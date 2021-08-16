Как обустроить школьнику место для учебы

Подготовка школьного домашнего задания за столом на кухне или в гостиной неизбежна во многих домах, где жилое пространство слишком мало, чтобы обустроить комнату школьника. Однако специалисты постоянно отмечают, что это не идет на пользу ни осанке, ни зрению ребенка, поэтому следует приобрести хотя бы эргономичное кресло и организовать соответствующее освещение. Как показывает прошлогодний опыт, наличие собственного "домашнего офиса", даже если это всего лишь небольшой уголок в общей комнате, может иметь для школьника решающее значение в процессе дистанционного обучения. Виктория Яненко, руководитель категории "Kesko Senukai Latvia", рассказывает о главных вещах, которые облегчают школьникам учебу дома.

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Не много, но качественно

Какой родитель не захочет обустроить детскую комнату, оборудовав ее на все случаи жизни по последним веяниям моды! Однако имейте в виду, что без многих вещей в повседневной жизни можно обойтись, важно правильно выбрать самое существенное.

"Самое главное для ученика — это письменный стол и хороший стул. Конечно, со временем появится много разных учебных пособий, которые нельзя будет хранить только в сумке, поэтому идеально, если есть возможность разместить у письменного стола достаточно большую полку или комод. Когда такой возможности нет, рекомендуется выбрать письменный стол с ящиками, где можно держать все необходимое для учебы — это поможет ребенку организовать свое хозяйство и поддерживать порядок. Это особенно важно, если школьник учится в помещениях, где также находятся и другие члены семьи", — рассказывает Виктория Яненко, руководитель категории "Kesko Senukai Latvia".

Отказавшись от полного комплекта мебели, можно вложить сэкономленные средства в более качественные вещи — в действительно эргономичное, удобное кресло, регулируемую мебель, которая будет "расти" вместе с ребенком, прочные и безопасные предметы из качественных материалов, которые будут служить много лет.



Для работы и в офисе, и дома требуется эргономичное и хорошее кресло, которое можно адаптировать к потребностям каждого человека. Это особенно важно для ребенка, который все еще растет, его скелет и осанка еще развиваются, поэтому неподходящее кресло может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе. Сидя за столом, особенно при работе с компьютером, спину следует держать прямой, опираясь на спинку, ступни ног должны быть на полу, а локти согнуты под углом 90 градусов или шире.

"Это вовсе не значит, что половину комнаты нужно занять огромным офисным креслом, что, конечно, можно сделать, если места достаточно. Предусмотренные для детей офисные кресла разнообразны как по цвету, так и по дизайну, доступны в разных ценовых категориях, однако стоит приобрести действительно хорошее кресло, которое будет поддерживать спину и руки ребенка. Многие покупатели охотно выбирают кресла без подлокотников, которые не ограничивают свободу движений и позволяют ребенку легко дотянуться до нужного предмета", — рассказывает Виктория Яненко.

Если на том месте, где занимается школьник, твердый пол, стоит купить защитный коврик, чтобы кресло не царапало пол. Такие коврики обычно прозрачные, поэтому практически незаметны и гармонично вписываются в любой интерьер.

Маленькие помощники в обучении или как отдалить момент, когда ребенок устанет

При оборудовании места для учебы нельзя недооценивать важность комфорта, что помогает ребенку избежать усталости и учиться эффективнее. Например, коврик для компьютерной мыши с упором для руки поможет сохранить правильное положение руки и предотвратить преждевременную боль в суставах, а специальная подставка для ног, размещенная под столом, обеспечит правильное положение сидя, если ребенок еще не достает до пола ногами, и облегчит сидячую позу для школьников старшего возраста.

Особое внимание стоит уделить правильному освещению, чтобы в процессе обучения не уставали глаза. Одного потолочного светильника будет недостаточно, особенно в темное время года, поэтому школьнику обязательно понадобится настольная лампа. Рекомендуется ставить ее с левой стороны, если ребенок пишет правой рукой, и с правой стороны, если ребенок левша, чтобы тень не мешала письму. Для школьной настольной лампы специалисты рекомендуют выбирать светодиодную лампу мощностью 806 люмен, что эквивалентно лампе накаливания на 60 Вт.

Наконец, при выполнении большой работы всем нужны моменты отдыха. Поэтому порадуйте своего ученика удобным сидячим креслом-мешком или пуфом, чтобы расслабиться, почитать заданную литературу или помечтать о будущем. Только помните, что рядом с таким креслом-мешком или пуфом также следует поставить лампу, достаточно яркую, чтобы во время чтения не уставали глаза.