Маклер: жду лета и осени – будет интересно

Работу маклера по недвижимости Мариса Юрьянса характеризуют такие ключевые слова как профессионализм, надежность, эксклюзивность и, конечно, доверие. Именно это самое важное при выборе человека, который поможет вам продать имущество. Каким был путь Мариса к большим сделкам и что он может предложить своим клиентам сейчас – об этом в разговоре с маклером "MPfonds Consulting".

В сфере недвижимости ты работаешь уже более 15 лет. Как ты стал маклером — это было сознательное и целенаправленное решение?

Скорее, это была случайность. Работал продавцом в строительном магазине, а коллега-кассир перебирала объявления о работе. Она хотела надо мной подшутить и предложила — иди работать маклером. Я — мальчик из деревни — и не знал вовсе, кто это такие. Но она пояснила — это те, у кого очень много денег, кто все время ходит хорошо одетый и ездит на шикарных машинах, но ничего не делает. Решил послать CV, и вот я здесь. Начав работать, я очень быстро понял, что только часть сказанного коллегой соответствует действительности — теперь могу над этим лишь посмеяться. Работа маклера очень напряженная и интенсивная, ничего с неба само не падает.

Жизнь многократно доказала, что именно те, кто приехал в Ригу из деревень, — самые предприимчивые и полны желания проявить себя в столице. Чему тебя научило детство в деревне?

Моим родителям в Виесите принадлежит хозяйство, они занимаются скотоводством и садоводством. В детстве мне нужно было сидеть в свекольных и картофельных грядках, пасти скот. Ясно, что я не был от этого в восторге, потому что меньше времени оставалось на друзей и развлечения, но это научило меня главному в жизни — ничего не дается просто так, все нужно заработать и всего нужно добиваться своими силами. Мой отец — очень строгий и трудолюбивый, и часто бывали такие ситуации, когда к друзьям или на тренировку я мог уйти только тогда, когда была сделана вся работа. Яблочко от яблони недалеко падает, так произошло и в моей жизни. Спасибо родителям за это.

Какими профессиональными достижениями ты особенно гордишься?

В основном, я работаю на рынке жилья, и на данный момент самые большие сделки — это продажа квартиры в центре Риги площадью 100 кв.м. за 420 тысяч евро и продажа частного дома в Юрмале за 660 тысяч. Также я работаю с тщательно отобранными индустриальными коммерческими объектами. Средний срок продажи недвижимости — примерно 2-6 недель, но был у меня и такой случай, когда я работал над объектом три года. Это показывает упорство, с которым я работаю, чтобы достичь цели.

Еще я развиваю уникальный для Латвии концепт — это решение для владельцев квартир, которые хотят заработать с помощью недвижимости, которая им принадлежит, но не используется. Я предлагаю свои услуги в качестве долгосрочного съемщика, оплачиваю аренду авансом на весь период действия договора уже в самом начале. Больше информации об этом можно найти на www.rented.lv.

Продажа имущества — это большое и важное решение. Исходя из своего опыта, что бы ты посоветовал каждому владельцу, который принял решение о продаже или взвешивает его?

Первый совет каждому — прежде чем выставить на продажу свое имущество, нужно точно определить его цену в соответствии с имеющейся рыночной ситуацией. Если цена будет слишком высокой, то продажа может затянуться, а если слишком низкой — то сам останешься в проигрыше. К тому же, нужно выбрать продуманную стратегию продажи — нужно быть готовым к разным ситуациям, чтобы в тот момент, когда найдется покупатель, ты уверен во всем происходящем, можешь соответствующе реагировать и оперативно заключить сделку по наиболее выгодному для тебя сценарию.

В продаже недвижимости важны нюансы, и, между прочим, не всегда помогает хорошая визуальная реклама. Нужно понимать примерный профиль покупателя, и его поможет оценить именно опытный маклер. Это те причины, по которым продажу имущества лучше доверить профессионалу.

Есть ли какие-то хитрости, которые нужно учитывать?

Нужно помнить, что самое важное — это первое впечатление. Первый звонок, первое предложение, с которого ты начинаешь разговор с потенциальным покупателем. Очень важно, в какое время ты показываешь свое имущество, какое там освещение и общее настроение. Иногда помогает просто запах кофе, который чувствует клиент, войдя в помещение.

Квартира или дом должен быть таким, чтобы клиенту хотелось там задержаться. Бардак или вонь недопустимы. У меня, например, был клиент, который перед посещением каждого потенциального клиента делал дома генеральную уборку. Да, это были дополнительные траты, но в итоге мы эту недвижимость продали по более выгодной цене.

В работе с недвижимостью важно первое впечатление не только о доме или квартире, которую продают, но и о человеке, который принимает участие в этом процессе. Есть ли у тебя какие-то стильные секреты при выборе одежды и аксессуаров?

Я выбираю классический стиль, чаще всего — пиджак и рубашку. Акцент делаю на обувь и часы. Я не ношу костюм, только в особых случаях, галстук тоже не ношу, хотя дома у меня довольно большая коллекция. Люди в наши дни оценивают все, поэтому особо стараюсь не выделяться. Мама с самого детства меня учила — какой бы ни была одежда, самое важное, чтобы она была чистой и отглаженной.

Считаю, что, если у меня хорошо идут дела, если я успешен и уверен в себе, то и мой клиент от этого только выиграет. Успех притягивает успех.

В наши дни модно говорить не только о своих успехах, но и делиться провалами. Были ли у тебя какие-то ошибки, на которых ты научился чему-то важному и полезному?

Самые большие ошибки я совершил в частных сделках, когда инвестировал честно заработанное в строительный проект, который не был реализован. Я все потерял. Я много раз на собственном опыте убеждался, что можно обжечься или не достичь желаемого, если действовать в тех областях, в которых у тебя нет знаний и уверенности. Не нужно влезать в сомнительные сделки, более правильно — попросить помощи у профессионала. Если у тебя сломался телевизор, ты вряд ли чинишь его сам, скорее всего, зовешь мастера. Именно так разумно поступать и в других ситуациях.

В профессиональной сфере в самом начале тоже были ошибки — забывался какой-то документ или не была проверена некая информация. Меня никто не учил, я сам через все прошел, научился, самосовершенствовался и делаю это сейчас, чтобы быть уверенным во всем, что происходит в рамках сделки.

В моей работе очень важен кредит доверия от клиента — я обеспечиваю надежность сделки, чтобы в итоге не было так, что клиент купил недвижимость с отягощением или долгами. Зная порядок вещей, это можно предусмотреть и вовремя предотвратить, чтобы не было недоразумений и все были счастливы.

В работе — ты надежный профессионал. Чем занимаешься в свободное время?

Стараюсь держать себя в форме. У меня активный образ жизни — играю в пляжный волейбол, баскетбол, бегаю, плаваю. Без движения не могу представить себе свою жизнь — еще в школьные годы учитель спорта сказал, что мне нужно заниматься многоборьем, потому что я представлял все виды спорта. В детстве я даже выпрыгивал из окна комнаты, чтобы сбежать из дома и попасть на баскетбольную тренировку. Зал для баскетбола был в 6 километрах, поэтому разогревался на бегу.

В последние годы в каждое путешествие я стараюсь включить серфинг, которым начал заниматься шесть лет назад, когда попал в солнечную Португалию. Самое сумасшедшее, что я делал — там же в Португалии, в горах, я спрыгнул с 20-метровой высоты в воду. В серфинге моя цель — проехать сквозь "волновой туннель", но для этого нужно тренироваться.

Твое трудолюбие идет из детства. Спорт научил тебя выдержке и упорству. Какие еще качества должны быть у хорошего маклера?

Каждому маклеру нужно быть немножко психологом. У меня было много разных клиентов, поэтому сейчас мне проще уже в самом начале понять, какой подход подобрать к каждому конкретному клиенту. С одним нужно много говорить, с другим как раз наоборот — нужно уметь помолчать и дать клиенту говорить самому. Главное, чтобы мы оба выиграли от совместной сделки, поэтому часто многое приходится держать при себе, чтобы все получилось.

Иногда моя задача — работать громоотводом или медиатором. Был такой случай, когда у одного объекта было три продавца, которые получили его в наследство. Споры были неизбежны — кому сколько причитается, сколько каждый там прожил. Я получал звонки и жалобы, в конце концов мы отправились к нотариусу, где каждый говорил и высказывал свое мнение, а я был посередине всего этого. Сделка была заключена, только благодаря посреднику, то есть мне, потому что я мог уравновесить все стороны в сделке.

Проще всего, когда уже в самом начале удается установить хороший контакт, и клиент доверяет, полагается на твои знания и опыт. Сложнее с такими, кто сам хочет все контролировать, будто хочет показать, что он тоже что-то может и знает, потому что что-то читал и что-то слышал. Но я работаю по старой доброй формуле — клиент всегда прав.

В тот момент, когда многие ощущают неуверенность в завтрашнем дне и на рынке наблюдается простой, в твоем портфолио есть особое и эксклюзивное предложение. Можешь рассказать о нем побольше?

В будущее я смотрю позитивно и очень жду, когда снимут ограничения, чтобы можно было на полной мощности продолжить работу. Уже сейчас, созваниваясь с клиентами и зная свое портфолио, я абсолютно точно могу прогнозировать, что лето и осень будут активными.

Очень скоро у меня будет интересный объект. Редко происходит так, что сходятся все три главных фактора успеха в сфере недвижимого имущества — location, location, location (место, место, место — с английского). Это будет именно такой случай. Есть выход на пешеходную улицу-променад, и торговые помещения без несущих стен, и офисные помещения, и внутренний дворик, большие и маленькие складские помещения, мастерские. Есть даже грузовой лифт между этажами. Идеальное место для предприятия, которое сможет там обустроить свой мир. Почти полгектара в центре. Могу только сказать, что мне потребовалось полтора часа и более 5000 шагов, чтобы обойти этот объект. И нет, он не будет стоить миллион, даже не полмиллиона (смеется).

Будет интересно!