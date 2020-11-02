Клиника "Piramīda" на пути к восстановлению здоровья

Хронические заболевания или онкологический диагноз у человека вызывают огромный стресс, растерянность, создают большую неясность. Особенно страшно время после химиотерапии или лучевой терапии. Диагноз поставлен, лечение начато или завершено, нередко сохранились побочные эффекты, и возник вопрос: как жить дальше? К кому обратиться за советом? У семейного врача часто не хватает времени, а так же и энергии и опыта, чтобы ответить на многие существенные вопросы.

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Риски современного образа жизни

В последние годы все чаще говорят о том, что одной из основных причин хронических, в том числе онкологических, заболеваний является "современный образ жизни". Под этим подразумеваются как привычки в еде, так и малоподвижный образ жизни и, возможно, самый важный фактор — чрезмерный психологический стресс, который вызывает перегрузки в биологических системах организма, включая иммунную систему и метаболизм гормонов. Частью современного образа жизни также является широкое использование чужеродных для организма химических соединений, таких как бытовая химия, которая, предположительно, облегчает наши повседневные дела, но создает дополнительную нагрузку на системы организма.

Изменение этого современного образа жизни — это вызов для каждого человека, но особенно для людей с хроническими заболеваниями или онкологическим диагнозом. Это невозможно сделать за один день или, приняв одну таблетку. Это трудный и долгий путь, требующий поощрение и рекомендации экспертов.

Сплоченная команда врачей

В этом пути может помочь команда специалистов клиники "Piramida", который обеспечивает поддержку, если возникает вопрос: что еще я могу сделать для своего здоровья? Так называемый интегративный подход в дополнение к методам классической медицины для предотвращения нарушений здоровья, а также после того, как диагноз уже установлен, использует различные другие методы поддержки систем организма. После углубленного разговора во время первого визита к терапевту — специалисту по ортомолекулярной медицине, которое длится не менее часа, для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план дальнейших действий. Также он содержит рекомендации, как улучшить качество жизни при различных хронических заболеваниях, в том числе после химиотерапии. Психолог клиники "Piramida" также оказывает поддержку в этих сложных жизненных ситуациях и помогает начать новый образ жизни. Клиника "Piramida" предлагает действительно индивидуализированный медицинский подход, о котором в Латвии до сих пор можно было только мечтать. А именно, в клинике можно провести анализ генетического материала пациента (он отправляется в лабораторию в Дании), который отражает наиболее важные биохимические особенности человека. На основе этих данных и других лабораторных анализов предлагается терапия питания и питательных веществ (витаминная, минеральная), разработанная специалистами и соответствующая особенностям каждого человека. Специалист по питанию составляет план диеты и помогает его ввести в повседневную жизнь. Вместе с физиотерапевтом реализуется новая индивидуальная программа физической активности для дальнейшего восстановления здоровья. Во время программы восстановления в сплоченной команде работают самые разные специалисты — невролог, психолог, физиотерапевт и врачи, специализирующиеся на применении интегративных методов, таких как кинезиология, функциональная и ортомолекулярная медицина, а также других методов.

Витаминные системы

В клинике "Piramida" можно проводить внутривенные инфузии или так называемые системы с различными витаминными комплексами для достижения более быстрого терапевтического эффекта, восстановления после тяжелых инфекций или после химиотерапии. Внутривенные витаминные инфузии также могут быть полезны для профилактики, например, при усталости и истощении, когда требуется быстрое восстановление энергии. Инфузии предлагаются после консультации с врачом, специализирующимся в этой области.

Изменение образа жизни, целенаправленное использование питательных веществ для системы детоксикации организма или уменьшение воспаления является краеугольными камнями интегративной медицины. Это важно в профилактике хронических заболеваний, во время лечения, в уменьшении побочных эффектов терапии и в улучшении качества жизни.

Клиника "Piramida" со своей командой специалистов является пионером в области интегративной медицины в Латвии. Ждем вас, если вы находитесь на распутье и вам нужна помощь, чтобы поправить здоровье.

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