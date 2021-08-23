Начинается прием заявок на бизнес-обучение

До 30 сентября 2021 года латвийские малые и средние предприятия могут подавать заявки на участие уже в шестой Программе развития банка SEB. Это обучение предусмотрено для руководителей амбициозных компаний и их команд, чтобы общими усилиями найти рецепт десятикратного роста бизнеса. В рамках программы мы предложим ценные лекции и мастерские местных и международных бизнес-экспертов, а также индивидуальное менторство.

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Нынешние изменения в организации работы и растущая потребность в новых бизнес-решениях указывают на то, что каждой компании, которая хочет расти, нужно научиться быстро приспосабливаться к меняющейся среде.

Главная цель программы — помочь амбициозным предприятиям развить инновационный продукт или услугу, оценить и реализовать уже существующую бизнес-идею или найти новые возможности для бизнеса, чтобы добиться его 10-кратного роста. Некоторые из важных направлений, которые в следующие годы будут оказывать влияние на развитие бизнеса — это вопросы, связанные с окружающей средой, вопросы социальной устойчивости и устойчивости управления. Их следует учитывать каждому предпринимателю, желающему добиться долголетия своего бизнеса. Поэтому в ходе этой Программы развития особое внимание будет уделено именно данным аспектам.

Записаться на участие в Программе развития можно до 30 сентября. Участие в программе — бесплатное.

Прямые трансляции лекций программы будут доступны бесплатно любому желающему на странице банка SEB в социальной сети Facebook и на портале Delfi. Более подробная информация о программе и календарь лекций: https://www.seb.lv/ru/izaugsmes-programma

Для каких предприятий программа особенно ценна

Программа предусмотрена для зарегистрированных в Латвии малых и средних предприятий, которые работают как минимум 2 года и оборот которых достигает 200 000 евро в год.

Сфера деятельности компании особого значения не имеет. Главное, предприятие должно быть способно четко сформулировать цели, которых оно хочет добиться при помощи программы. Особенно ценным участие в Программе развития будет, если предприятие:

Молодое — с амбициями роста.

Опытное — в поисках новых направлений развития.

Столкнулось с последствиями перемен в бизнесе.

"В повседневной суете многим предпринимателям не всегда хватает времени и ресурсов для разработки стратегии развития", — говорит руководитель отдела маркетинга компании Printful Райтис Пуриньш, который ранее участвовал в Программе развития в качестве лектора и ментора. "Эту программу я больше всего рекомендую тем компаниям, которые уже какое-то время чувствуют себя застрявшими на одном уровне и хотят получить энергетический толчок, чтобы перешагнуть барьер и двигаться дальше".

Как программу оценивают выпускники

"Участие в программе — это возможность взять паузу, выйти за рамки, вырваться из повседневной рутины и с помощью менторов посмотреть со стороны на свою организацию, команду, клиентов и на все процессы. Безусловно, порой это болезненный процесс. Но когда диагноз известен, лечить куда легче", — оценивает участие в программе председатель правления Высшей школы экономики и культуры Анна Салтыкова.

Многие руководители компаний, прошедшие программу, отмечают: чем конкретнее выдвинутые предприятием цели, тем шире возможности добиться их достижения в ходе программы.

Участница программы, руководитель Centrālā Laboratorija Стелла Лапиня советует будущим участникам своевременно подумать о том, какой продукт или услугу они хотели бы развивать в рамках программы. Также она подчеркивает: важно понимать, что никто не обещает "ловить рыбу" вместо участников. "Зато программа дает вам великолепную "удочку", — добавляет С. Лапиня.

Ценным приобретением для участников будет также возможность в ходе практической части программы работать вместе с представителями других компаний, обмениваться мнениями и опытом и, возможно, самое важное — наладить сотрудничество между предприятиями разных отраслей; ценность этого опыта уже доказали самые активные участники предыдущих программ.