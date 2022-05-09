На помощь — запор! Как избавиться от болезненных и неприятных проблем с кишечником

Кто хоть раз в жизни не сталкивался с такой деликатной и неприятной ситуацией, как запор? В путешествии, при изменении образа жизни, при отсутствии полноценного питания или использовании лекарств запор — это первый сигнал, что организму нужна поддержка. Как каждый день заботиться о нормальной работе своего желудочно-кишечного тракта, чтобы она не мешала вашему хорошему самочувствию и здоровью, — об этом подробно расскажем в этой статье.

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У каждого человека кишечник работает по-разному: кто-то опорожняет его по три раза в день, а кто-то — три раза в неделю. Запором считается затрудненное движение кишечника или же сухой и твердый стул реже трех раз в неделю.

Наиболее часто встречаемые признаки запора:

опорожнение кишечника реже трех раз в неделю;

комкообразный, твердый и сухой кал;

напряжение или боль во время опорожнения кишечника;

ощущение тяжести даже после опорожнения кишечника.



Зачастую запоры сопровождаются сильными болями в животе, а в наиболее тяжелых случаях — рвотой, вздутием живота и кровью в кале. Хронический запор может способствовать отеку вен ануса и появлению геморроидальных образований, вызывать анальные трещины (фиссуры). Запор может стать причиной скопления затвердевшего кала, который застревает в кишечнике, а также причиной формирования пролапса слизистой оболочки прямой кишки (прямая кишка спонтанно или при нагрузке выдавливается или выпадает наружу).

Что и как происходит в кишечнике?

Основная задача толстой кишки — поглощать воду из пищевых остатков, когда они проходят через пищеварительную систему, и формировать кал. Мышцы толстой кишки через прямую кишку выталкивают "мусор", чтобы вывести его из организма. Если стул в толстой кишке остается слишком долго, он может стать твердыми и трудно выводимым из организма.

Самая частая причина запора — плохое питание. Чтобы испражнения были мягкими, а кишечнику было легче их выводить наружу, важны клетчатка и вода. В основном, богаты клетчаткой продукты растительного происхождения, а кроме того, клетчатка может быть как растворимой в воде, так и нерастворимой.

Растворимая клетчатка, "путешествуя" по пищеварительной системе, образует мягкий, желеобразный материал, в свою очередь, нерастворимая клетчатка, проходя через пищеварительную систему, сохраняет львиную долю своей структуры. Оба типа волокон соединяются с каловыми массами, увеличивая их вес и размер, а также смягчая, таким образом, облегчается их выведение наружу через прямую кишку.

Правда, не всегда во всем виновато питание — зачастую стресс и перемены в образе жизни могут замедлить сокращение мышц толстой кишки и вызвать запор.

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Самые частые причины запора:

питание с низким содержанием клетчатки, особенно диета с высоким содержанием мяса, молока или сыра;

обезвоживание;

малоподвижный образ жизни;

откладывание похода в туалет;

путешествия или другие перемены в ежедневной рутине;

медикаменты, в том числе разные антациды, обезболивающие медикаменты, диуретики, различные лекарства от болезни Паркинсона и др.;

беременность.



Группа риска — пожилые люди

У пожилых людей запоры не связаны именно с самим возрастом, а скорее с рядом обстоятельств, которые влияют на общее состояние здоровья. Во-первых, с возрастом уменьшается ощущение жажды, поэтому пожилые люди реже пьют, из-за чего фекальная масса становится тверже. Во-вторых, причиной запоров могут стать различные хронические заболевания, малоподвижность, неврологические и психические нарушения, а также несоответствующее питание.

Использование различных медикаментов тоже может стать причиной проблем с опорожнением кишечника. Пожилые люди зачастую пьют много лекарств, и один из многих побочных эффектов — это затрудненное движение кишечника. Так, например, запор могут спровоцировать антихолинергические препараты, которые используются для лечения астмы и заболеваний мочевого пузыря. Отдельные медикаменты, которые используют для регулирования артериального кровяного давления, препараты железа и уже упомянутые ранее медикаменты от болезни Паркинсона тоже могут стать причиной запоров.

Запоры могут быть симптомом и побочным эффектом разных серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета, рассеянного склероза, рака кишечника и других опасных недугов.

Длительные запоры у пожилых людей могут привести к анальным разрывам, геморрою, возникновению парапроктита, фекальных камней (копролитов) и др. Кроме того, напряжение у пожилых людей во время запора может даже привести к стенокардии и кровоизлиянию в мозг.

Группы медикаментов, которые провоцируют запоры

Есть несколько групп медикаментов, которые могут способствовать запорам. Наиболее изученная из них — опиоидные обезболивающие. Они эффективны для облегчения боли, но могут вызывать привыкание и также замедляет работу кишечника, способствуя твердой и сухой консистенции стула.

При артрите выписывают различные противовоспалительные средства, они также используются, чтобы уменьшить лихорадку и мягкие, умеренные боли. Хоть эти группы препаратов и обладают многими хорошими качествами, они также могут быть причиной запоров.

В свою очередь, антигистаминные препараты используют для уменьшения симптомов различных аллергий, но необходимо учитывать, что может быть заторможена нормальная деятельность кишечника и его опорожнение. Если говорить про людей в возрасте, то, конечно, стоит отметить препараты, которые применяются для нормализации артериального давления. В их составе есть вещества, которые способствуют запорам. Стоит отметить также препараты железа и добавки, которые лечат анемию и дефицит железа, но делают кал жестким и сухим.

Рекомендации для профилактики запоров:

включить в рацион много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов;

есть продукты с высоким содержанием клетчатки, в случае необходимости использовать добавки с клетчаткой;

включить в рацион сушеные сливы или отруби;

пить много воды;

избегать потребления алкоголя и кофеина, потому что они способствуют обезвоживанию;

регулярно заниматься спортом;

принимать пробиотики, которые содержатся, например, в йогурте или кефире;

стараться опорожнять кишечник каждый день в одно и то же время.



В острых случаях рекомендуется использовать средства для лечения запоров, содержащие макрогол. Макрогол 4000 — это осмотическое лаксативное средство, которое эффективно связывает воду. Он увеличивает количество воды в толстой кишке и замедляет всасывание воды из кишечника, смягчая твердые испражнения и увеличивая их объем, таким образом усиливая движение содержимого кишечника. В результате получаем нормальный и облегченный стул.

Средства, содержащие макрогол, используются для симптоматического лечения запоров и для размягчения твердого кала. Это порошок, который можно смешать с напитком, он способствует регулярной работе желудочно-кишечного тракта и создает естественное чувство облегчения. Действие средства начинается постепенно — в течение 24-48 часов.

Источники: "Healthline", "Medical News Today" un "Mayo Clinic"

Инструкция по применению Forlax

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Статья была написана вместе с Ipsen Pharma.