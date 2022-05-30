Магазин DGS apģērbi предлагает самый выгодный шопинг этой весны

На чем бы сэкономить? После того, как латвийцы получили счета за электричество и отопление в этом году, вопрос об экономии стал актуален практически для каждой семьи. Именно поэтому важно знать "рыбные места", где можно сделать необходимые покупки по выгодным ценам и остаться в плюсе. Одно из таких мест — магазин DGS apģērbi, который находится в рижском торговом центре IXO по адресу Анниньмуйжас 17.

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DGS apģērbi — это магазины новой и подержанной одежды, которые расположены на первом и третьем этажах т/ц IXO в Золитуде. На третьем этаже находится классический "секонд", где можно приобрести подержанную одежду очень хорошего качества, существенно сэкономив средства, а на первом этаже DGS apģērbi покупателей ждет не только одежда, но и мебель, электроника, бытовая техника, канцелярские товары и бытовая химия. Дальше мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, отправляясь за покупками в DGS apģērbi.

Весенняя коллекция одежды

В DGS apģērbi вы найдете огромный ассортимент одежды на любой сезон, вкус и размер. Конечно, здесь настоящее раздолье для женщин, потому что именно женская одежда здесь представлена наиболее широко. Впрочем, мужчины и дети тоже не останутся в стороне, ведь магазины DGS apģērbi позиционируют себя как пункт назначения для семейного шопинга, а цены здесь позволяют подготовиться к весеннему сезону без удара по семейному бюджету.

Перечислить весь ассортимент, ничего не упустив, довольно сложно. Здесь вы найдете абсолютно все, начиная от верхней одежды и заканчивая нижним бельем, как для женщин и мужчин, так и для детей. Огромный выбор джинсов, стильные куртки, пальто, обувь, кофты, рубашки, брюки — все это можно приобрести по доступной цене.

Каждый родитель знает, как недолго "живет" детская одежда и обувь, особенно в весенне-летний период, когда дети много времени проводят на улице, поэтому в

DGS apģērbi определенно стоит заглянуть, если перед вам стоит задача пополнить или обновить детский гардероб.

Вдобавок к сезонным коллекциям одежды магазин предлагает разные товары для хобби, например, мотоциклетные шлемы и куртки, коньки, ролики, спортивную одежду и разное спортивное снаряжение.

Адреса магазинов:

-Zolitūde, Anniņmuižas ielā 17

-Ķengarags, Maskavas ielā 265

-Bolderāja, Lemešu ielā 20

-Imanta, Anniņmuižas bulvārīs 40 a

Огромный выбор аксессуаров

Недавно полки магазинов пополнились новыми коллекциями аксессуаров от европейских производителей — сумки, ремни, рюкзаки и кошельки. В DGS apģērbi на ул. Анниньмуйжас 17 вы найдете мужские сумки через плечо стоимостью 10-15 евро, а также огромный выбор женских сумок в том же ценовом диапазоне. Говоря "огромный выбор", мы действительно имеем это ввиду: тут есть и небольшие клатчи, и сумки через плечо, и симпатичные микро-сумочки для выхода в свет, и удобные рюкзаки, и стильные деловые сумки, куда при необходимости поместится ноутбук.

Помимо привычных сумок и рюкзаков большой популярностью в последнее время стали пользоваться тележки с сумками — с ними удобно ходить по магазинам, чтобы не нужно было носить тяжести. А если вы планируете путешествие, то стоит заглянуть в DGS apģērbi за чемоданом. Здесь есть широкий выбор легких чемоданов разных расцветок, которые соответствуют "стандарту путешественника", то есть идеально подходят под габариты ручной клади. Есть и чемоданы побольше, которые пригодятся для более длинных поездок или путешествий с семьей.

Отдельного внимания заслуживает выбор платков и шарфов, которые так нужны в весеннюю переменчивую погоду и которыми легко можно разнообразить любой образ. Здесь же вы найдете большой выбор кепок и шапок на весенний сезон.

Все для дома

Помимо одежды в магазинах DGS apģērbi можно купить мебель, бытовую технику, электронику и химию для дома. Из мебели здесь есть шкафы, кровати, столы, комоды и тумбочки. Если вы молодая семья, которой нужно обставить свою или съемную квартиру, то вместо или в дополнение к обязательной поездке в IKEA и JYSK стоит запланировать визит в DGS apģērbi или заказать мебель на сайте магазина.

Здесь же вы найдете фены, наушники, игровые приставки, микроволновки, стиральные машины, холодильники и другие нужные в быту вещи. Возможно, хотя и необязательно, товар будет в несколько мятой упаковке, но при этом совершенно новый и по выгодной цене. Тем, что привык делать заготовки и уделять много времени приготовлению еды, понравятся формы для выпечки, машинки для закатки банок и тестомешалки (вы уже почувствовали запах домашнего хлеба?).

Нельзя обойти вниманием бытовую химию Kulmex — это немецкий бренд, который производит моющие и чистящие средства без фосфатов и хлора. В магазинах DGS аpģērbi вы найдете стиральные гели и порошки, умягчители, средства для мытья посуды, универсальные чистящие средства и др. Вы будете приятно удивлены соотношением "цена/качество", попробовав продукцию этого бренда, и, возможно, не захотите после этого покупать бытовую химию в ближайшем магазине у дома.

Вишенка на торте: парфюмерия

Новинка этого года — пополнение ассортимента магазина парфюмерией. За очень скромную цену можно приобрести женскую и мужскую туалетную воду, которая не только украсит вашу полку с косметикой симпатичным флаконом, но и порадует приятным современным ароматом. Парфюмерию часто приобретают в подарок, почему бы не сделать такой подарок самому себе?

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Instagram: https://www.instagram.com/dgs_ apgerbi_riga/

Заказать товары можно также в интернет-магазине https://dgsveikals.lv/ru/