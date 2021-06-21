Mеждународный туроператор Coral Travel проводил первых отдыхающих в Турцию

Субботним ранним утром в Рижском аэропорту собралась толпа жаждущих отдыха жителей Латвии. Отдыхающих соотечественников здесь ожидало особая встреча. Они — первые латвийские путешественники, доверившие организацию своего отдыха всемирно известному организатору путешествий Coral Travel. Компания, решительно выйдя на рынок туроператоров Латвии, постаралась, чтобы отдыхающие почувствовали отпускное настроение еще до того, как они сядут в самолет.

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Сегодня международный туроператор Coral Travel Latvija проводил первых путешественников в Турцию. Хотя в Латвии эта компания только организует первые путешествия, имя Coral Travel хорошо известно во всем мире. Компания, которая более 26 лет успешно работает более чем в 7 странах, предлагает исключительные предложения жителям Латвии, желающим отдохнуть. "Мы стремимся, чтобы отпуск каждого клиента начинался уже в самолете, а качественное обслуживание сопровождало на протяжении всего путешествия", — говорит Вилия Плунгите, руководитель отдела маркетинга Coral Travel в странах Балтии.

Более длительный отпуск и больше багажа

Чтобы предоставить своим клиентам максимальный комфорт, Coral Travel Latvija предлагает до 30 кг зарегистрированного багажа во время поездок в теплые страны, а это особенно удобно при поездке с детьми.

"Еще один большой плюс, который порадует отдыхающих, — это ранние вылеты из Риги и поздние возвращения домой. Это удобно, потому что клиенты могут дольше наслаждаться отпуском, — рассказывает представитель компании. — Путешественникам не будет утомительным и сам рейс, так как для каждого предусмотрено больше места для ног, еда и освежающие напитки, поэтому клиентам ранних рейсов не нужно беспокоиться о завтраке.

Для тех, кто ищет исключительный комфорт



Этим летом Coral Travel Latvija предлагает отдых в курортных городах Турции: Аланье, Анталии, Белеке, Кемере, Сиде. Первый рейс, стартовавший субботним утром, положил начало летнему марафону, во время которого отдыхающие отправятся чартерными рейсами из Риги на курорты Средиземного моря.

"Нашим клиентам не нужно ломать голову над планированием отпуска — мы обо всем позаботимся: от начала до конца, чтобы клиенты могли наслаждаться и испытывать только положительные эмоции во время путешествия. Путешественникам мы предлагаем незабываемые поездки с всемирно известной и надежной авиакомпанией Turkish Airlines, — говорит руководитель по маркетингу.

На данный момент туроператор Coral Travel Latvija предлагает отправиться в путешествие и бизнес-классом. Это отличный выбор для тех, кто соскучился по комфорту и желает почувствовать себя в роскошном отеле "все включено" уже с момента посадки в самолет.

Для тех, кто мечтает об исключительном отдыхе

Coral Travel Latvija предлагает отдыхающим только качественные отели, лично проверенные представителями их компании.

"За все успешные годы существования у нашей компании скопился список надежных партнеров. Мы рады, что начали успешное сотрудничество с большинством туристических агентств во всех странах Балтии: вы можете приобрести организованные нами путешествия у своего менеджера. Важно подчеркнуть, что по прибытии в страну своих клиентов мы не обслуживаем партнеров: по прибытии в Турцию вас встретит представитель Coral Travel, который говорит на русском и латышском языках и будет доступен на протяжении всей поездки. Если возникнут вопросы или хотите заказать экскурсию — вы можете обратиться, — уверяет собеседник. — Своим клиентам можем предложить лучший отдых, соответствующий их индивидуальным потребностям. Семьям с детьми рекомендуем останавливаться в отелях, в которых имеются детские развлечения: оборудованы так полюбившиеся детям водные горки, есть клубы и другие развлечения для всей семьи. Путешественникам без детей, желающим отдохнуть от шума и суеты, можно остановиться в гостиницах только для взрослых. Для тех, кто ищет развлечений, мы предлагаем отели, известные своими вечеринками или различными видами спорта — теннисом, гольфом, водными развлечениями. В таких отелях скучать не придется, даже не выходя за территорию отеля. Нашим клиентам также нравятся отели, расположенные в стратегически удобных местах в центре города — при желании всегда можно выйти прогуляться по местным магазинчикам, пообедать в уютных кафе или ресторанах, почувствовать суету города".

В предложениях туроператора Coral Travel Latvija Вы найдете отели, славящиеся эксклюзивными развлечениями, аквапарком для детей, теннисными кортами или оазисом спокойствия только для взрослых.

Тем, кто ищет что-то уникальное, Coral Travel Latvija также может предложить: Отели элитного класса, эко-отели или особенно роскошные отели, куда можно прилететь бизнес-классом — детали путешествия согласовываются с каждым индивидуально, чтобы выбрать варианты, которые наилучшим образом соответствуют ожиданиям клиента.

"Для нас важен каждый клиент, поэтому наши опытные тур-менеджеры уточнят все нюансы, чтобы предложить лучшие варианты отдыха с учетом всех пожеланий. Мы очень рады иметь надежных партнеров в Латвии и других странах Балтии, ведь наши клиенты могут приобрести поездки и в туристических агентствах. Даже для самых привередливых у нас есть предложения, перед которыми трудно устоять, однако мы не стремимся быть дорогими, на рынке мы конкурентоспособны, поэтому ваша поездка может быть качественной и по доступной цене, — рассказывает Вилия Плунгите. — В конце концов, отпуск — это долгожданное время для большинства из нас, поэтому он должен вызывать только положительные эмоции и быть таким, который захочется повторить еще не раз".

Многолетний опыт — гарантия надежности

Coral Travel входит в группу компаний OTI Holding, которая объединяет более 7000 профессионалов по всему миру. Услугами Coral Travel уже успели воспользоваться 28 миллионов отдыхающих в различных странах мира, и теперь у жителей Латвии также есть возможность испытать неповторимые впечатления от отпуска.

OTI Holding управляет сетью отелей OTIUM в Турции, Египте и Тунисе, 5-звездочными отелями Seven Seas Hotels и 5-звездочным отелем Xanadu Resort Hotel с высоким уровнем обслуживания в Турции. Компании также принадлежит авиакомпания Royal Flight, которая доставляет путешественников в популярные места отдыха.

Туроператор Coral Travel выходят на рынок Латвии с многолетним опытом, международными знаниями и стремясь к тому, чтобы каждый клиент испытал самый незабываемый отдых в своей жизни.