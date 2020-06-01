Как организовать похороны сейчас?

В трудную минуту поможет новый онлайн-сервис atvadas.lv

В тот миг, когда близкий, родной тебе человек уходит в мир иной, разрывается пространство. Это состояние, к которому нельзя подготовиться. Ты даже не знаешь, как будешь вести себя в этот момент.

Ты ходишь в абсолютном тумане и в этом состоянии еще должен принимать какие-то решения. Как кому сообщить о горе, вымолвить эти, может быть, самые трудные слова? Подготовиться к похоронам, о которых, вероятно, даже и говорили раньше, но все равно верилось, что беда пройдет стороной.

- Наше похоронное агентство Atvadas работает более двадцати лет. Конечно, люди, которые обращаются к нам, ведут себя по разному, кому-то надо выговориться, другие, наоборот, хотят все решить без лишних слов. К нам приходят не в минуты счастья, — говорит директор Atvadas Андрей Рачковский. – Мы же в этой непростой ситуации задаем еще свои вопросы о выборе гроба, венков, кладбища… Давим на больное… И мы вынуждены задавать эти вопросы… Наша работа должна быть сделана, исполнена во благо человека, который к нам пришел.

Сейчас опыт сотрудников похоронного агентства позволил придумать и организовать совершенно новую услугу в Латвии — заказ похорон онлайн. В нашей стране этого еще никто не предлагал. Работа над новой услугой началась до распространения коронавируса, но время пандемии дистанционное обслуживание приобрело дополнительный смысл — безопасность.

- В комплекс к нашим офисам мы добавили интернет-офис — atvadas.lv. Благодаря новому ресурсу, похороны можно заказать, не выходя из дома. Такой подход позволяет неспешно обдумать все необходимые вопросы, увидеть и сравнить цены, а в результате, принять обдуманное решение. Мы всегда готовы ответить на все вопросы клиентов лично, но уверены, что есть и те, кто предпочтет сделать свой заказ через Интернет, находясь в максимально комфортной обстановке, — объясняет Андрей Рачковский.

Когда начинаешь думать о похоронах, то не знаешь с какой стороны к ним подступиться. На atvadas.lv все разложено по полочкам. Отправной пункт — месторасположение. Несчастье произошло в Латвии или нужна репатриация? После географии выбор — традиционные похороны или крематорий, который сейчас все выбирают чаще и чаще. Так шаг за шагом ты делаешь заказ. При желании можно набрать телефон горячей линии 20 692 069, связаться с сотрудником бюро и получить необходимые разъяснения. Специалист агентства видит процесс заявки на похороны в режиме онлайн и готов помочь советом.

При изучении ресурса видно, что похоронное бюро вышло за рамки прямых обязанностей и старается помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию. Онлайн-заказ позволяет сделать и выбор кладбища, если еще нет места. Также можно сразу же оформить заявку на получение денежного пособия от Рижской думы, которое затем используется для частичной или полной оплаты похорон. Ведь как мы не хотели бы думать о деньгах, стоит отдавать себе отчет, что финансовая сторона очень важна и вся калькуляция прощального ритуала должна быть максимально прозрачной. Не секрет, что нечистые на руку дельцы нередко для нечестной рекламы называют минимальную сумму за услугу, а потом постепенно придумывают предлоги для ее увеличения, в результате клиент еще и переплачивает. На atvadas.lv такого произойти не может — вы видите полную стоимость похорон, к которой уже ничего не будет приплюсовано. Более того при онлайн-заказе действует еще 15-процентная скидка.

… Увы, смерть приходит без приглашения, и человек здесь бессилен. Но в наших силах помогать друг другу не только в радости, но и в горе -- так считают в похоронном агентстве Atvadas.