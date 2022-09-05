Насладись красотой Сигулды с высоты птичьего полета!

Согласитесь, Сигулда, скрытая в древней долине Гауи, с ее высокими скалами, волшебными лесами и средневековыми замками, -- идеальное место для времяпрепровождения с друзьями или семьей. В Сигулде великолепны не только виды, но и возможности активного отдыха.

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Один из символов города уже более 50 лет - канатная дорога, соединяющая Сигулду и Кримулду, расположенные на разных берегах Гауи. Автор этой идеи - Айварс Янелситис, уроженец Сигулды рассказал, что мысль о таком способе передвижения посетила его, когда он сидел на берегу Гауи и думал: вот бы как птица перелететь через реку к своей возлюбленной.

Сегодня великолепной долиной с высоты 55 метров, можно полюбоваться не только из окна вагончика канатной дороги, но и пролетая над ней на зиплайн-аттракционе "Зерглис". Передвижения по стальным тросам доступны во многих местах, но "Зерглис" - первый в мире и на сегодня единственный аттракцион такого типа, на котором можно проехать по тросу канатной дороги.

"Это уникальный аттракцион, позволяющий насладиться ощущением птичьего полета. Вы пролетите над всей древней долиной Гауи и вашему взору откроются захватывающие дух виды", — рассказывает Иварс Бейтанс, автор идеи аттракциона "Зерглис".

Разработчики аттракциона — команда инженеров AERODIUM, которые работают в индустрии развлечений уже 15 лет, придерживаются высочайших стандартов безопасности и отличаются таким уровнем профессионализма, что их оборудование покупает даже компания Disney.

Полет длиной около 800 метров над древней долиной Гауи, во время которого скорость достигает 60 км/ч, доступен всем, в том числе семьям с детьми. До сих пор самым младшим пассажиром был семимесячный младенец, который сидел на коленях у мамы, а самой старшей "летчице" было 76 лет. Интересно также, что после полета к месту старта с помощью специального устройства "Зерглис" толкает вагончик канатной дороги. По этой причине расписания аттракциона и канатной дороги синхронизированы.

Для полета на аттракционе "Зерглис" вы можете выбрать одно из двух положений — сидя или лежа (также именуемое "Супергерой"), причем полетом могут наслаждаться два человека одновременно. При полете в тандеме каждый пассажир может выбрать наиболее удобную для себя систему безопасности и положение. Надо учесть и ограничения по весу. Минимальный вес в обоих положениях составляет 30 кг, но максимальный немного отличается — в положении "Супергерой" он не должен превышать 115 кг, а в положении сидя — 120 кг. Соответствие веса и роста для конкретных положений оценивается на месте зиплайн-инструкторами.

Полет над рекой и вершинами деревьев захватывает дух и расслабляет одновременно, поэтому "Зерглис" пользуется большой популярностью. Его оценили, как люди, которые хотят на мгновение отвлечься от повседневного стресса, так и романтические пары, ищущие интересных и эмоционально насыщенных приключений. И, бесспорно, этот Сигулдский аттракцион очень нравится семьям. "Зерглис" - хороший ответ на вопрос: чем заняться в Сигулде с детьми? Прекрасным видом на Гаую могут наслаждаться не только родители, но и их отпрыски.

Если вы захотите лететь с ребенком на коленях, это тоже возможно, если только его вес не превышает 25 кг, а ваш общий вес не превышает 120 кг. Полет на единственном в мире зиплайн-аттракционе, проезжающем по тросовому пути воздушного вагона, — отличный вариант для подарка. Кстати, подарочные карты Sigulda Adventures действительны 100 лет!

Зиплайн-аттракцион "Зерглис" входит в спектр услуг, предлагаемых компанией Sigulda Adventures. Открыт с весны до осени. На сайте Sigulda Adventures можно забронировать рейс на "Зерглисе", а также приобрести подарочные карты.

Бронирование и информация: https:// siguldaadventures.com/zipline

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