Каршеринг от Carguru – это технологии, эффективность и свобода перемещения

В каршеринге всё построено вокруг эффективности и технологий. Каршеринг от Carguru помогает выгодно передвигаться в городе, даёт свободу выбора при планировании дня и оптимизирует не только Ваши расходы, но и процессы внутри самого города.

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С личным автомобилем Ваш маршрут всегда должен иметь форму замкнутого круга — нужно обязательно вернуться обратно к тому месту, где была оставлена машина. С общественным транспортном Вы привязаны к фиксированным точкам начала и окончания маршрута, а также расписанию, что не всегда удобно. С каршерингом Вы можете двигаться в любом направлении, понимая, что в конце маршрута можете вновь сесть в автомобиль и отправиться домой.

Большинство машин в потоке — это личный транспорт, который используется пару часов в день, чтобы отвезти своего владельца из дома на работу утром и в обратном направлении вечером. Все остальное время автомобиль лишь занимает место в городском пространстве, простаивая без дела. Каршеринг же отвозит нас из точки А в точку Б и пока мы занимаемся своими делами, дает возможность пользоваться автомобилем другим людям. Благодаря этому городу нужно меньше машин, меньше парковок и остается БОЛЬШЕ пространства для комфортной жизни.

Благодаря основоположнику каршеринга в Риге — Carguru, автомобили для нас стали "умнее" и доступнее. В любой момент в приложении на карте Вы можете посмотреть, где припаркована машина, как к ней пройти, какой у нее запас топлива в баке и т. д. Также, в приложении Carguru, Вы можете выбрать функцию — радар и когда машина появится в установленном Вами радиусе Вы получите нотификацию или приложение зарезервирует автомобиль автоматически. С каршерингом, Вы платите только за время использования автомобиля, а об остальном заботится команда Carguru. Помимо привычных функций каршеринга, таких как — включенные в стоимость аренды основные расходы, (например — топливо, страховка, налоги, техническое обслуживание, парковка, мойка машин, чистка салона и т. д.), у Carguru есть ряд суперспособностей:

Новые и надежные машины марки Toyota; Volkswagen и Nissan

Автоматическая коробка передач и улучшенная комплектация

Детские бустеры и держатели для телефонов во всех машинах

Бесплатные муниципальные парковки в центре Риги и старом городе

Бесплатная парковка в аэропорту (автостоянка P3)

Поддержка клиентов 24/7

100 бесплатных километров каждые 24h аренды

Бесплатный режим ожидания ночью (22:00 — 07:00)

20 бесплатных минут на резервацию машины и дополнительные 5 минут на проверку авто и подготовку к поездке

Режим Pro с самориском 0,00 EUR

Система лояльности и бонусы в конце каждой поездки

Реферальная программа Carguru

Удобная программа для бизнес-клиентов

И это не список дополнительных опций в комплектации премиум-автомобилей, а суперспособности Carguru, которые стали доступны благодаря программному обеспечению, которое разрабатывает и постоянно улучшает команда Carguru.

" Отрасль каршеринга развивается, а содержать личным автомобиль обходится все дороже. Причем чем дороже машина, тем больше теряет владелец: месяц от месяца она стремительно дешевеет. За три года стоимость машин падает более чем на треть, за пять лет — примерно вдвое. В то же время расходы на содержание собственного авто продолжают расти и многочисленные исследования Европейских коллег доказали, что содержания собственного автомобиля в современном обществе просто не эффективно и не экологично. На этом фоне рижане все чаще задумываются о целесообразности содержания личного транспорта и отдают предпочтение каршерингу. Личному транспорту все тяжелее конкурировать с тем уровнем свободы и выгоды, который предоставляет каршеринг." - говорит руководитель компании Владимир Рескайс.

Каршеринг — это будущее и важный шаг к «умному» транспорту, к беспилотникам и комфортной городской среде, к будущему, свободному от пробок, парковок и стресса, связанного с любыми перемещениями на собственном автомобиле.