Кислородная терапия оплачивается государством

Кислород является одним из основных элементов нашей жизни. Человеческий мозг потребляет 20% вдыхаемого кислорода. Также в 21 веке, особенно в городских районах, где сильно загрязнен воздух или мы подолгу работаем в помещении, наш организм часто испытывает кислородное голодание. Пока организм здоров, он справляется с этими временными проблемами. Однако в долгосрочной перспективе недостаток кислорода может представлять серьезную угрозу для здоровья легких и сосудов. Мы смогли убедиться в этом, в частности, во время пандемии Covid-19, когда недостаток кислорода в легких сказался на многих пациентах. Люди покупали пульсоксиметры для контроля аномальной частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови при Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что такое кислородная терапия?

Если организм серьезно страдает от нехватки кислорода, кислородная терапия часто является единственным решением.

Основной функцией дыхательной системы является газообмен. Во время него организм снабжается кислородом и удаляется углекислый газ. Если организм не справляется с этой естественной задачей, то происходит снижение количества кислорода в артериальной крови — гипоксемия. В некоторых случаях сопутствующая гипоксемия связана с повышенным уровнем углекислого газа или гиперкапнией.

Кислородная терапия — это обогащение вдыхаемого воздуха кислородом при помощи медицинского устройства (в домашних условиях это кислородный концентратор), который обеспечивает концентрацию кислорода во вдохе до 93-95% по сравнению с его атмосферной концентрацией 21%.

Виды кислородной терапии.

Кислородная терапия применяется как в больницах, так и в домашних условиях. В медицине чаще всего используется термин длительная кислородная терапия, что означает регулярное и почти непрерывное вдыхание кислорода. Для лечения гипоксемии используется длительная кислородная терапия. Одышка является одним из основных симптомов гипоксемии. Следует подчеркнуть, что кислород лечит гипоксемию — низкий уровень кислорода в крови (в организме), а не одышку. Одышка — субъективное ощущение, которое может иметь множество причин.

Целью длительной оксигенотерапии является улучшение качества жизни пациентов, повышение толерантности к физической нагрузке, снижение заболеваемости и смертности у больных с гипоксемией. Гипоксемия (низкое содержание кислорода в крови) с гиперкапнией или без нее (высокий уровень углекислого газа в крови) чаще всего встречается при заболеваниях дыхательной системы, чаще всего при ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких).

В каких случаях может потребоваться кислородная терапия?

Наиболее распространенными заболеваниями, при которых назначают оксигенотерапию, являются ХОБЛ, астма, хронический бронхит, пневмония, туберкулез, а также кислородная терапия может быть рекомендована при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях и после Covid-19.

! Кислородная терапия невозможна без назначения врача.

Виды кислородной терапии. Разница между стационарным и амбулаторным лечением.

В зависимости от тяжести недостатка кислорода (гипоксии) и побочных заболеваний, различают несколько видов кислородной терапии.

Стационарная кислородная терапия. Когда пациент находится в больнице или стационарном медицинском учреждении, по мере необходимости используется стационарная кислородная терапия. В медицинских учреждениях кислород подается централизованно по системе трубопроводов. Медицинский кислород выпаривают из жидкого состояния и подают пациентам газообразный медицинский кислород в концентрации 99,5%.

Амбулаторная кислородная терапия или домашняя кислородная терапия. Кислородный концентратор — это медицинское устройство, которое на сегодняшний день чаще всего обеспечивает длительную кислородную терапию пациентам в домашних условиях. В основе устройства компрессор и фильтр, удаляющий азот из воздуха (79% азота в атмосфере и 21% в воздухе). Кислородный концентратор сначала очищает воздух от пыли, затем удаляет из воздуха азот и подает кислород пациенту в концентрации 90-97% через канюли (носовые трубки) или маску. Для работы устройства требуется только электричество. Устройство потребляет ~295 Вт в час. При использовании 16 часов в день устройство потребляет ~145 кВт в месяц.

Пульсоксиметр. Чтобы более точно отслеживать уровень кислорода в крови и не упустить момент, когда может понадобиться более серьезная кислородная терапия или помощь специалиста, у каждого пациента есть возможность приобрести пульсоксиметр. Это позволяет легко измерять уровень кислорода (SpO2) в домашних условиях. Уровень SpO2 составляет 95-98% в зависимости от возраста. Это дает возможность не упустить момент, когда необходимо срочно вызвать скорую помощь из-за снижения уровня кислорода.

Куда обращаться, если вам нужна кислородная терапия?

Чтобы получить заключение о необходимости длительной кислороднойя терапии, пациент должен предварительно проконсультироваться со своим семейным врачом. Семейный врач проводит необходимые первичные обследования, включая пульсоксиметрию, и выдает направление к пульмонологу или кардиологу.

Пациенту следует не менее двух раз обратиться к врачу-специалисту для определения газового состава крови и проведения необходимых дополнительных анализов. Анализ газов крови является основным диагностическим методом для назначения кислородной терапии. В заключении врач-специалист указывает состав газов в артериальной крови, необходимую скорость потока подачи кислорода в литрах/мин. , а также длительность применения в часах/сутки.

Более подробную информацию об анализе газов в артериальной крови можно найти на сайте http://www.miegacentrs.lv/lv

Более подробная информация о кислородной терапии в домашних условиях доступна в разделе Кислородная терапия в домашних условиях на домашней странице Национальной службы здоровья www.vmnvd.gov.lv .

Медицинские учреждения, в которых может быть назначена кислородная терапия https://www.vmnvd.gov.lv/lv/media/11646/download

Государственное и другое финансирование.

В настоящее время больные с хронической дыхательной недостаточностью могут получать кислородную терапию на дому за счет государства. В определенных случаях терапия 100% оплачивается из государственного бюджета.

С 1 июля 2021 года услуги кислородной терапии для пациентов с хронической дыхательной недостаточностью предоставляются за счет государственного бюджета. Таким образом, повышена доступность услуги для хронических больных, которым по состоянию здоровья необходимо получать кислородную терапию на дому — зачастую пожизненно.

После получения заключения врача-специалиста пациенты смогут обратиться в Центр технической реабилитации Национального реабилитационного центра "Вайвари", который согласует предоставление кислородных концентраторов.

Длительное наблюдение за пациентом осуществляет семейный врач, а пациенту следует раз в год консультироваться с лечащим специалистом для оценки эффективности кислородной терапии. Планируется, что в 2021-2022 гг. около 600 пациентов получат государственную поддержку для проведения кислородной терапии.

Если пациент проходит лечение в стационаре, врач стационара может назначить кислородную терапию в домашних условиях в течение 3 месяцев, это лечение 100% оплачивается государством. Через 3 месяца семейный врач может продлить оплачиваемую государством домашнюю кислородную терапию еще на 3 месяца в зависимости от состояния здоровья пациента и показателей SpO2.

Более подробная информация о порядке получения кислородного концентратора доступна на сайте Министерства благосостояния www.lm.gov.lv и на сайте Центра технической реабилитации Национального реабилитационного центра "Вайвари" www. vtpc.lv.

Ознакомиться с другими группами пациентов, которые могут получить скидки на кислородную терапию на дому, можно ознакомиться на домашней странице www.skabeklaterapija.lv/ru.

Кислородная терапия в Латвии.

Социальное предприятие SIA MEDIRENT 1 работает в Латвии уже несколько лет и владеет самым большим в Латвии парком оборудования для кислородной терапии. Все оборудование, поставляемое SIA MEDIRENT 1, производится одним из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире Drive Devilbiss (США). Основными приоритетами SIA MEDIRENT 1 являются безопасность оборудования, доступность и качество обслуживания. Оборудование в полной комплектации и готовое к использованию можно получить в офисе SIA MEDIRENT 1 или аппарат может быть доставлен пациенту на дом в любой населенный пункт Латвии.

SIA Medirent 1

Телефон 28090909

Дополнительную информацию о возможностях кислородной терапии можно получить на сайтах

www.skabeklaterapija.lv

www.elpastrukums.lv