Как выбрать посудомоечную машину в 2022 году?

Уже давно нет никаких сомнений, что посудомоечная машина обязательно должна быть в любом современном доме. Это не только самый экономичный в плане времени и средств способ мытья посуды, но и экологичное технологическое решение. Однако, как и любые технологии, производство посудомоечных машин тоже стремительно развивается. Как же тогда выбрать правильную посудомоечную машину, которая будет соответствовать всем современным требованиям 2022 года и облегчит Вашу повседневную жизнь? Свой взгляд на ключевые технологические инновации предлагает один из самых известных в мире и крупнейших производителей бытовой техники в Европе — компания Beko.

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Классические критерии, новые технологии

При выборе посудомоечной машины необходимо учитывать ряд основных критериев: вместимость, расход воды, класс электроэнергии и наличие разнообразных программ мытья посуды. Также важное значение имеют площадь вашего жилья, эстетические требования и ежедневные семейные привычки. Технологическое развитие посудомоечных машин основывается на этих трех критериях. Приспосабливаясь к меняющимся потребностям пользователей, современная бытовая техника стала более многофункциональной, простой в использовании и более экономичной с точки зрения таких ресурсов как электричество, вода, время и даже моющие средства.

Внимание! Новая маркировка энергоэффективности

Установленная Европейским Союзом новая классификация энергоэффективности для электронных приборов действует уже с начала 2021 года. Но, если в этот период вам не приходилось покупать новую бытовую технику, то поначалу она может сбивать с толку. Новая маркировка достаточно проста: она определяет энергоэффективность по шкале "A-G". Ее цель — оценить устройство в соответствии с современными технологическими требованиями. В новой классификации используются более высокие стандарты энергоэффективности, которые также соответствуют инновациям ближайшего будущего и побуждают производителей проектировать и разрабатывать устройства, потребляющие еще меньше электроэнергии. Поэтому, если до сих пор высший класс, который получало оборудование, был "А+++", то в новой шкале это устройство также может соответствовать, например, классам от " до D, в зависимости от своего технического вида. Сегодня класс A применим только к некоторым электрическим приборам и указывает на то, что устройство обладает особо высокой энергоэффективностью.

Первый вопрос: поставить или встроить?

Вкусная еда — залог здоровья, хорошего самочувствия и прекрасного настроения, поэтому кухня является настоящей душой вашего дома. Она должна быть удобной, приятной и функциональной. Один из первых вопросов, на который вы должны ответить при выборе посудомоечной машины: какую технику выбрать: встраиваемую или стоящую отдельно? Преимущество встроенной посудомоечной машины в том, что ее можно "спрятать" в кухонном интерьере. Посудомоечные машины Beko имеют легко монтируемые фронтальные поверхности, специальные выдвижные петли, позволяющие сочетать посудомоечную машину с любой кухонной мебелью, а самые узкие модели — шириной всего 45 см — предоставляют возможность установить такую машинку даже в узком кухонном шкафчике. В свою очередь отдельно стоящие посудомоечные машины подойдут тем, кто любит частенько поменять что-то в интерьере, или, например, тем, кто снимает жилье и не планирует вкладывать в него дополнительные средства.



Размер больше не помеха

Одним из критериев, который обязательно следует учитывать при планировании покупки посудомоечной машины, это ее вместимость. Обычно она выражается в количестве помещающихся в машинку комплектов: один комплект — это одна неглубокая и одна глубокая тарелка, чашка с блюдцем, один стакан и четыре столовых прибора (например, нож, вилка, столовая ложка и чайная ложка). Для семьи из четырех человек обычно достаточно посудомоечной машины на 12 комплектов. Однако и здесь могут быть свои нюансы. Например, если вы часто питаетесь вне дома, то можно рассматривать покупку более компактной посудомоечной машины. А если вы любите устраивать дома большие вечеринки или кто-то из вашей семьи увлекается кулинарными мастер-классами, что заметно увеличивает количество используемой посуды, то может возникнуть потребность в посудомоечной машинке с более "гибкой" вместительностью. С учетом всех этих тонкостей, Beko предлагает в своих машинках функцию AcrobatSystem. Она позволяет регулировать верхнюю корзину, даже когда она полностью загружена. Это позволяет при необходимости максимально использовать имеющееся в посудомоечной машине пространство. Некоторые модели посудомоечных машин оснащены также многофункциональной третьей корзиной, в которую легко помещаются столовые приборы, небольшие чашки для эспрессо или другие мелкие предметы. А те, кто любит принимать гостей, особенно оценят технологию GlassShield — чтобы у вас дома всегда были идеально чистые стаканы, достаточно всего один раз установить уровень жесткости воды. Этот щадящий режим мытья стеклянной посуды продлевает срок использования посуды вплоть до 20 раз.

Ежедневное использование машинки стало еще легче

При современном разнообразии технологических решений существует миф о том, что их использование становится все более сложным и требует какой-то особой подготовки. На самом деле, прежде чем приступить к использованию любого нового прибора, необходимо некоторое время держать под рукой инструкцию, но совсем по другой причине. Развитие технологий предполагает все более простое их использование. Современная техника предлагает массу решений, экономящих нервы, время, деньги и другие ресурсы, при помощи как специальных программ, так и технологических инноваций. Например, компания Beko создала и разработала систему AutoDose, которая позволяет заливать в посудомоечную машинку моющее средство всего один раз в месяц. В зависимости от выбранной программы мойки машинка сама определяет необходимое количество моющего средства. Кроме того, при необходимости "дозаправить" посудомоечную машинку она обязательно напомнит вам об этом. Доверьтесь своей технике и сэкономьте!

Больше времени для себя и своих близких

Значительный акцент при разработке посудомоечных машин Beko делается на экономию времени — каждая посудомоечная машина Beko имеет программу Quick&Shine. Эта полная программа мойки и сушки посуды занимает всего 58 минут, что делает ее идеально подходящей для ежедневного использования. Слабозагрязненную посуду и стеклянные принадлежности можно мыть на программе Mini 30, которая исполнит Ваше задание за полчаса и при температуре 35°С. Значительно сэкономить время можно и за счет уменьшения времени сушки — после цикла мойки посуду можно сразу же использовать повторно или поставить на полку до следующего приема пищи.

В серию посудомоечных машин Beko Beyond встроена технология MaxiDry, которая с помощью дополнительного потока воздуха и вентилятора посудомоечной машины равномерно рассеивает горячий воздух, ускоряя процесс сушки в три раза. Этот режим оберегает посуду от царапин и оставшихся на поверхности капель воды и может сочетаться с большинством программ мытья посуды. В машинках серии Beyond dishwashers также доступна программа особо быстрой мойки. BeQuick — это самая быстрая полная программа в системе сушки при энергосбережении класса А, которая длится всего 45 минут!

Экстремальная чистота

В наше время недостаточно просто чистой посуды — она должна быть идеально чистой! Одна из важнейших технологических новинок связана с более эффективным использованием всего пространства посудомоечной машины. Конструкторы Beko представили следующую инновацию: решение CornerIntense, обеспечивающее абсолютно равномерное распределение струй воды во всем пространстве посудомоечной машины. Особенно впечатляет специальный распылитель, который приводится в действие гидравлической системой, и поэтому совсем не потребляет лишних киловатт-часов, а его форма позволяет воде и моющему средству достигать посуды в самых дальних уголках посудомоечной машинки.

Особые требования к мытью посуды имеются у семей с детьми, так как им нужна гигиенически чистая посуда без микробов. Для таких целей Beko предлагает технологию HygieneIntense. Она объединяет в себе интенсивное мытье с горячим полосканием. Доказано, что мытье посуды в машинке при 60°C и последующая очистка паром 70°C убивает до 99,999% бактерий! Данный факт был протестирован и подтвержден учеными из Рейн-Ваальского Университета прикладных наук. Но и это еще не все! В посудомоечных машинах серии Beyond dishwashers доступна технология DeepWash: специальная зона для размещения посуды глубиной до 30 см, где можно мыть посуду с узкими горлышками, например, бутылки или банки. Эта функция также пригодится, когда вам понадобится вымыть особенно грязную и жирную посуду, которую трудно отмыть вручную.

Конечно, чистота — это одно из главных преимуществ посудомоечной машины. Но, как видите, возможности современных технологий предлагают гораздо больше! Без сомнений, посудомоечная машина является отличной инвестицией, которая уже заняла прочное место на кухне любого современного дома, облегчая нашу повседневную жизнь и делая ее гораздо более комфортной.