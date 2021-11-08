Мечта домохозяйки: качественные стирка и сушка в одной машине теперь возможны

Когда несколько десятилетий назад у советских хозяек появились первые стиральные машины-полуавтоматы, их считали не иначе как чудом, и те самые хозяйки готовы были отдавать этим устройствам свое время и силы. Ведь те требовали то залить, то слить воду, то отжать белье вручную при помощи специальных валиков. Но по сравнению со стиркой вручную на специальной ребристой доске это уже было огромным достижением прогресса. С тех пор на протяжении еще многих лет ежедневный уход за одеждой и прочими вещами требовал постоянного активного участия человека.

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Сегодня же стало возможным то, о чем домохозяйки прошлого и не задумывались. А именно, полный цикл ухода за бельем — от грязного до чистого и сухого белья -, можно выполнить при помощи всего одного устройства и совершенно без личного участия человека. Такую возможность дают стирально-сушильные машины Beko. Внешне они выглядят как обычные стиральные машины и места занимают не больше, но при этом внутри они оборудованы так, чтобы сразу после стирки произвести полную сушку белья. Для многих домохозяек это настоящее воплощение их мечты. Особенно тех, кто стремится сэкономить место дома, а также не хочет быть привязан к домашней рутине.

Стирка была событием

Сегодня наши стиральные машины работают довольно часто. У кого-то по выходным, а кто-то стирает почти каждый день. Возраст детей, величина семьи, определенный образ жизни являются факторами, которые делают стирку необходимой гораздо чаще. При этом еще пару столетий назад стирка одежды и белья становилась чуть ли не событием. У наших предков был выбор: ходить в грязном или посвятить целый день стирке. Еще в середине XX века повсеместно использовались доски для ручной стирки. И лишь в редких домохозяйствах появлялись первые стиральные машины-полуавтоматы. Чтобы заполучить такую, приходилось задействовать связи. В те годы нельзя было просто пойти в магазин и купить это чудо техники. Стиральные машины еще долго оставались дефицитным товаром.

Многие хотели их заполучить, хотя они стирали с помощью своего хозяина, да и отжим с сушкой белья ложились, в основном, на плечи сильных советских женщин. Некоторые приобретали центрифугу для отжима мокрого белья, но после ее работы одежду нужно было развешивать для сушки на воздухе.

С тех пор стиральные машины, конечно, сильно изменились в лучшую сторону. Но, даже если в доме есть самая современная стиральная машина, в момент, когда она заканчивает свою работу, требуется личное вмешательство человека. Нужно достать из нее постиранные вещи и либо развесить их для сушки, либо поместить в сушильную машину.



Постирай и надевай!

Есть решение, которое позволяет исключить этот этап. А именно, стиральная машина с функцией сушки Beko дает возможность запустить процесс сушки сразу после стирки, не вынимая белье. Таким образом, можно, например, загрузить белье в машину утром, установить необходимые программы и пойти на работу. Максимально долгая программа стрики с последующей сушкой в стирально-сушильной машине самого большого объема загрузки займет не дольше семи часов. Даже если развесить белье сушиться на свежем воздухе после отжима на максимальной скорости стиральных машин Beko в 1400 оборотов в минуту, оно за это время полностью не высохнет.

Но если использовать стирально-сушильную машину этого бренда, то вечером, вернувшись домой, можно достать из машинки чистую и сухую одежду, которую можно сразу складывать в шкаф.

У машины Beko даже есть специальная программа с красноречивым названием — Wash&Wear, что буквально переводится как "Постирай и надевай". Эту программу можно использовать, чтобы постирать и полностью высушить 1 кг белья всего за 60 минут!

К слову, если хозяйка в свое отсутствие все же склонна переживать за стирку, то можно просто скачать на телефон приложение HomeWhiz! С его помощью можно следить за временем окончания стирки, приостановить цикл, включить или выключить машинку дистанционно.

Рабочая одежда будет готова к утру

Можно, наоборот, сделать загрузку белья вечером и пойти спать, чтобы утром вынуть из машины совершенно сухие, готовые к носке вещи. Это очень удобно, когда нужно к утру выстирать и высушить, например, школьную форму или рабочую одежду.

И не нужно переживать за шум! Работа машины Beko на помешает чуткому сну. Ведь для снижения уровня шума, а также экономного энергопотребления в машинке установлен инверторный мотор ProSmart. Кстати, если зарегистрировать покупку своей машины Beko на официальном сайте, то на мотор будет действовать гарантия 10 лет.

Таким образом, стирально-сушильная машина Beko избавляет от лишних действий, экономит место у дома (мало того, что совмещает в себе стиральную и сушильную машины, так еще и делает ненужной стационарную пластиковую сушку для развешивания мокрой одежды) и выдает отличный результат — сразу чистое и сухое белье.

Все этапы — в одном устройстве

При этом в такой машине и стирка, и сушка — полноценные, со всеми лучшими разработками и технологиями Beko. Это и SteamCure — обработка вещей паром для лучшего и одновременно бережного отстирывания пятен и грязи с одежды. И нагревательный элемент Hi-Tech с защитой от образования ржавчины и накипи. И, конечно, большое разнообразие программ стирки и сушки, подходящих для разных типов тканей и нужд конкретного домохозяйства.

Дальнейший выбор зависит от предпочтений и привычек членов отдельно взятой семьи. Стоит учитывать, что стирально-сушильная машина может качественно высушить меньше вещей, чем ее максимальная загрузка для стирки. При сушке горячий воздух должен хорошо циркулировать в барабане машины, поэтому, например, если максимальная загрузка такой машины для стирки — 8 кг, то для сушки — 5 кг. В линейке Beko есть и меньшие размеры машины с соответственно меньшими объемами стирки и сушки.

Все они дают экономию места и непрерывность цикла ухода за одеждой и другими вещами. Теперь, спустя несколько десятилетий развития автоматической стирки и сушки белья, все необходимые манипуляции — от стирки до полной сушки — выполняет одно автономно работающее современное устройство — стирально-сушильная машина Beko.