Начинается серия тренингов в сфере электронной коммерции от 220.lv Learning Fridays

Платформа электронной торговли 220.lv начинает проводить цикл лекций для всех, кто интересуется возможностями электронной коммерции. Первый обучающий семинар Learning Fridays пройдет онлайн в эту пятницу (05.11), участие бесплатное. Во время семинара Вы познакомитесь с азами электронной коммерции, будут освещаться следующие темы: ожидания покупателей, влияние SEO и логистических решений на продажи, значение ассортимента, требования к предоставлению товара и многое другое.

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Learning Fridays — это часть расширенной программы обучения Sellers Academy (Академия продавца). Эта академия нацелена на успешную торговлю в интернете. Sellers Academy нацелена на продавцов, которые уже торгуют на платформе 220.lv. Здесь они найдут много ценной информации — практические советы для начала ведения бизнеса, как расширяться на другие рынки, различные обучающие видео, семинары и т.д. Программа постоянно пополняется. Большая часть программы доступна только для зарегистрированных продавцов 220.lv, другая часть — Learning Fridays — для всех желающих.

"На рынке мы наблюдаем огромную заинтересованность электронной торговлей. Торговать начинают те, кто еще этого не делал ранее, а те, кто занимается этим не впервой, засматривается на соседние рынки, ищет способы увеличить продажи. Сотрудничая с представителями бизнеса, которых интересует торговля на электронной платформе 220.lv, мы замечаем, что величина и уровень их компаний совершенно разные. Кому-то необходима помощь в создании иллюстративных материалов или описании к товарам, другим — советы о том, как эффективнее продавать товар на новых рынках. Поэтому мы видим, есть спрос на приобретенные 220.lv в течение 14 лет электронной торговли знания. Огромную роль играет и то, что последние годы 220.lv действует не только как электронный магазин, но и торговая площадка — Marketplace. Так что нам точно есть чем поделиться", — говорит Раймондас Жиленас, руководитель платформы электронной торговли PHH Group.

Согласно Р. Жиленасу, 220.lv предоставляет менеджера для каждого вновь присоединившегося продавца. Менеджер сопровождает продавца на протяжении всего времени — с момента начала торговли на платформе до момента роста продаж. Однако мы хотим достичь такого уровня, при котором продавцы смогут вести свою торговлю без нашего на то вмешательства, а поиск необходимой информации и содействия всегда проходил складно и беспрепятственно. В связи с этим появилась необходимость делиться информацией не только о том, как использовать торговую платформу 220.lv, но и в целом углублять знания и расширять представление об электронной коммерции.

Мы руководствуемся тем принципом, что успех наших клиентов — наш успех, поэтому постоянно инвестируем в инструменты, позволяющие продавцам развивать торговлю. Электронная коммерция отличается быстрорастущим и усиливающимся прогрессом: технологии продаж и тенденции электронной торговли постоянно меняются. "Мы стремимся к тому, чтобы "академия продавцов" стала ресурсом для всех интересующихся электронной торговлей. А также, чтобы это помогло ориентироваться в тенденциях торговли и положить успешное начало карьеры в электронной коммерции", — говорит Р. Жиленас и предлагает поучаствовать в первом семинаре, который познакомит с азами электронной торговли. Зарегистрироваться можно здесь.

220.lv принадлежит самой большой группе электронной торговли в странах Балтии — PHH Group. Она была сформирована посредством объединения 220.lv с финским гигантом торговли — Hobby Hall. PHH Group управляет электронными платформами в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. На этих платформах, управляемых группой, продают более 4 тыс. продавцов, ассортимент состоит из более 2 млн товаров. Число посетителей в год достигает 145 миллионов.