MyDello: как сократить расходы и облегчить ежедневное планирование грузоперевозок

Раннее утро понедельника. Наслождаясь утренним кофе и планируя работу на неделю, предприниматель Артур получает телефонный звонок от коллег из отдела продаж – необходимо заказать доставку электронных компонентов из Китая в Ригу. Компания специализируется на производстве электроники в Латвии.

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Обычно, заказывая груз, Артур привык обзванивать несколько логистических компаний и запрашивать у них сроки и стоимость доставки. Такого рода запросы отнимают его время, которое является очень ценным ресурсом для современного предпринимателя. По его оценкам, в среднем он тратит десятки часов в год, просто обзванивая потенциальных логистических партнеров и ожидая предложения на электронную почту.

Цель предпринимателя – как можно скорее выяснить потенциальную стоимость транспортировки и сроки доставки, чтобы бизнес-процессы компании не останавливались ни на минуту. Артур вспомнил недавно увиденную рекламу — в Латвии начала работу цифровая платформа MyDello, которая помогает предприятиям быстро и удобно планировать поставки в режиме онлайн. Вот так просто.

С мая 2021 года более 1000 предпринимателей по всей Балтии используют онлайн-платформу MyDello для планирования международных поставок грузов по всему миру. Благодаря этому цифровому решению предприятия экономят финансы и свое время, поскольку платформа позволяет выбирать маршрут, прогнозировать расходы, отслеживать груз и связываться с опытными специалистами по логистике в любой удобный момент.

Артур вводит в систему необходимую информацию — груз по маршруту из Китая в Ригу. В течение нескольких секунд домашняя страница предлагает ему несколько вариантов на выбор — авиа, морские или железнодорожные перевозки. Для каждого из этих вариантов расчитана цена и приблизительное время доставки в Ригу — и все это на расстоянии нескольких кликов.

Преимущества, которые Артур ценит при использовании платформы MyDello.com, является оптимизация расходов и эконимия времени — сделав один лишь запрос, он получает наиболее конкурентоспособную цену на несколько видов транспорта и может выбрать подходящее для себя предложение. После бронирования доставки специалисты MyDello регулярно информируют о статусе груза и сроках прибытия в Латвию. Именно функция отслеживания помогает предпринимателю сохранять спокойствие – зная, что он имеет доступ к информации 24/7, Артур спокойно спит по ночам, будучи уверенным, что специалисты по логистике MyDello поддержат его и проинформируют о каждом обновлении.

О MyDello

В мае 2021 года начала работу новая цифровая онлайн-платформа MyDello, которая позволяет латвийским предпринимателям упростить планирование международной цепочки поставок. С помощью платформы предприниматели могут за пару секунд узнать стоимость отправки грузов и приблизительное время доставки в необходимый пункт назначения за рубежом. На платформе можно планировать отправление разных грузов воздушным, морским, наземным, в том числе железнодорожным транспортом.

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