Natura Siberica — натуральная косметика европейского производства

Страны Балтии богаты очаровательной природой и имеют идеальный климат для сбора растений и производства органической и натуральной косметики. Совсем недалеко от нас, в Таллинне, находится завод EuroBio Lab OÜ, который производит всемирно известную косметику Natura Siberica, а также другие марки натуральной косметики. Бренд-менеджер Алла Гриц ответила на несколько вопросов и рассказала о бренде и его ценностях.

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Расскажите нам о вашем бренде и его продукции?

EuroBio Lab — это эстонская компания, специализирующаяся на производстве натуральной и органической косметической продукции, которая производится в соответствии с высочайшими европейскими стандартами и в то же время отличается доступными ценами. Наша продукция представлена в 91 стране мира, включая Францию, Италию, Испанию, Германию, Великобританию, Австралию, Гонконг и другие страны. Наша косметика не содержит минеральных масел и парафина, BHT-BHA, EDTA, парабенов, формальдегида и производных формальдегида!

Какими сертификатами награждена ваша продукция?

Наше производство сертифицировано в соответствии с международной системой качества ISO 9001 и ISO 22716 (GMP). Чистота нашей продукции подтверждена основными европейскими сертификатами эко и био-косметики ECOCERT, ICEA, BDIH, Soil Association и COSMEBIO. Каждый этап обработки и сбора ингредиентов сертифицирован в соответствии со стандартом COSMOS. Почти вся наша продукция vegan friedly и поддерживается Всемирным веганским обществом. Наша главная цель производить самую чистую и натуральную косметику.

Почему вы заинтересовались производством именно в Эстонии?

В 2014 году компания Eurobio Lab решила создать первую в Эстонии уникальную ферму редких растений на острове Сааремаа. Растения Сааремаа стойки к свирепым северным ветрам на острове, поэтому они обладают особыми защитными свойствами, которые очень полезны в косметических продуктах.

Eurobio Lab долго и тщательно изучала остров Сааремаа, чтобы найти подходящее место для выращивания уникальных растительных ингредиентов и развития нашего производства натуральной косметики. И поместье Теллусте идеально подходит для всех наших производственных нужд, поскольку здесь собрано все лучшее из культуры и природы этого удивительного острова. Мы собираем дикорастущие растения и ягоды на Сааремаа в сотрудничестве с местными жителями. Сбор растений в государственных лесах Эстонии проводится с мая по октябрь под строгим контролем национального агентства по охране окружающей среды. Мы собираем тысячелистник, крапиву, примулы, исландский мох, герань, ягоды рябины, еловые и сосновые иголки, аквилегию, папоротники, бруснику, малину и листья земляники.

Расскажите о новых продуктах EuroBio Lab и где их можно купить в Латвии?

Продукция Eurobio Lab доступна в Латвии в магазинах Siberika. В наличии есть самые популярные продукты брендов Organic Shop, Dr. Konopka's, Organic Kitchen, Natura Estonica и Natura Siberica.

Среди новинок мы хотели бы отметить Blueberry Siberica — серию по уходу за лицом из

дикой черники, Oblepikha C-berrica — серию по уходу за лицом из ягод облепихи, ICE

Professional 6 специализированных наборов по уходу за волосами, а также наши

новейшие сыворотки и средства по уходу за глазами от LabBiome.

BLUEBERRY SIBERICA

Новая серия средств по уходу за лицом Natura Siberica, созданная на основе дикой черники и обогащенная мощными сибирскими травами, которые, выживая в суровом сибирском климате, обладают редкими свойствами. Комплекс трав известен своими чудесными природными свойствами — они помогают оживить кожу, снять раздражение и воспаление, глубоко увлажнить и смягчить ее.

ДИКАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЧЕРНИКА

Дикая вулканическая черника, растущая в суровых условиях, богата ценным антиоксидантами. Черника также богата бета-каротином и витаминами группы В, которые придают коже сияющий, увлажненный эффект и делают кожу лица гладкой.

C-BERRICA PROFESSIONAL

Эта коллекция является продолжением нашей известной профессиональной линии по уходу за телом и волосами на основе ягод облепихи. Основываясь на всемирном успехе продукции Oblepikha Professional, мы создали средства по уходу за лицом на основе чарующей ягоды облепихи, обогащенной мощным антиоксидантом витамином С и другими витаминами (А, Е, В5), необходимыми для вашей кожи AHA/BHA кислотами, включая гликолевую, молочную, салициловую и другие. Основное преимущество — обеспечение и поддержание естественного сияния и чистоты кожи.

ДИКАЯ ОБЛЕПИХА

Эта удивительная сибирская ягода веками использовалась в косметических процедурах. Это самый богатый природный источник витамина С. Гидролат органической облепихи способствует улучшению общего состояния кожи, повышая ее эластичность и увлажненность.

ICE PROFESSIONAL от Natura Siberica

6 уникальных подходов к уходу за волосами! Эффективность продуктов этой серии обусловлена необыкновенными свойствами биоэкстрактов сибирских трав, которые мы получаем собственным запатентованным методом криоэнзимной экстракции. Биоплазма — это уникальный сок растительных клеток с превосходными свойствами: он содержит в 10 раз больше активных веществ, макро- и микроэлементов, витаминов и органических кислот, чем экстракты, полученные другими методами. Эти продукты предоставляют интенсивный уход за кожей головы для всех типов волос. Красивые, блестящие и сильные волосы начинаются со здоровой кожи головы.

Lab Biome от Natura Siberica

Новейшая натуральная серия по уходу за лицом на основе уникальных постбиотических активных и ферментированных экстрактов лесных ягод, которые адаптируются к индивидуальным потребностям вашей кожи и способствуют укреплению иммунитета. Эти экстракты способствуют поддержанию микробиома кожи и помогают защитить чувствительную кожу лица от агрессивных факторов окружающей среды, улучшая сияние и регенерацию кожи, поддерживая ее здоровье и способствуя восстановлению естественной молодости. В ассортименте вы найдете средства, подходящие для области под глазами, такие как гидрогелевые патчи и сыворотки, а также средства для общего ухода.