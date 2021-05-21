На что обратить внимание при выборе постельного белья на лето

О чем вы думаете, когда слышите слово "лето"? О теплых лучах солнцах и ярко-голубом небе? Или, может, вы вспоминаете беззаботные школьные годы и долгожданные каникулы? Лето у многих вызывает приятные эмоции и улыбку на лице. Но у этого времени года есть одна проблема — это сон в жаркие летние ночи. Если вы не счастливый обладатель кондиционера или не живете у моря или реки, тогда вы понимаете, о чем идет речь. На самом деле, секрет хорошего и крепкого сна летом — это правильно подобранное постельное белье. В этой статье мы расскажем вам главные особенности выбора постельного белья на лето.

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Ткань

Каждая хозяйка рано или поздно начинает разбираться в основах домашнего текстиля, пытаясь понять преимущества и недостатки той или иной ткани. И главное, на что стоит обращать внимание, — это качество и тип ткани.

Натуральный или искусственный материал

Зачем платить больше за натуральную ткань, если есть более дешевые варианты комплектов постельного белья из искусственных материалов? Во-первых, натуральные ткани — это высокое качество, и такие комплекты прослужат вам долгие годы. Во-вторых, пользоваться такими комплектами в разы комфортнее, ведь натуральная ткань обеспечивает хорошую терморегуляцию и не вызывает аллергических реакций.

Выбор натуральных материалов для летних комплектов постельного белья играет особо важную роль. Отдавая предпочтение натуральным тканям, вы можете рассчитывать на приятный отдых в кровати без перегрева и бессонных ночей. Постельное белье из натуральных тканей лучше впитывает влагу и позволяет хорошо циркулировать воздуху, не создавая так называемую "паровую ловушку".

Виды ткани

Самыми популярными материалами для пошива постельного белья являются ситец, бязь, сатин, лен, батист и шелк. Мы рекомендуем вам выбирать между хлопковыми материалами и шелком, исходя из вашего бюджета.

Лучшей тканью для постельного белья по праву считается натуральный шелк, но это также и самый дорогой материал. Такие комплекты не только роскошно выглядят, но еще и подарят вам ощущение того, будто вы уснули на невесомом облаке. Но имейте в виду, что шелк — это не тот случай, где получится сэкономить. Покупая белье из искусственного шелка, будьте готовы к тому, что на вашем постельном белье очень быстро начнут появляться затяжки, а во время сна вы будете испытывать неприятные ощущения и скользить по кровати.

Более доступными вариантами качественной ткани являются смеси хлопка. По износостойкости и прочности белье из, например, сатина ничем не уступает шелковому, а цена на такие комплекты будет в разы ниже. Хлопковые материалы также гипоаллергенные и поддерживают хорошую циркуляцию воздуха. К тому же, рынок текстиля предлагает широкое разнообразие постельного белья из хлопка, которое подойдет к интерьеру любой спальни.

Цветовая гамма

Не менее важную роль в выборе постельного белья на лето имеет и подбор цветовой гаммы. Зачастую на лето выбирают или светлые пастельные оттенки, такие как пудровый, бежевый и голубой, или же, наоборот, яркие и насыщенные цвета, например, малиновый, желтый и зеленый. Вы можете отталкиваться от стиля комнаты, создавая спокойную или динамичную атмосферу в спальне.

Правильные постельные принадлежности

Даже если вы купили самое качественное постельное белье, вы можете испытывать дискомфорт во время сна в жаркие летние ночи. Дело может быть в неудобной подушке или слишком теплом одеяле.

Если вы просыпаетесь с болями в шее, тогда задумайтесь о смене подушки. Специалисты рекомендуют обращать внимание на качественные ортопедические подушки с функцией памяти, которые повторяют ваши анатомические особенности. А также отдавайте предпочтение антибактериальным и гипоаллергенным подушкам.

И если вам кажется, что причиной вашего дискомфорта является не подушка, попробуйте заменить ваше обычное одеяло на облегченное, плед или даже используйте просто пододеяльник из комплекта натурального постельного белья.

Напоследок

Теперь вы точно сможете выбрать тот самый комплект постельного белья, который сделает ваши летние ночи самыми комфортными и приятными. Рекомендуем вам приобрести сразу несколько комплектов, ведь летом постельное белье стоит менять чаще, чем в другие сезоны. Большой выбор качественных комплектов постельного белья, подушек, пледов и другого домашнего текстиля вы найдете на NOSTRA.LV.