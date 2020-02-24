Концерт Limp Bizkit уже в эту пятницу

Уже в эту пятницу, 28 февраля, «Арену Рига» потрясёт американская рэп-метал группа Limp Bizkit!

Limp Bizkit славится своими переполненными мощной энергетикой шоу, поэтому по праву является одной из самых впечатляющих групп этого жанра именно в живом выступлении. Экспрессивное общение с публикой солиста Фреда Дёрста, виртуозность и удивительные метаморфозы сценических образов гитариста Уэса Борланда, а также уникальное мастерство владения диджейским пультом DJ Lethal, который родом из Латвии, делает каждый концерт группы абсолютно непредсказуемым и незабываемым.

18 февраля группа отправилась в мировое турне c несколькими остановками в крупных городах России, и социальные сети уже наполнились видеороликами с самыми горячими моментами этих концертов и фанатами неистово кричащими от восторга. 26 февраля Limp Bizkit выступит в Каунасе, а 28 февраля в Риге.

Большая часть билетов на концерт группы в Риге была распродана уже в первые дни старта продаж, а билеты в фан-зону расхватали за несколько минут. Сейчас ещё можно приобрести билеты на шоу, но их осталось совсем немного.

Не пропустите редчайшую возможность увидеть прославленных сценических бунтарей Limp Bizkit на концертной площадке своего города! Группа порадует фанатов всеми своими самыми мощными хитами и грандиозным шоу. Это надо слышать и видеть собственными глазами!