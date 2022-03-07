Мои волосы наконец-то перестали выпадать

Все началось 31 год тому назад, когда у меня родился первый ребенок. Тогда у меня очень сильно изменились волосы — они стали тонкими и редкими, я даже забеспокоилась, что скоро начнет просвечивать кожа головы. Думала, что ничего исправить нельзя и так будет всегда. Однако я открыла для себя таблетки Hair VolumeTM с биотином, которые изменили состояние моих волос.

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Я потеряла всякую надежду вернуть свои красивые волосы

Тине 55 лет, она работает воспитательницей в детском садике. "На протяжении многих лет я находилась просто в безвыходном положении. После рождения моих детей волосы у меня стали сильно выпадать, стали редкими и тонкими. Даже начала просвечивать кожа головы. Вот тогда стало совсем грустно, ведь волосы — это часть моей личности".

Сестра порекомендовала Hair Volume

"Несколько лет назад я узнала, что в результате частого использования средств для формирования прически повредились корни волос. Я испробовала множества различных продуктов: от сильных витаминов группы В до различных шампуней и масел. Но ничего не помогло!

Моя сестра работает консультантом в аптеке и примерно четыре месяца назад порекомендовала мне испробовать пищевую добавку Hair Volume. Она сказала, что покупатели вновь и вновь возвращаются за этими таблетками, говорят, что они очень помогают. Тогда сестра решила, что их стоит попробовать и мне".

Прекрасно растущие волосы

"Тонкие волосы — отличительная черта моей семьи. Однако сейчас я чувствую себя превосходно, мне даже приходится гораздо чаще посещать парикмахерскую из–за быстрого роста волос. А в последнее посещение парикмахерша поинтересовалась у меня: "Скажи, что ты сделала со своими волосами? Они стали выглядеть гораздо лучше, приобрели крепкость". Волосы являются очень важной составляющей моей личности, поэтому я очень благодарна Hair Volume и очень рада, что опять могу гордиться своими волосами.

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Таблетки для ухода за волосами, в состав которых входят активные вещества, стимулирующие нормальный рост волос.

В состав таблеток Hair Volume входит экстракт яблок, в котором находится важный фактор роста — процианидин В–2. В состав также входят биотин и цинк, которые способствуют поддержанию нормального состояния волос. А аминокислота L–цистеин является важной частью кератина, составляющего волос вещества. Благодаря кератину, волосы становятся эластичными и крепкими. Не надо забывать, что важны также разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

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ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ.