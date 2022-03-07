Как весной подкормить растения подходящим удобрением?

Комнатные растения, зелень на балконе и подоконнике, садовые цветы, ягодные и плодовые кустарники, газон — все живое нуждается в питательных веществах, чтобы иметь силы зеленеть, давать ростки и формировать плоды. Вносимое в почву удобрение обеспечивает растения необходимыми питательными веществами. Проще говоря, удобрение для растений — что еда для человека! Весна — самое время, чтобы подкормить и комнатные растения, и растения в своем саду. Однако как сориентироваться в широком ассортименте удобрений?

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Удобрения для растений можно разделить на две основные группы:

- Органические удобрения, представляющие собой как навоз различных животных, так и продукты промышленного производства из разнообразного сырья животного и растительного происхождения, побочных продуктов мясной промышленности, таких как костная или кровяная мука, морские водоросли или других натуральных ингредиентов.

- Химические удобрения, содержащие синтетические, искусственные питательные вещества для растений и минеральные вещества, полученные в результате химических процессов.

При выборе удобрения важно обращать внимание на его состав и активные вещества. Например, весной растениям больше необходим азот, который помогает расти, прорасти и пробудиться после зимы (химический символ N). С началом фазы цветения и плодоношения — в середине лета и осенью — растениям больше необходим фосфор (Р). В свою очередь, поздней осенью и зимой — калий (К), который укрепляет и помогает перенести зиму.

Использование химического удобрения требует специальных знаний, и им можно загрязнить почву вредными веществами. Химические вещества годами остаются в земле или попадают в сточные воды а, следовательно, в грунтовые воды. Поэтому, как ради здоровья человека, так и ради живой природы рекомендуется выбирать натуральные удобрения. Кроме того, это почти обязательное условие, если вы собираетесь удобрять растения, которые впоследствии будут давать урожай, которые вы будете употреблять в пищу.

Натуральное удобрение может быть как купленным в магазине, так и полученным, например, из навоза животных — птичьего помета и конского навоза. Однако при обогащении почвы с использованием навоза животных и птичьего помета следует соблюдать осторожность — это удобрение является очень концентрированным, может обжечь корни растения и занести в сад различных вредителей.

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В последние годы сердца садоводов как в Латвии, так и за рубежом завоевало созданное у нас в стране натуральное удобрение "MēsLolojums". Это — универсальный продукт длительного действия, особенно подходящий для использования весной и обеспечивающий растение всем необходимым в течение всего периода его активной вегетации. Этот продукт содержит азот, который пробуждает растения и помогает им зазеленеть после зимнего сна, стимулирует появление новых побегов, образование листвы и рост растений. "MēsLolojums" подходит:

- Для овощей и ягод

- Для комнатных растений

- Для цветущих растений и кустарников

- Для грядок и теплиц

- Для зерновых и газонов

Используя "MēsLolojums", можно быть уверенным, что ни почва, ни сточные воды не будут загрязнены. В его составе использованы только продукты натурального происхождения. Это удобрение будет работать в течение всего сезона, обеспечивая растение сбалансированными питательными веществами, необходимыми для роста и жизнедеятельности, поскольку его активные вещества постепенно выделяются в почву в результате процессов разложения. Таким образом, можно быть уверенным, что "MēsLolojums" не обожжет корни растения, как это часто случается при использовании химического удобрения или слишком концентрированного органического удобрения — навоза животных или компоста.

Гранулы этого удобрения разлагаются в почве постепенно, и процесс разложения особенно активно происходит именно под воздействием тепла — в теплую погоду выделение активных веществ увеличивается, что совпадает с периодом метаболизма растения и временем активной вегетации.

Удобно! После внесения в землю удобрение продолжает работать весь сезон, поэтому нет нужды в повторном внесении удобрений, что является отличным способом сэкономить время. "MēsLolojums" продолжает работать в почве до одного года. В результате естественных процессов "MēsLolojums" со временем разлагается в почве, не оставляя в земле никаких вредных следов.

Выращивайте для себя и откажитесь от химикатов!



"MēsLolojums" в своем саду полюбила и диктор прогноза погоды на TV3 Рута Двинска, которая разбила грядку и теплицу у дома на радость себе, мужу и маленьким дочерям Грете и Доре. Рута говорит, что, следуя примеру своих родителей, и девочки стали настоящими садоводами — для детских экспериментов всегда выделяется какой-нибудь горшок.

"Возделывая огород, я руководствуюсь принципом, что все, что кладем в землю и чем подкармливаем растения, в конце концов попадает в наш организм. Мы выращиваем не для славы, не для количества, а для собственного потребления. Это наши дети будут срывать и есть фрукты с куста или овощи с грядки. Я всегда об этом помню, и поэтому в нашем саду нет места химикатам. Поэтому я с удовольствием удобряю растения нашим удобрением "MēsLolojums" — оно совершенно натуральное и здорово облегчает повседневную жизнь. Гранулы нужно просто внести в землю при посеве, посадке или пересадке, и не нужно повторно удобрять", — говорит она.

В чем основные преимущества "MēsLolojums"?

Безопасен для рук и корней растений

Улучшает физиологическое состояние клеток растений

Способствует образованию гумуса в почве

Восстанавливает плодородие почвы и улучшает ее структуру

Помогает поддерживать влажность почвы

Снижает содержание нитратов во фруктах и ​​овощах, улучшая их качество

Улучшает вкус фруктов и овощей, способствует увеличению в них количества витаминов

Помогает растениям максимально усваивать ценные питательные вещества, находящиеся в почве

Подавляет патогенные нематоды и повышает иммунитет растений

Нейтрализует миграцию тяжелых металлов, пестицидов и солей химических удобрений в почве



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