Здравствуйте! Меня зовут Кришьянис Озолс. Я повелитель струн, или гитарист, в группе Citi Zēni.

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Очки, контактные линзы и солнечные очки

Что я могу сказать о своем зрении до операции? Оно было плохое, изображения вдали виделись размытыми. До операции у меня было – 1,5 диоптрии. Я часто думал о том, как это – видеть так же хорошо, как люди, у которых отличное зрение.

В детстве я носил очки, а сейчас, когда начал выступать с концертами, уже почти год пользуюсь контактными линзами. Наша группа на сцене выступает в солнечных очках, что исключает возможность ношения обычных очков. Да и в повседневной жизни, особенно летом, без солнечных очков не обойтись.

В быту, а особенно на сцене, когда огни прожекторов светят со всех сторон, под влиянием жары капельки пота попадают в глаза и контактные линзы начинают их раздражать. Поэтому лазерная коррекция зрения мне показалась логичным следующим шагом.

На пути к зрению в полном разрешении

Однозначно могу сказать, что сильнейшей мотивацией сделать лазерную коррекцию было желание видеть все в полном разрешении. Больше всего я хотел видеть людей, а не силуэты. А также хотел наконец-то видеть и читать тексты, которые находятся вдалеке.

Перед лазерной коррекцией зрения нужно записаться на консультацию, во время которой врач проведет все необходимые проверки и предоставит всю важную информацию. Я узнал, что в целом этот процесс занимает около двух часов и восстановление после операции происходит очень быстро. Через несколько дней после операции уже можно управлять автомобилем, а также пользоваться компьютером. Для меня эта информация была очень полезной, потому что через два дня после операции у нашей группы был запланирован концерт.

В день операции и физически, и эмоционально я чувствовал себя очень спокойно и комфортно. Перед началом операции я не испытывал никакого волнения. Мне было удобно, и я был в постоянном контакте с врачом, который объяснял происходящее, из-за чего я чувствовал себя в безопасности.

Операция заняла всего десять минут. После этих десяти минут я почувствовал, что смогу прекрасно видеть без очков всю оставшуюся жизнь. Очень приятное ощущение. Зрение было немного затуманено, но боли я не испытывал. Каждая операция влечет за собой последствия. У меня это была резь в глазах, но она длилась всего час или два. После ночного сна я почувствовал себя совсем хорошо.

Чтобы проверить состояние зрения, на следующий день после операции я пошел в клинику. Когда я ехал на консультацию и смотрел на улицу через окно такси, я мог четко рассмотреть номера домов вдали, надписи на домах, номера автомобилей и многое другое. Цель была достигнута, потому что сейчас острота моего зрения составляет 125 %. Результат действительно того стоит!

Линзы не теряются, и я вижу плакаты фанатов

Почти через месяц, а точнее, через 25 дней после лазерной операции, ощущение просто фантастическое. Новое начало, новая жизнь. Чувствую себя отлично, потому что сейчас на концертах не нужно беспокоиться о выпавшей линзе или о незамеченном плакате фаната. Могу видеть, не беспокоясь о том, что что-то потеряется или начнется резь в глазах, а также спокойно могу носить солнечные очки и в повседневной жизни, и на концертах.

По-прежнему непривычно, что перед сном не нужно совершать ритуал вынимания контактных линз и думать о том, как я вечером буду смотреть фильм. Такое ощущение, что я живу без беспокойства.

Что я хочу пожелать тем, кому надоели очки или контактные линзы? Лазерная коррекция – это удобно, быстро и безболезненно. Людям, которые решили четко видеть жизнь, я хочу сказать: если вы хотите сделать лазерную коррекцию зрения, то для беспокойства нет оснований. Если же вы все-таки волнуетесь, то во время операции или после нее вы поймете, что стресс был безосновательным. И в заключение: все отлично! Большое спасибо за лазерную коррекцию зрения! Рекомендую эту процедуру всем, кому она необходима.