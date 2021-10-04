Лес – это определённо не лотерея

Как Вам хорошо известно, лотерея — это игра на удачу. Вы спросите, как же хозяйственное управление лесом может быть игрой на удачу — знай только "деньги срубать"? Вот в этом и кроется секрет. Или вам один раз повезет с покупателем и удастся по хорошей цене продать лес или главную вырубку, или же Вам повезет найти предприятие, которое сможет предоставлять профессиональные консультации и помощь в хозяйственном управлении лесом, что принесет долгосрочный результат и самую большую прибыль.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Хозяйственное управление лесом далеко не заканчивается вырубкой, как порой думают владельцы лесных участков. Хозяйственное управление лесом включает в себя несколько этапов, начиная с оценки леса и составления плана хозяйственного управления и заканчивая лесоразработкой, приведением в порядок территории и посадкой новых саженцев. Но как обеспечить, чтобы лес приносил хозяину пользу чаще, чем один раз в жизни?

Очень важный этап — проведение оценки

Быть хозяином леса — это огромная привилегия, но в то же время и обязанность, так как леса — наше национальное достояние. Для нас они — как полезные ископаемые в других странах. Каждому собственнику важно провести оценку своего леса, и не только в случае, если он желает его продать, но и чтобы осознать его ценность в социальном и экономическом контексте. Оценку леса необходимо воспринимать достаточно серьезно, потому что она не только определяет его стоимость, но является и неотъемлемой частью плана хозяйственного управления им. Оценка леса, или его таксация, включает в себя обследование территории и учет стоимости леса, принимая во внимание многообразие пород деревьев, их возраст, условия произрастания и другие аспекты. Вы не можете начинать планировать, что будете делать со своим лесом, если даже не знаете, что там растет.

Составить хозяйственный план

Конечно, любой план хозяйственного управления будет лучше плана несуществующего, иначе говоря, решения пустить все в лесу на самотек. Однако главным ключом к успеху будет составление экономически выгодного плана хозяйственного управления лесом — чтобы в ходе разработки леса не пропала мотивация о нем заботиться. Понятно, что в краткосрочной перспективе самые простые деньги можно получить от главной вырубки, именно поэтому так много собственников продают свои леса иностранцам или — что еще хуже — отдают вырубки нечестным скупщикам за гораздо меньшую цену, чем в действительности лес стоит. Напротив, при работе с лесом на долгую перспективу, он становится только более производительным, качественным и здоровым. Собственники леса, не имеющие знаний в лесоводстве, зачастую не ухаживают за своим имуществом, позволяя ему зарастать, или вырубают его без восстановления. Такие действия могут только приносить вред. Поэтому лучше всего найти надежного хозяйственного управляющего, имеющего опыт в конкретной сфере. Вместе с работающими в лесном хозяйстве консультантами собственники лесных участков разрабатывают план, который лучше всего подходит для конкретного леса и желаний его хозяина. SIA "Priedes AG" предлагает первую консультацию бесплатно, ибо считает, что даже приглашенные со стороны хозяйственные управляющие лесом должны работать сердцем и душой с латвийскими лесами, потому что вся работа в лесном хозяйстве опирается на долгосрочную перспективу.

Найти надежного хозяйственного управляющего лесом

Честная и уважительная деятельность в отрасли лесного хозяйства исторически имела место не всегда, поэтому в обществе сформировалось неправильное представление о специфике отрасли. К сожалению, этот отпечаток наложился и на современных игроков, несмотря на то, что в действительности преобладает совсем другая ситуация. Собственникам леса следует найти такого хозяйственного управляющего лесом, кому можно доверять и результаты труда которого говорят сами за себя. Иначе говоря, следует искать честную работу, приведение территории в порядок после себя, согласованный вывоз, соблюдение законодательных актов, желание идти навстречу и человечную коммуникацию как с собственником, так и с его соседями, а также — опыт в отрасли, который позволит подсказать наилучшие решения. Иногда лес имеет и особую, сентиментальную ценность, потому что переходил в наследство из поколения в поколения. Поэтому нужно формировать сотрудничество с такими хозяйственными управляющими, которые такие важные детали не оставляют без внимания и будут делать все возможное, чтобы сохранить для хозяина дорогие ему деревья, ручейки и другие объекты в его собственности.

Не оставлять все на самотек

Когда всему дан старт, не нужно останавливаться и обо всем забывать. Оценка лесных угодий и разработка древесины — только одна малая часть от всей совокупности комплекса хозяйственного управления лесом. После этого следует уборка территории и восстановительные работы, которые не менее важны и тоже могут осуществляться разными способами.

Для обновления леса можно выбрать естественное восстановление, другими словами — ничего самому не делать, а можно вложить инвестиции в молодую поросль своего леса, подготовив почву и посадив новые деревья, что повысит мощь и качество леса и, соответственно, принесет большую прибыль. Чтобы узнать, что конкретному лесу подойдет лучше всего и даст наилучшие результаты, самым правильным будет обращаться за консультациями к профессионалам. Результаты правильного ухода за лесом можно увидеть уже через пять лет, поэтому не стоит бояться долгих сроков. При работе с правильно составленным планом позитивные изменения в лесу будут заметны даже невооруженным глазом.

Если желаешь узнать больше о хозяйственном управлении лесом, свяжись с предприятием лесного хозяйства "PRIEDES AG" и договорись о бесплатной консультации уже сейчас здесь!