Камни в желчном: пора на операцию?

Доктор медицины, руководитель многопрофильной клиники хирургии AIWA Clinic Сергей ЛЕБЕДЬКОВ рассказывает о проблемах и лечении желчного пузыря

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

– Говорят, что желчный пузырь горазд на неприятные сюрпризы. Это так?

– Судите сами: в Риге в прошлом году экстренно оперировали 879 человек с острыми приступами желчнокаменной болезни. И еще 1024 человека — в плановом порядке.

Все потому, что, с одной стороны, многие люди годами не обращают внимания на недомогания в области правого подреберья живота, не идут к врачам. А когда внезапно начинается болезненный приступ, как это обычно бывает в случае желчнокаменной колики, приходится звонить в неотложку.

С другой стороны, существующие очереди на плановые операции по удалению желчного пузыря длинные, поэтому не все пациенты успевают дождаться намеченной плановой даты и поступают в больницы уже в срочном порядке. Замечу, что в таких вот острых ситуациях оперативное вмешательство нередко может длиться более трех часов, имеет больше рисков и больше осложнений, чем при плановом лечении.

Наша AIWA Clinic предлагает квалифицированную хирургическую помощь — так, плановая операция по удалению желчного пузыря проводится в дневное время опытной бригадой врачей и медсестер. Все занимает 40-50 минут, иногда даже меньше. В распоряжении наших хирургов пять операционных залов, снабженных прекрасным новейшим оборудованием. У нас высокопрофессиональный медицинский персонал и комфортные условия для пребывания пациентов в AIWA Clinic: палаты уровня пятизвездочной гостиницы. Пациенты окружены заботой, вниманием и очень качественным уходом.

– Знаю, что лично вы за 40 лет в хирургии сделали более 14 тысяч операций.

– Это так. Все мои коллеги по частной многопрофильной клинике хирургии, которая достаточно известна в Европе, — профессионалы своего дела.

К нам приезжают пациенты из разных стран. Мы взяли высокую планку и, уверяю вас, будем ее держать. Не все знают, что наша AIWA Clinic предлагает операции и лечение также по государственным квотам.

Капризный пузырь

– Как я поняла, камни в желчном — подлинный бич современности?

– Именно. Поэтому хочу напомнить всем, что типичными симптомами заболевания желчного пузыря (а также холецистита) являются дискомфортные или болезненные ощущения вверху живота или под ребрами справа, чаще следующие за приемом пищи. Время от времени случается легкая тошнота, появляется горький привкус во рту, тяжесть под ребрами или неприятное ноющее ощущение. Наиболее часто они возникают, как я уже сказал, после застолий, полных жирной, жареной, острой или копченой пищи.

– Отчего же появляются камни в желчном? И почему не каждый человек, с кем такое происходит, об этом факте бывает вовремя осведомлен?

– Примерно 20% людей живут с камнями в желчном пузыре годами, не ведая проблемы. В наше время во всем мире развивается буквально эпидемия желчнокаменной болезни. Это связано с особенностями современного питания, и поэтому она встречается у очень многих людей. Но не всех при этом, к слову, надо оперировать.

Самые опасные камни — меньше 1 см в диаметре, такие крохи легко выдавливаются из желчного пузыря и, двигаясь по желчным протокам, способны провоцировать тяжелейшие воспаления поджелудочной железы (панкреатит). А при закупорке общего желчного протока и нарушениях оттока желчи у человека нередко возникает так называемая механическая желтуха. Такие состояния являются уже серьезной угрозой для жизни, следовательно, таковых желательно не допускать! Надо вовремя проходить обследования (приходите в нашу клинику, сделаем) и решать проблему.

Операция прошла успешно. Фотография из личного архива хирурга, доктора

медицинских наук Сергея Лебедькова.

Тянуть с операцией — всегда риск

- То есть камешки в желчном пузыре — угроза для жизни?

- Желчнокаменная болезнь опасна для жизни своими осложнениями, которые могут развиться очень быстро — в считанные часы. Приведу горький пример: 27-летнюю маму троих детей родственники отговорили от операции на желчном пузыре, которую мы настойчиво ей рекомендовали. Через три месяца после этого бедняжка поступила к нам с тяжелейшими осложнениями желчнокаменной болезни — редким молниеносным течением панкреатита (такое бывает), в результате чего она ушла из жизни. Горько и обидно — могла бы жить еще сто лет…

– А почему люди боятся подобной операции?

– Трудно сказать. Удаление желчного пузыря опытный хирург проводит лапароскопически, с минимальным разрезом (от 7 мм до 2 см), что является общепризнанным мировым стандартом лечения при подобном диагнозе. Операция, как я уже говорил, занимает в среднем полчаса и один день пребывания пациента в клинике. Большинство через неделю выходит на работу, реабилитация очень быстрая.

Научно доказано: если нет желчного пузыря, человек продолжает жить полноценно, питаться по своему усмотрению. Диету, причем весьма строгую, как раз вынуждены соблюдать те, у кого камушки сидят в желчном и провоцируют воспаления.

Профилактика и диагностика

– Как сохранить здоровье желчного пузыря?

– Не стрессовать, не нервничать, не сидеть на немедицинских распиаренных диетах, не передать или не голодать, не перегружать организм работой, пить достаточно воды. То есть все очень просто: следует во всем соблюдать меру. Наши предки были мудрыми людьми, когда советовали во всем соблюдать, что называется, золотую середину.

Советую: если чувствуете нездоровье со стороны живота — вздутие, тошноту, какие-то боли, имеются нарушения стула, следует пройти обследование. Во время обычной ультрасонографии можно посмотреть и поджелудочную железу, и желчный пузырь, и печень, почки, селезенку. Это достаточно информативное обследование, в том числе для диагностики камней в желчном пузыре. У нас в клинике имеются все возможности, чтобы провести полную диагностику организма за 2-3 дня, за это время можно сдать также все анализы. Есть госквоты.

– Спасибо, доктор, удачи!

Мила ГЛАДИЛОВА.

Операция прошла успешно. Фотография из личного архива хирурга, доктора медицинских наук Сергея Лебедькова.

Более подробная информация: aiwaclinic.lv

До AIWA Clinic удобно добираться — она находится на ул. Маскавас, 241.

Есть бесплатная автостоянка.

Записаться на консультацию можно по тел: 2002258, 67799100; по эл.

почте: info@aiwaclinic.lv, а также на сайте: aiwaclinic.lv.