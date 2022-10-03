Как определить размер карманных денег ребенка и говорить с ним о ценности денег

Чтобы как можно раньше развить понимание ценности денег и того, как они работают, рекомендуется своевременно начинать рассказывать детям о повседневных расходах и накоплении. Наблюдения показывают, что дети начинают интересоваться тем, откуда берутся деньги, примерно в возрасте шести лет.

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Накопления

Поощрять, чтобы ребенок сам копил деньги на какую-то определенную цель, гораздо ценнее, чем исполнять каждое его желание. Кроме того, если ребенок купит желаемое за накопленные им самим деньги, удовлетворение от покупки будет больше.

Карманные деньги

Чтобы определить размер карманных денег, рекомендуется учитывать общие ежемесячные расходы семьи. Карманные деньги можно выдавать раз в месяц или разделить их на несколько меньших платежей в зависимости от возраста ребенка. Детям младшего возраста рекомендуется давать карманные деньги всего на пару дней.

Своя собственная карта

Умение считать может быть первым признаком того, что ваш ребенок готов к своей первой платежной карте. Она будет способствовать развитию самостоятельности, ответственности и финансовой грамотности у ребенка, а для родителей это удобный инструмент для перечисления и контроля карманных денег. Подав заявку на бесплатную платежную карту Luminor для ребенка до 17 октября, вы получите услугу Защита+ - она бесплатна в течение года.