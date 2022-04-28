Кислородная терапия оплачивается государством

Кислород является одним из основных элементов нашей жизни. Человеческий мозг потребляет 20% вдыхаемого кислорода. Также в 21 веке, особенно в городских районах, где сильно загрязнен воздух или мы подолгу работаем в помещении, наш организм часто испытывает кислородное голодание. Пока организм здоров, он справляется с этими временными проблемами. Однако в долгосрочной перспективе недостаток кислорода может представлять серьезную угрозу для здоровья легких и сосудов. Мы смогли убедиться в этом, в частности, во время пандемии Covid-19, когда недостаток кислорода в легких сказался на многих пациентах. Люди покупали пульсоксиметры для контроля аномальной частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови при Covid-19.
Что такое кислородная терапия?
Если организм серьезно страдает от нехватки кислорода, кислородная терапия часто является единственным решением.
Основной функцией дыхательной системы является газообмен. Во время него организм снабжается кислородом и удаляется углекислый газ. Если организм не справляется с этой естественной задачей, то происходит снижение количества кислорода в артериальной крови — гипоксемия. В некоторых случаях сопутствующая гипоксемия связана с повышенным уровнем углекислого газа или гиперкапнией.
Кислородная терапия — это обогащение вдыхаемого воздуха кислородом при помощи медицинского устройства (в домашних условиях это кислородный концентратор), который обеспечивает концентрацию кислорода во вдохе до 93-95% по сравнению с его атмосферной концентрацией 21%.
Виды кислородной терапии.
Кислородная терапия применяется как в больницах, так и в домашних условиях. В медицине чаще всего используется термин длительная кислородная терапия, что означает регулярное и почти непрерывное вдыхание кислорода. Для лечения гипоксемии используется длительная кислородная терапия. Одышка является одним из основных симптомов гипоксемии. Следует подчеркнуть, что кислород лечит гипоксемию — низкий уровень кислорода в крови (в организме), а не одышку. Одышка — субъективное ощущение, которое может иметь множество причин.
Целью длительной оксигенотерапии является улучшение качества жизни пациентов, повышение толерантности к физической нагрузке, снижение заболеваемости и смертности у больных с гипоксемией. Гипоксемия (низкое содержание кислорода в крови) с гиперкапнией или без нее (высокий уровень углекислого газа в крови) чаще всего встречается при заболеваниях дыхательной системы, чаще всего при ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких).
В каких случаях может потребоваться кислородная терапия?
Наиболее распространенными заболеваниями, при которых назначают оксигенотерапию, являются ХОБЛ, астма, хронический бронхит, пневмония, туберкулез, а также кислородная терапия может быть рекомендована при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях и после Covid-19.
! Кислородная терапия невозможна без назначения врача.
Виды кислородной терапии. Разница между стационарным и амбулаторным лечением.
В зависимости от тяжести недостатка кислорода (гипоксии) и побочных заболеваний, различают несколько видов кислородной терапии.
Стационарная кислородная терапия. Когда пациент находится в больнице или стационарном медицинском учреждении, по мере необходимости используется стационарная кислородная терапия. В медицинских учреждениях кислород подается централизованно по системе трубопроводов. Медицинский кислород выпаривают из жидкого состояния и подают пациентам газообразный медицинский кислород в концентрации 99,5%.
Амбулаторная кислородная терапия или домашняя кислородная терапия. Кислородный концентратор — это медицинское устройство, которое на сегодняшний день чаще всего обеспечивает длительную кислородную терапию пациентам в домашних условиях. В основе устройства компрессор и фильтр, удаляющий азот из воздуха (79% азота в атмосфере и 21% в воздухе). Кислородный концентратор сначала очищает воздух от пыли, затем удаляет из воздуха азот и подает кислород пациенту в концентрации 90-97% через канюли (носовые трубки) или маску. Для работы устройства требуется только электричество. Устройство потребляет ~295 Вт в час. При использовании 16 часов в день устройство потребляет ~145 кВт в месяц.
Пульсоксиметр. Чтобы более точно отслеживать уровень кислорода в крови и не упустить момент, когда может понадобиться более серьезная кислородная терапия или помощь специалиста, у каждого пациента есть возможность приобрести пульсоксиметр. Это позволяет легко измерять уровень кислорода (SpO2) в домашних условиях. Уровень SpO2 составляет 95-98% в зависимости от возраста. Это дает возможность не упустить момент, когда необходимо срочно вызвать скорую помощь из-за снижения уровня кислорода.
Куда обращаться, если вам нужна кислородная терапия?
Чтобы получить заключение о необходимости длительной кислороднойя терапии, пациент должен предварительно проконсультироваться со своим семейным врачом. Семейный врач проводит необходимые первичные обследования, включая пульсоксиметрию, и выдает направление к пульмонологу или кардиологу.
Пациенту следует не менее двух раз обратиться к врачу-специалисту для определения газового состава крови и проведения необходимых дополнительных анализов. Анализ газов крови является основным диагностическим методом для назначения кислородной терапии. В заключении врач-специалист указывает состав газов в артериальной крови, необходимую скорость потока подачи кислорода в литрах/мин. , а также длительность применения в часах/сутки.
Более подробную информацию об анализе газов в артериальной крови можно найти на сайте http://www.miegacentrs.lv/lv
Более подробная информация о кислородной терапии в домашних условиях доступна в разделе Кислородная терапия в домашних условиях на домашней странице Национальной службы здоровья www.vmnvd.gov.lv .
Медицинские учреждения, в которых может быть назначена кислородная терапия https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/11646/download
Государственное и другое финансирование.
В настоящее время больные с хронической дыхательной недостаточностью могут получать кислородную терапию на дому за счет государства. В определенных случаях терапия 100% оплачивается из государственного бюджета.
С 1 июля 2021 года услуги кислородной терапии для пациентов с хронической дыхательной недостаточностью предоставляются за счет государственного бюджета. Таким образом, повышена доступность услуги для хронических больных, которым по состоянию здоровья необходимо получать кислородную терапию на дому — зачастую пожизненно.
После получения заключения врача-специалиста пациенты смогут обратиться в Центр технической реабилитации Национального реабилитационного центра "Вайвари", который согласует предоставление кислородных концентраторов.
Длительное наблюдение за пациентом осуществляет семейный врач, а пациенту следует раз в год консультироваться с лечащим специалистом для оценки эффективности кислородной терапии. Планируется, что в 2021-2022 гг. около 600 пациентов получат государственную поддержку для проведения кислородной терапии.
Если пациент проходит лечение в стационаре, врач стационара может назначить кислородную терапию в домашних условиях в течение 3 месяцев, это лечение 100% оплачивается государством. Через 3 месяца семейный врач может продлить оплачиваемую государством домашнюю кислородную терапию еще на 3 месяца в зависимости от состояния здоровья пациента и показателей SpO2.
Более подробная информация о порядке получения кислородного концентратора доступна на сайте Министерства благосостояния www.lm.gov.lv и на сайте Центра технической реабилитации Национального реабилитационного центра "Вайвари" www. vtpc.lv.
Ознакомиться с другими группами пациентов, которые могут получить скидки на кислородную терапию на дому, можно ознакомиться на домашней странице www.skabeklaterapija.lv/ru.
Кислородная терапия в Латвии.
Социальное предприятие SIA MEDIRENT 1 работает в Латвии уже несколько лет и владеет самым большим в Латвии парком оборудования для кислородной терапии. Все оборудование, поставляемое SIA MEDIRENT 1, производится одним из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире Drive Devilbiss (США). Основными приоритетами SIA MEDIRENT 1 являются безопасность оборудования, доступность и качество обслуживания. Оборудование в полной комплектации и готовое к использованию можно получить в офисе SIA MEDIRENT 1 или аппарат может быть доставлен пациенту на дом в любой населенный пункт Латвии.
SIA Medirent 1
Телефон 28090909
Дополнительную информацию о возможностях кислородной терапии можно получить на сайтах