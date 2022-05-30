MSC Poesia в Риге

В четверг, 19 мая, каждый, кто проезжал по набережной, мог наблюдать приближение огромного круизного лайнера к портовому терминалу. Это причалил лайнер всемирно известной итальянской круизной компании MSC POESIA.

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На осмотр корабля прибыли официальные партнеры MSC в Балтии — представители туристической компании Cruiselines Travel Agency SIA, чтобы ознакомить работников туристических агенств Латвии с лайнером, с круизной системой и новыми маршрутами. В свободной неформальной атмосфере прошел осмотр корабля, а так же кают разных категорий, ресторанов, спортивных и СПА центров. Представителям туристического бизнеса удалось не только попробовать прекрасный обед на борту корабля, но и пообщаться с приветливым персоналом.

Находясь на борту лайнера, можно было наблюдать великолепный вид Риги с высоты птичьего полета, а так же наблюдать, как присутствующие люди спешат запечатлеть себя на фоне "белого лебeдя"!

Этим летом MSC POESIA курсирует по Балтийскому и Северному морям предлагая многочисленные маршруты любителям морских путешествий. Мы сможем увидеть корабль в Риге 28 мая, 14 июня, а так же 6 и 16 сентября. Начать путешествие возможно в Копенгагене и Варнеминде. Кстати, из Варнеминде POESIA в июле отправится в 22-х дневное путешествие в Исландию и Гренландию. А в 2023 году — в 120 дневный кругосветный круиз MSC WORLD CRUISE!

Круиз вашей мечты ближе, чем вы думаете! Цены доступны как в бюджетной категории, так и в классе люкс. А для тех, кто пока не чувствует себя уверенно и хотел бы иметь рядом опытного сопровождающего — Cruiselines Travel Agency предлагает групповые путешествия с сопровождающим группы.

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