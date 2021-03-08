Как сэкономить на красивой и стильной одежде, читая Instagram?

Знаете людей, которые при словах “Сделано в Китае” презрительно морщатся? Делая так, они ошибаются сразу дважды: наживают себе лишние морщины и отказываются от невероятно выгодного шопинга. Китай уже давно перестал быть страной, штампующей некачественные дешевые товары, что в частности доказывает глобальная шопинг-платформа AliExpress.

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Конечно, на AliExpress есть одежда и электроника сомнительного качества, но также есть не одна тысяча магазинов, которые по качеству продукции смело соревнуются и обходят привычный масс-маркет вроде Zara или Mango. Главное — уметь ориентироваться в гигантском предложении на AliExpress, где можно залипнуть на долгие часы, просто листая фотографии. Не утонуть в богатстве выбора, помогают блогеры, которые перелопачивают за вас мегабайты информации, чтобы поделиться с подписчиками своими крутыми находками.

Один из таких блогов — AliShopping Guru, который всего за 2 года стал крупнейшим блогом о шопинге на AliExpress. Владелица блога Ирина набрала 2 миллиона подписчиков, благодаря полезному и качественному контенту, с помощью которого любители онлайн-шопинга экономят и время, и деньги.

Почему и вам стоит нажать на кнопку Follow?

1. Самое лучшее – специально для вас

Объем информации, которая доступна интернет-пользователю, с одной стороны вдохновляет, а с другой стороны пугает. Как не утонуть в бесконечном потоке информации в интернете? На помощь приходит так называемый курируемый контент или специальные подборки, например, "выбор редакции" или "находки месяца". Такие материалы появляются после того, как журналист, обозреватель или блогер внимательно изучил и пропустил через себя огромное количество информации и сделал лаконичную выжимку, которую можно быстро прочитать или просмотреть.

Именно этим и занимается команда Ирины. Как это происходит? Блогер получает одежду или электронику, которую можно купить на AliExpress, после чего происходит вдумчивое тестирование каждого полученного изделия. Если это одежда, то проверяется удобство, качество кроя, соответствие описания товара и его фотографий реальной ситуации (все же мы помним забавные и вместе с тем грустные подборки фото на тему "ожидание и реальность?)

Таким образом Ирина и ее команда выступают в роли фильтра, отбирая классные фешн-штучки и публикуя честные отзывы о них в Инстаграм-блоге. Если вы следуете за профилем AliShopping Guru, значит, будете получать порцию годного контента и не пропустите интересные находки с AliExpress. Конечно, можно было бы подыскать что-то самостоятельно, но зачем тратить много времени, когда за тебя уже это сделал кто-то другой и готов поделиться результатами?

2. Возможность сэкономить – промокоды, распродажи и немного ещё

В Инстаграм-профиле AliShopping Guru постоянно публикуется информация о различных распродажах, о которых вы можете узнать в числе первых и успеть купить по привлекательной цене то, что уже давно лежало в виш-листе.

Кроме этого, блогер публикует личные промокоды, используя которые появляется реальная возможность сэкономить на интернет-шопинге. Очень приятно купить что-нибудь для дома или для себя, но что может быть приятнее, чем купить это вдвое или даже втрое дешевле?

3. Реальные люди вместо глянцевых моделей

Одна из самых крутых фишек блога AliShopping Guru – это разнообразие. Это значит, что рекламируемую одежду примеряет не только модельной внешности девушка, на которой априори будет хорошо смотреться практически все. В команде Ирины есть девушки разного телосложения и роста, включая модель "плюс-сайз". Для блога фотографируются также мужчины и дети.

Фотографии одной и той же вещи на разных моделях дают возможность каждому подписчику прикинуть – а подойдёт ли мне эта вещь? Буду ли я в ней так же хорошо смотреться, как девушка на фото? В этом уникальное отличие этого блога от многих других блогов, шоурумов и глянцевых журналов: вы сможете приобрести вещь, которая красиво выглядит не только на выверенной глянцевой картинке, но и на вас.

4. Подборки качественных товаров для дома

В последний год мы все по понятным причинам много времени провели дома. Это заставило пересмотреть свои взаимоотношения с тем местом, куда раньше, возможно, мы приходили только спать. Теперь же очень многие задумались об уюте и функциональности своего жилища.

На AliExpress представлено много электроники, товаров для дома, а также удобной домашней одежды, которые могут облегчить быт или просто порадовать на карантине. Возможно, вы уже давно планировали обновить постельное белье или банные полотенца, но не решались на это потратиться. В блоге Ирины вас ждут неожиданные рекомендации по очень приятным ценам. Если пока мы не можем путешествовать в полную силу, то можем хотя бы создать настроение: приготовить континентальный завтрак и сервировать его, как в 5-звездочном отеле с помощью приятной новой посуды?

Если вы все еще думаете, почему именно этот блог о шопинге на AliExpress заслуживает доверия, то добавим: Ирина очень честно рассказывает не только о классных товарах и личных приобретениях, но и об ошибках, неудачах и промахах. И эта искренность очень подкупает.

Жмите кнопку Follow и наслаждайтесь модой, красотой и удачными покупками!

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