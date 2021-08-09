Крупнейший в Европе Цветочный фестиваль проводится без ограничений

Всего в нескольких десятках километров от границы с Латвией, в Пакруойской усадьбе проходит самое впечатляющее летнее мероприятие для всей семьи, где гостей принимают без строгих ограничений, связанных с COVID-19. В просторной усадьбе, которая неоднократно признавалась лучшей туристической достопримечательностью Литвы, можно не только окунуться в атмосферу XIX века, но и увидеть море из миллионов цветов, а также самые невероятные цветочные скульптуры и сооружения. Все, что Вам нужно сделать – заполнить анкету о прибытии, для чего не требуется никаких предварительных тестов или подтверждения вакцинации.

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Формат мероприятия и огромная территория в 15 гектаров позволяют дышать полной грудью, чувствовать себя в безопасности, получая удовольствие, несмотря на пандемию. Вадим Овчинко – гофмаршал усадьбы, говорит, что "Летний Цветочный фестиваль – это место, где можно насладиться цветотерапией, созданной множеством соцветий и получить позитивные эмоции, особенно ценные после долгого пребывания в карантине.

В программе Цветочного фестиваля - короткие пьесы и представления в исполнении актеров, а также цирковые номера. Здесь все в постоянном движении, что позволяет гостям избежать скопления и длительного пребывания людей на одном месте". "Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности и пополняли свой эмоциональный багаж только позитивными впечатлениями, потому что не знаем, что нас ждет в будущем. Мы также заметили, что часть желающих не знают или не уверены, какие документы им потребуются по прибытии. Поэтому утверждаем, что на сегодняшний день мы не будем разделять, кому можно к нам приехать, а кому нельзя – ждем всех желающих, однако надеемся на сознательность и ответственности людей", – говорит представитель усадьбы.



На Цветочном фестивале, вдохновленном пьесой Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", проходящем под открытым небом, можно проводить время всей семьей. Здесь вас ждут приключения в стиле XIX века, возможность познать ремесла, ознакомиться c коллекцией старинной техники и ретромобилей и хозяйством усадьбы, где каждый может себя почувствовать настоящим жителем здешних мест. Цветочный фестиваль "Сон в летнюю ночь" в Пакруойской усадьбе будет продолжаться в течение всего лета до первых осенних заморозков.

С учетом того, что в мире все еще распространяется Covid-19, предлагаем задуматься о необходимости путешествовать и посещать общественные места в этот период, а также учесть тот факт, что невакцинированные люди по возвращении из Литвы должны соблюдать режим самоизоляции.