Найди свой идеальный наряд для самой романтичной ночи в году со скидкой до 80%

Вступая в самый романтичный месяц года, мы полны волнительного предвкушения. Предстоящий праздник, несмотря на коронавирусные ограничения, не оставляет нас безучастными. Ведь все, что нам нужно — это любовь — сейчас, пожалуй, как никогда. Поэтому, вместе с BestSecret мы придумали три возможных способа провести День Святого Валентина максимально безопасно, комфортно и стильно в этом году.

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Откройте для себя город с новой стороны на романтической прогулке с любимым.

Неудивительно, что прогулки на свежем воздухе по городу или в парке стали наиболее популярным способом свободного времяпрепровождения в этом году. Хотя, надо признать, что февраль не столь щедр на солнечную и комфортную погоду, как хотелось бы надеяться. Поэтому мы советуем одеться тепло и кофмортно, чтобы по-настоящему насладиться этими моментами вместе. Но это не значт, что нужно жертвовать стилем!

Если вы хотите создать стильный романтический образ для прогулки, попробуйте поиграть с многослойностью вашего наряда. Не бойтесь комбинировать такие вещи, как платья, свитера и пальто, и попробуйте поиграть с разными оттенками любимого цвета. И конечно, не забудьте аксессуары — шапка и перчатки гармонично дополнят ваш внешний вид и гарантируют, что ваши мысли будут сосредоточены на второй половинке, а не на погоде.





Устройте романтичный ужин дома в уютной обстановке.

Если погода пугает вас своей неопределнностью, и вы предпочитаете прогулке уютный вечер дома, будьте креативны. Дайте волю внутреннему шеф-повару и приготовьте специальный ужин по новому интересному рецепту. Или позаботьтесь заранее и закажите несколько новых настольных игр и карт для вечерней развлекательной программы.

Для такого случая, почему бы не нарядиться в мягкое и удобное трикотажное платье, чтобы привнести немного разнообразия в ваш привычный карантинный гардероб из спортивных штанов и толстовок?

Если вы в настроении поэкспериментировать, обратите внимание на платья с игривыми принтами или яркими цветами.

Для создания особой романтической атмосферы дома, окружите себя приятными элементами декора, зажгите ароматические свечи и, конечно же, не забудьте поставить цветы. Кстати, насчет цветов — BestSecret сейчас предлагает невероятные букеты роз, сохраненных с помощью сложного (экологически чистого) процесса, который позволяет хранить букет дома до трех лет. Это настоящие цветы, которые были собраны на самой красивой стадии цветения.

Устройте видео-свидание.

Хотя некоторым из нас повезет провести этот день вместе со второй половинкой, многие испытывают трудности из-за пандемии и должны проявить творческий подход, чтобы провести это время вдвоем. Если вы планируете провести романтическое видео-свидание, мы предлагаем вам сосредоточиться на вещах из вашего гардероба, которые будут явно присутствовать в кадре. Красивые топы и красочные блузки будут особенно хорошо смотреться с контрастными аксессуарами, такими как крупные сережки или ленты для волос.





Настройтесь на оптимистичную волну и приготовьтесь к долгожданному ужину в ресторане

Многие считают, что с приходом февраля рестораны и кинотеатры наконец-то откроются вновь. Для тех из вас, кто остается оптимистом, есть широкий ассортимент красивой одежды на выход на сайте BestSecret. Вдохновляйтесь и наслаждайтесь эксклюзивным доступом в закрытый мир моды!