Каждому дому нужна крыша, а каждой крыше нужен Metalmaster!

Мы встретились с исполнительным директором AS''Mārupes Metālmeistars'', чтобы узнать побольше об этой компании, и почему Metalmaster действительно лучший выбор по цене и качеству

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-Что такое Metalmaster?

-Metalmaster — это зарегистрированная торговая марка латвийского производителя AS ''Mārupes Metālmeistars''. Наша компания производит металлические крыши и водосточные системы, детали для крыш, а также металлические конструктивные профиля — легкие до 3 мм толщиной и тяжелые металлоконструкции

-В каком году была создана компания AS ''Mārupes Metālmeistars''?

- Компания была основана в 1999 году. Вот уже больше 20 лет AS ''Mārupes Metālmeistars'' предлагает оптимальные решения для реновации и строительства как частному, так и промышленному сектору. Производство AS ''Mārupes Metālmeistars'' находится недалеко от Риги, в Озолниеках. Именно здесь трудится наша команда, цель которой развивать торговую марку Metalmaster через доверие партнеров и покупателей.

- Металлические крыши используются в строительстве не так давно, как шифер, битумная или керамическая черепица и многие другие материалы. Почему было принято решение, что AS ''Mārupes Metālmeistars'' будет производить именно металлические крыши?





-Решение было основано на преимуществах металла перед другими материалами, а также на анализе спроса, который показывал тенденцию постоянного роста во всех европейских странах. И в результате мы оказались правы — действительно, за этот недолгий период времени именно металлические покрытия заняли лидирующее место при выборе материала для крыш.

-Какие основные преимущества металлических крыш Вы можете назвать тем, кто выбирает крышу для строительства или реновации?

-Металлические крыши отличают такие основные характеристики как Долговечность и Надежность, Энергоэффективность, Экологичность и Эстетичность.

-Хотелось бы получить краткое пояснение по каждому из этих преимуществ. Например, в чем причина долговечности и надежности металлических крыш.

-Почему надо выбирать металл? Потому что это самые лучшие инвестиции. Во- первых, срок службы металлических крыш может превышать 50 лет. Во-вторых, на протяжении всего срока службы металлические крыши требуют минимального обслуживания в отличие от той же асфальтовой черепицы, которая нуждается в постоянной чистке или замене сломанных или портящихся от времени частей покрытия. В-третьих, анализ рынка частной недвижимости показывает, что цена домов с металлической крышей выше аналогичных с другими видами покрытия.

Металлические крыши отличаются не только долговечностью, но и надежностью. При правильном монтаже, эти покрытия могут выдержать любой каприз Природы. Металлические крыши защитят ваш дом от экстремальных температур, сильного ветра, града и ливня. Именно металл является исключительной защитой для крыш домов, расположенных на морском побережье — оцинкованное покрытие обеспечивает отличную устойчивость к морским условиям. Необходимо также добавить, что многие ошибочно считают, что металлические крыши более восприимчивы к ударам молнии. На самом деле металл является электропроводящим и невоспламеняющимся материалом, поэтому угроза пожара от удара молнии практически равна нулю. Но природные невзгоды не единственное от чего надежно защищают металлические покрытия для крыш. В отличии от многих других материалов, металл является негорючим и поэтому металлические крыши имеют самый высокий класс по пожаробезопасности -Class A.

-Какая гарантия у продукции Metalmaster?

-В зависимости от материала мы предоставляем гарантию от 25 до 40 лет

-А почему металлические крыши считаются энергоэффективными и экологичными?

-Ответ прост — благодаря свойствам металла. Дело в том, что металл является самым энергоэффективным материалом из всех существующих — он может сэкономить до 40% расходов на энергию и обеспечить отличную изоляцию в зимний период. Металлическое покрытие будет отражать больше солнечного излучения, чем асфальтовая крыша, которая поглощает и удерживает тепло. Свойство металла отражать УВ и инфракрасные лучи является причиной оптимального соотношения нагревания/охлаждения покрытия крыши. Следует отметить, что в последнее время все больше домовладельцев монтируют на крышах домов солнечные панели. Они могут быть легко установлены на металлические крыши, иногда даже с помощью таких монтажных элементов, которые не затрагивают каркас крыши. Легкость монтажа, скорость охлаждения крыши и долговечность металла делают выгоду от установки солнечных панелей на металлической крыше максимальной.

Металл считается самым экологичным материалом для производства крыш. Металл совершенно нетоксичен и поэтому не имеет негативного влияния на экологию. Металлические крыши являются 100% рециркулируемыми и сам металл уже содержит минимум 25% уже переработанных материалов. В большинстве случаев металлическая крыша может быть установлена поверх существующей крыши, что исключает отходы как причину загрязнение окружающей среды. Металлическая крыша весит в два раза меньше, чем асфальтовая черепица, что позволяет проектировать новые дома из более легких конструкций.

-Насколько эти факторы важны для покупателя при выборе материала для крыши?

-В наше время вопросы энергоэффективности и экологичности затрагивают абсолютно всех — трудно встретить того, кто не учитывает эти факторы при выборе строительных материалов. Наша компания гордится тем, что продукция Metalmaster отвечает самым последним требованиям к экономии энергии и безопасности для окружающей среды.

-Давайте обсудим эстетичность металлических крыш.

-Про металлические покрытия часто говорят– красивая крыша. Разнообразие стилей и видов материала, множество конструктивных решений, палитра цветов на любой вкус — все это дает возможность легко дополнить архитектурное решение дома соответствующей ему крышей. Более того, благодаря широкому выбору цветов и стилей металлическая крыша может придать любому дому свою уникальность.

-Все вышеперечисленные преимущества характеризуют продукцию торговой марки Metalmaster?

-Да, безусловно. Но основным преимуществом AS ''Mārupes Metālmeistars'' является доверие партнеров и покупателей к торговой марке Metalmaster.

В заключении хочу добавить, что на рынке работает много компаний, которые предлагают металлические крыши и водосточные системы, но AS ''Mārupes Metālmeistars'' является самым большим производителем в Латвии, чья продукция используется в строительстве не только на местном рынке, но и в других странах Балтии и Скандинавии.

-Где можно получить дополнительную информацию про вашу компанию?

-Для того, чтобы посмотреть наш каталог или запросить ценовое предложение для своей крыши можно зайти на наш сайт metalmaster.lv