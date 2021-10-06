Крупнейшая выставка в Латвии о среднем образовании в мире уже 21-го октября

Уже 21 октября все латвийские ученики, их родители и учителя получат возможность принять участие, возможно, в крупнейшей выставке среднего образования в Латвии, где представители egoPERFECTUS представят возможности обучения по всему миру.

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Тип мероприятия: Выставка

Дата мероприятия: четверг, 2021 г. 21 октября в Риге, Wellton Riverside SPA Hotel.

Начало мероприятия: 14:00

На мероприятии будут представлены последние тенденции в среднем образовании, особенности частных школ, разнообразие возможных специальностей и предложены программы обмена. Это прекрасная возможность не только ознакомиться с предложениями средних учебных заведений по всему миру, но и из первых рук узнать актуальную информацию и найти все ответы в одном месте. Также будут представлены международные программы International Baccalaureate (IB) и A-level.

Посетители мероприятия смогут получить индивидуальные консультации и шаг за шагом узнать о процессе подачи заявки, а также получить ответы на важные вопросы, например, какую образовательную программу выбрать, как "проверить" выбранное учебное заведение, какой наиболее подходящий возраст для начала обучения за границей, участия в лагере или программе обмена.

Организаторы крупнейшей выставки среднего образования egoPERFECTUS говорят, что участвовать в этой выставке стоит по нескольким важным причинам. Во-первых, во время пандемии многие родители познакомились с процессом дистанционного обучения и содержанием учебной программы. Эти знания дали им более широкий взгляд на образование своих детей и позволили сравнить предложения школ в разных странах. Вторая причина заключается в том, что большинству родителей удалось создать мобильные рабочие места и благоприятные условия для удаленной работы во время карантина. В результате они все чаще путешествуют в другие страны, беря с собой детей, и там ищут школы и изучают систему образования. Родительский опыт показывает, что дети также отлично адаптируются к новой среде, не только знакомятся с культурой другой страны, но и заводят круг новых друзей.

Многие истории успеха показывают, что такой международный опыт не только помогает лучше развивать независимость, критическое мышление и способность находить правильные решения, но также облегчает выбор будущей карьеры и интеграцию в международный рынок труда в будущем.

Чтобы узнать подробнее и зарегистрироваться на выставку, посетите www.egoperfectus.lv.