шопинга есть ряд неоспоримых преимуществ перед обычными магазинами, среди которых этичное потребление: покупая одежду в интернете заботитесь об окружающем мире и о людях, которые нуждаются в помощи.

Покупать одежду в интернете — в несколько раз дешевле

В онлайне огромная конкуренция, поэтому продавцы стараются делать цены привлекательными, даже если это сказывается на их собственной марже. Благодаря тому, что онлайн-ритейлеры экономят на аренде помещений, экспозиционных стендах, зарплате продавцов и многом другом, покупатель в сети очень часто видит слово "скидка". И, как правило, это не виртуальная скидка "купи два, плати за три", а действительно выгодное предложение. Если охота за скидками — ваше хобби, то вы, скорее всего, уже состоите в закрытых модных сообществах, например, закрытый клуб BestSecret.com. Неудивительно, что жители развитых стран с более развитой экономикой уже давно перестали "кормить" офлайн-ритейл и в основном покупают товары в интернете. Если сравнить цены на брендовую одежду в интернете с ценниками на те же товары на полках реальных магазинов, то можно понять, почему покупка одежды "уходит" в онлайн.

Бесплатная доставка и возврат товаров

В интернете можно заказать столько экземпляров товара, сколько есть на складе. Если вы не уверены, подойдет ли вам вещь, то можно заказать ее в нескольких вариантах — на размер больше, на размер меньше и так далее. После этого дома в спокойной обстановке можно примерить все покупки, рассмотреть себя как следует в зеркале, которое точно не искажает вашу фигуру, и выбрать наиболее подходящий вам вариант. Все "остатки" можно вернуть интернет-магазину бесплатно и в той же самой коробке, в которой вы получили посылку, после чего магазин (Bestsecret.com, Asos.com, Amazon.com и др.) вернет вам деньги.

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Разнообразие выбора

Традиционные магазины ограничены торговой площадью, поэтому не могут похвастаться широким ассортиментом товаров. В онлайне, как правило, можно наоборот утонуть в богатстве выбора. Но если вы точно знаете, чего хотите, то вам помогут фильтры. Например, если вы захотите купить платье в закрытом клубе скидок Bestsecret.com, то сможете уточнить свой поиск по массе критериев — летнее платье, платье подружки-невесты, мини-миди-макси, бренд или не бренд и так далее. Чем точнее сфокусирован ваш поиск, тем более приятным будет результат онлайн-шопинга.

Помимо этого, ваши покупки в интернете не ограничены какой-то одной категорией товаров. Вы можете в одной вкладке заказывать продукты с доставкой на дом, в другой — холодильник, а в третьей — платье для дочери на выпускной в детском саду. Кто вам запретит?

Меньше соблазнов

Мы все читали, какие маркетинговые уловки используют в торговле. Это и запах свежей выпечки в продуктовых магазинах, который повышает слюноотделение и заставляет положить в корзинку больше запланированного. Это и бодрый бит в спортивных магазинах, который практически обещает активные пробежки и сброшенные уже завтра килограммы. Это и специальное освещение, и ароматизаторы воздуха, и определенным образом расположенные зеркала, и многое другое, ведущее к спонтанным покупкам. Конечно, онлайн-маркетологи тоже стараются делать так, чтобы вы, зайдя на сайт, купили не только шорты с футболкой, но и кепку с пропеллером. Но все же в интернет-магазинах соблазнов несколько меньше.

Чтобы избежать чувства горечи от спонтанных покупок и опустевшего кошелька, многие пользуются лайфхаком "отложенной покупки". Закупаясь в интернет-магазине, сложите все, что вам понравилось, в корзину, а потом закройте вкладку браузера. Вернитесь к корзине через несколько дней, и если желание купить не ослабло, то жмите на кнопку "Оплатить заказ". Скорее всего, вы что-то удалите из корзины или вообще не купите ничего. Но если все же сделаете заказ, то не будете разочарованы.

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Осознанный шопинг в латвийском стиле

Рост потребления неизбежно поднимает вопрос осознанности и бережного отношения к природным ресурсам. Многие бренды реализуют социально-ответственные проекты — например, за каждую покупку обуви дарят еще одну пару детям из стран третьего мира или сажают от лица покупателя дерево на Мадагаскаре, делая своего клиента "соучастником" благотворительных акций. Для клиентов это становится дополнительным мотиватором делать покупки именно у такого бренда.

Что я буду делать с купленной одеждой, если она мне не подойдет или отслужит свое?

У латвийских покупателей есть достаточно много вариантов, как поступить.

Переработать вместе H&M

Например, известная марка H&M призывает приносить в магазины любой использованный текстиль, который пришел в негодность. Компания забирает его на переработку, после этого выпускает новые коллекции, используя материалы вторично. Если вы обращаете внимание на состав вещей, то на некоторой одежде H&M будет специальная пометка о том, что она сделана из переработанных материалов. Таким образом, марка не только заботится об экологии, но и строит вокруг себя сообщество, разделяющее ценности бренда.

Дать вещам вторую жизнь

Есть и другие способы быть более осознанными в рамках шопинга и в целом по жизни. Одежду, которая все еще сохранила товарный вид, можно отдать на благотворительные цели. В Латвии есть много организаций, которые примут поношенные вещи, чтобы дать им вторую жизнь — Sarkanais krusts, Otrā elpa, Стена помощи в торговом центре Spice и др.

Продать вещи, которые надоели или не подошли

Если же у вас есть вещи, которые были надеты несколько раз или не подошли совсем, вы можете их продать, чтобы вернуть часть стоимости. Что самое удобное — это тоже делается в интернете. Вы можете воспользоваться такими ресурсами, как AtverSkapi.lv, чтобы продать одежду или даже какие-то другие товары, которые вам не нужны, но могли бы сослужить хорошую службу другим. На таких сайтах вам нужно выложить фотографию товара, сопроводить его привлекательным описанием и выставить цену. Для пересылки товара можно использовать почту или пакоматы, что облегчает координацию с покупателем — вам даже не надо встречаться лично и тратить время на дорогу.

Если собрать эти практики вместе и целенаправленно применять, то экосистема шопинга будет с каждым годом становится все здоровее и здоровее. Конечно, это не решит сразу проблемы перепроизводства и консьюмеризма, но даже маленькими шагами можно прийти к осознанному обществу.