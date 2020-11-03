Как сохранить деньги? Золото или акции?

Пандемия коронавируса вызвала панические настроения у инвесторов во всем мире. И речь идет не только о состоятельных людях, но и об обычных гражданах, которые откладывали свободные деньги в качестве пенсионных накоплений, для каких-то значительных покупок или просто "на черный день".

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Правительства многих государств тратит миллиарды долларов и евро на поддержку своей экономики. Так, например в США в марте 2020 года президент Трамп принял решение о выделении на эти цели два ТРИЛЛИОНА долларов США, а в октябре эти средства уже закончились, и сейчас на повестке Конгресса законопроект о выделении дополнительных двух триллионов долларов — итого четыре триллиона. 3,3 триллиона евро выделили страны Евросоюза на поддержку экономики ЕС в апреле этого года, и уже очевидно, что вторая волна пандемии вынудит выделить примерно еще столько же денег до конца года. Только вдумайтесь в масштабы финансирования — речь идет о триллионах долларов и евро, которые будут вброшены на рынок.

Что самое неприятное — это деньги "из ниоткуда", которые будут просто дополнительно напечатаны ФРС и Европейским Центробанком, чтобы не вызвать глобальный кризис и цепь банкротств системообразующих отраслей экономики, таких как туризм, авиация, пассажирский транспорт, гостиничный бизнес, шоу-бизнес и десятки других отраслей, пострадавших от COVID-19 больше других. Это значит, что если пандемию не остановят в ближайшее время, главные мировые валюты неизбежно начнут дешеветь из-за переизбытка.

Держать все свои накопления в бумажных деньгах или на банковских счетах становится очень опасно. Инвестиционные брокеры предлагают инвестировать деньги в ценные бумаги. В качестве примера приводятся данные роста стоимости акций Apple — +62% за год, Tesla — +400% за год, Amazon — +90%. Неплохо, правда?

Но есть одно большое "НО". На рынке ценных бумаг существует такой термин — P/E ratio или коэффициент P/E (price to earning) цена/прибыль. В целом, коэффициент цена/прибыль указывает количество лет, за которые окупятся акции. Например, если коэффициент равен 20, то окупаемость 20 лет. Если P/E 2 — то окупаемость 2 года. Так вот коэффициент P/E для Apple составляет 33, для Amazon — 118, для Tesla 1106.

Выходит, что для того, чтобы оправдать свою стоимость, Apple должна приносить прибыль на текущем уровне 33 года, Amazon — 118 лет, а Tesla, которая вышла в ноль только в этому году, и вовсе 1106 лет. Вы действительно верите, что так и будет?

Да и готовы ли вы активно следить за биржевыми котировками, открывать специальные инвестиционные счета и платить комиссии брокерам?

Ну и что делать, спросите вы? Вложить деньги в покупку недвижимости?

Как вариант… Но, любая, самая захудалая, мало-мальски ликвидная квартира обойдется вам, даже в наши непростые времена, в пару десятков тысяч евро. При этом не стоит забывать, что нужно регулярно оплачивать счета за обслуживание и коммунальные услуги, а также налог на недвижимость и землю. Сдача недвижимости в аренду — дело непростое и тоже требует затрат времени и нервов. Вот и выходит, что самый простой и надежный способ сохранения денег — это покупка инвестиционных металлов и монет.

Первые золотые украшения были обнаружены при раскопках гробницы царицы Зер из шумерской цивилизации и в Древнем Египте, происхождение этих украшений датируется третьим тысячелетием до нашей эры, а археологи считают, что золото начали добывать и вовсе примерно в 5000 году до нашей эры. Никакие денежные знаки, ценные бумаги или объекты недвижимости не могут похвастаться такой историей. При этом за год золото выросло в цене на 17%, а за последние три года и вовсе на 46%, что для древнейшего актива в мире очень и очень достойно. Золото — очень тяжелый металл, не подверженный коррозии, занимает очень мало места и дорого стоит. Его всегда можно спрятать в укромный уголок и поменять на деньги или другие ценности при любой власти в любое время. Еще никогда инвестировать в золотые, серебряные слитки или монеты в Латвии нельзя было так просто и так выгодно как сейчас.

Финансовая компания Money Express в сотрудничестве с крупнейшей в Балтии платежной системой Paysera LT (более 500 000 клиентов в 180 странах мира) предлагают возможность купить инвестиционные продукты в Латвии.

Клиенты Paysera LT могут это сделать прямо в мобильной аппликации Paysera на планшете или смартфоне, а также в филиалах Money Express в Риге на Лачплеша 88, в ТЦ Akropole и на Меркеля 11, а также в ювелирном магазине GEMMI на Лачплеша 121.

Заказать и оплатить слитки и монеты можно также через интернет на сайтах www.moneyexpress.lv, gemmi.lv.

В ближайшее время также планируется предоставить услуги хранения золота и кредитование под залог инвестиционных металлов и монет.

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