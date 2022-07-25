Кальмар на суше: Логистическая компания опровергает мифы о конце транзита в Латвии

Как рижская логистическая компания полного цикла P&B Terminal опровергает мифы о конце транзита в Латвии.

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Сегодня здоровый образ жизни не только модный тренд, но и суровая необходимость. И это не банальные слова из рекламы фитнесс-клуба, а жизненное наблюдение человека, который пытается пройти к офису логистической компании P&B Terminal в Свободном порту Риги. Из-за огромного количества тесно припаркованных фур пройти к офису — задача не только на логистику, но и на геометрию. Сегодня это доступно только человеку стройному, спортивному и настойчивому. Вроде бы и офис расположен грамотно, и площадка перед ним очень приличных размеров, скорее даже площадь, а вот пожалуйста — забита фурами так плотно, что едва возможно открыть водительскую дверь. Почему же работники офиса P&B Terminal рады этому обстоятельству?

Ответ очень простой: это поток клиентских грузов. Надо сказать, что это именно поток, фуры подолгу не стоят, оформляют документы и уходят, но на их место сразу же прибывают другие. Глядя на эту бесконечную вереницу грузов в порту, понимаешь, что слухи о смерти транзита несколько преувеличены, как было сказано когда-то.

В чем же главная "фишка" компании P&B Terminal, которая организует и управляет всем этим круговоротом грузов? Фишка эта — в принципе полного цикла: от таможенных брокеров до собственного транспорта. Компания оформляет, грузит, таможит, размещает на собственных складах, транспортирует до заказчика — и полностью несет ответственность за каждый этап. Клиенту это очень удобно — всегда иметь дело с одним контрагентом, который все организует и за все несет ответственность. А если принять во внимание расценки P&B Terminal, которые весьма демократичны и конкурентны, то не стоит удивляться тому количеству желающих воспользоваться логистическими услугами, которое есть на сегодня.

Что представляет из себя компания P&B Terminal, как она устроена и функционирует?

Территория P&B Terminal занимает около 3 га в таможенной зоне Рижского Свободного порта, имеет более 5000 кв. м складских помещений, емкостью свыше 6000 паллето-мест. Помимо обычных автопогрузчиков и штабелеров P&B Terminal имеет в своем техническом парке уникальную погрузочно-разгрузочную технику: рич-стакер KALMAR DRD для груженых контейнеров и негабаритных грузов, грузоподъемностью 45 тонн, а также единственный в Латвии телескопический погрузчик MECLIFT ML 1612R. Это необычная, многофункциональная машина, погрузчик с грузоподъемностью 16 тонн, который может заезжать внутрь стандартного контейнера. Наличие такой техники значительно ускоряет процессы разгрузки-погрузки и позволяет обрабатывать большие объемы груза в ускоренном режиме.

Особенностью логистической компании полного цикла является то, что она включает в себя весь спектр подразделений, помогающих клиенту с оформлением и доставкой груза. Брокеры P&B Terminal работают с таможней быстро и точно знают все нюансы, позволяющие провести таможенную очистку груза максимально лояльно по отношению к клиенту. Транспортные услуги включают в себя абсолютно все виды: морские перевозки, автомобильные, авиа, железнодорожные и мультимодальные — когда применяются комбинированные варианты с целью оптимизации доставки по времени и тарифу. P&B Terminal также занимается доставкой негабаритных грузов. Экспедиторы компании — это опытные специалисты, которые будут следить за сохранностью и своевременностью доставки груза на всем пути следования и которые имеют опыт решения форс-мажорных ситуаций, возникающих в этом процессе. Все потери времени, нервов и, в итоге, финансов возникают от растерянности или неумения принимать верные решения в нестандартных ситуациях. P&B Terminal полностью берет решения всех проблем в этой области на себя и гарантирует качество и своевременность. Мы весьма тщательно подбираем персонал строго по рабочим качествам и доверяем своим экспедиторам, в полной мере полагаясь на их профессионализм.

Важным аспектом в работе P&B Terminal являются услуги складирования. Современные складские помещения с соответствующей системой хранения и погрузки-разгрузки гарантируют качественное обслуживание вашего груза. За сохранность груза, помимо полиции Свободного порта, несет ответственность наша собственная служба безопасности. Наши склады оборудованы серьезными охранными системами, там установлено видеонаблюдение, противопожарные системы и системы контроля движения. В наших складских помещениях соблюдаются нормативы для хранения грузов — температурные режимы, условия по влажности и конденсированию, пылезащита и иные необходимые для хранения условия.

Важным аспектом в работе компании является полная автоматизация логистических процессов, P&B Terminal не боится внедрять самые последние IT-разработки в этой области. Например, с помощью мобильной аппликации клиент всегда может следить за доставкой своего груза.

P&B Terminal всегда ищет новых перспективных сотрудников, молодых и опытных, всех желающих заняться интересным делом в логистической отрасли. Принцип один — профессиональный подход к делу.

В ближайших планах компании — покупка новых площадей на территории Свободного порта и постройка еще одного терминала. Несмотря на пандемию Codis-19, на все неурядицы и угрозы, мировая торговля всегда будет существовать и товары всегда будут перемещаться между странами и континентами. P&B Terminal участвует в этой цепочке, внося свой существенный вклад как профессиональный администратор грузоперевозок.