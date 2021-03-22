Лазерная коррекция зрения: мифы и реальность

В век информационных и цифровых технологий практически каждый из нас сталкивается с проблемой ухудшения зрения. В такой момент мы начинаем искать способы решения этой проблемы, чтобы видеть четко и жить без дискомфорта. Несмотря на то, что современная медицина предлагает инновационные методы восстановления зрения, многие продолжают щурится и рассматривать мир через различные оптические приспособления. Использование очков и контактных линз не всегда дает ожидаемый результат, кроме того, во многих случаях они неудобны в ежедневном использовании. Избавиться от дискомфорта помогает лазерная коррекция зрения, которая обеспечивает оптимальный и долгосрочный результат. Почему же многие люди не решаются изменить свою жизнь к лучшему?

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Причины отказа от лазерной коррекции зрения могут быть разными, но большинство людей останавливают страхи. Страхи чаще всего возникают из-за мифов и отсутствия достоверной информации.

Мы узнали у пациентов о том, какие распространенные стереотипы мешают им решиться на лазерное восстановление зрения и повышение качества своей жизни. Наиболее популярные мифы комментирует доктор Игорь Соломатин, который занимается вопросами лазерной коррекции зрения уже более 20 лет.

Миф 1

Если сами офтальмологи не восстанавливают зрение с помощью лазерной коррекции, значит это не эффективно и опасно.

Цель лазерной коррекции зрения — не спасти жизнь, а улучшить ее качество тем, кто хочет освободиться от очков и контактных линз. Некоторых очки вполне устраивают. Кроме того, лазерная коррекция зрения — это не дорогой аксессуар, который у всех на виду. Многие врачи и оптометристы уже сделали операцию лазерной коррекции зрения, и окружающие даже не подозревают, что большую часть жизни они провели в очках.

Миф 2

Операция не дает стабильный результат, и через несколько лет ее нужно будет делать снова.

Операции по лазерной коррекции зрения мы проводим уже более 20 лет. Уже сам факт того, что к нам, с целью коррекции зрения, обращаются дети прооперированных нами ранее пациентов, доказывает стабильность результата. Коллеги из других клиник, убедившись, что результат наших операций действительно отличный, сейчас тоже решили учиться проводить такие операции.

Кроме того, в мире опубликовано масса исследований, посвященных долгосрочным результатам операции. Если соблюдены все необходимые процедуры безопасности и операция проводится опытным хирургом, то большинство пациентов сохраняют свободу от очков до наступления возрастных изменений.

Миф 3

Лазерная коррекция — это болезненная, требующая долгого восстановления операция.

Если операция проводится наиболее популярными методами коррекции зрения, такими как Lasik, SuperLasik, Femto Lasik, SMILE, то неприятные ощущения минимальны и восстановительный период не связан с существенными ограничениями привычной активности. Если у пациента найдены анатомические ограничения (например, тонкая роговица), и операцию требуется проводить с помощью технологий поверхностной коррекции зрения, то первые дни после операции, действительно, связаны с дискомфортом — есть выраженная чувствительность на свет, а также слезотечение и ощущение присутствия соринки. Но по мере восстановления поверхности роговицы и эпителия, неприятные ощущения проходят в течение нескольких дней после операции.

Миф 4

После операции зрение становится стопроцентным.

Основная цель лазерной коррекции зрения — освободить пациента от необходимости использовать очки и линзы на ежедневной основе. Операция не спасает от усталости. Также, как и у тех, кто не жалуется на плохое зрение и не носит очки, утром зрение обычно лучше, чем вечером – после напряженного дня перед компьютером. Но если говорить об остроте зрения, часто после операции удается добиться остроты зрения даже 120% при проверке зрения обоими глазами.

Миф 5

Лазерная коррекция приводит к ухудшению зрения и слепоте.

Если соблюдать технологию подготовки к операции, использовать всю необходимую современную аппаратуру при диагностике и коррекции зрения, то операция безопасна. Конечно, существует минимальный риск осложнения в результате механической травмы глаза или инфекции, но наши пациенты для предотвращения таких рисков после операции получают детальные рекомендации и профилактические капли с антибиотиком.

Миф 6

Методы лазерной коррекции новые, а значит неизвестно, что будет через 10-15 лет после операции.

Лазерную коррекцию зрения в нашей клинике проводим уже более 20 лет, поэтому нами накоплен значительный опыт, позволяющий утверждать, что даже через 10-15 лет результат операции позволяет обходиться без очков и линз.

Миф 7

Лучше выбирать старые технологии лазерной коррекции, так как они проверены временем.

Лучше выбирать технологии, которые показаны конкретному пациенту, учитывая его индивидуальную остроту зрения и анатомию глаза. Бывают ситуации, что анатомия глаза пациента настолько благоприятная, что ему подходят технологии всех трех поколений лазерной коррекции зрения. Бывают и совершенно другие истории, когда ввиду анатомических ограничений пациенту подходят только 1-2 метода из всего широкого многообразия технологий коррекции зрения. Именно поэтому наши хирурги освоили и применяют все известные методики коррекции зрения, чтобы предложить оптимальный метод в каждом конкретном случае.

Миф 8

Если во время операции пациент моргнет — можно повредить глаз.

Во время операции мы используем специальный аппарат, который бережно фиксирует веки пациента и не дает моргать тогда, когда этого делать не надо.

Миф 9

После лазерной коррекции зрения женщинам нельзя рожать.

Это одно из популярных заблуждений. Лазерная коррекция зрения проходит на расстоянии в 100 микрон от поверхности роговицы. Это очень поверхностная и бережная операция, и сам факт ее проведения абсолютно не связан с дополнительными рисками во время родов. Но следует учитывать, что при близорукости глаз пациентов обычно увеличен, и на периферических отделах сетчатки могут образовываться очаги истончения ткани и микроразрывы. Часто это требует специального укрепляющего лечения перед родами. Именно поэтому очень важно показаться офтальмологу перед родами, особенно пациентам с близорукостью, вне зависимости от того, была ли ранее проведена коррекция зрения или нет.

Миф 10

Детям не проводят лазерную коррекцию зрения, так как это опасно.

Детям действительно обычно не проводят лазерную коррекцию, но не потому, что это опасно. Детский глаз продолжает увеличиваться в размере до 18-20 лет, поэтому результат операции, проведенный до окончания процессов роста глаза, не будет стабильным.

Миф 11

Операцию нельзя делать летом из-за жары и пыли.

После прохождения лазерной коррекции зрения существует восстановительный период, связанный с некоторыми ограничениями. Например, для максимальной безопасности от инфекций, не рекомендуется чтобы в глаза попадала грязная вода, и поэтому купаться не желательно в течение месяца. В связи с этим, операцию лучше планировать либо после отпуска, либо за месяц до него. Температура и пыль не столь опасны.

Миф 12

После операции придется отказаться от занятий спортом и бассейна.

Физическая нагрузка после операции не противопоказана, но необходимо исключить механическую травму глаза. Также нежелательно попадание грязной воды в глаза, поэтому занятие в бассейне желательно возобновить через месяц после коррекции зрения.

Миф 13

Операция по восстановлению зрения — это дорого. Пользоваться линзами или очками дешевле.

Если посчитать затраты на месячные контактные линзы, очки, а также солнечные очки с диоптриями, то становится очевидно, что лазерная коррекция зрения полностью окупается за несколько лет, не говоря уже об ощущении свободы, которое пациент обретает.

Миф 14

На проведение лазерной коррекции зрения большая очередь.

Благодаря современной аппаратуре, операция проходит очень быстро, и занимает только 1,5 секунды чистого лазерного воздействия на одну диоптрию, поэтому очереди на операцию небольшие. В среднем, время ожидания после обследования не превышает неделю-две.

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