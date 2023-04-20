Научный центр АХХАА для удобства посетителей разработал веб-приложение

В Тарту находится крупнейший в Эстонии и странах Балтии научно-развлекательный центр АХХАА. Его любят и дети, и взрослые, ведь он предлагает радостный процесс открытия науки и увлекательного самопознания. Чтобы сделать позновательное путешествие в науку еще более приятным и простым, АХХАА создал веб-приложение, в котором можно купить билеты, поделиться самыми замечательными или забавными моментами посещения и воспользоваться специальными предложениями от наших партнеров по сотрудничеству. Следите за информацией и покупайте билет в приложении уже в апреле!

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"Инновации — одна из отличительных черт Центра АХХАА, и приложение "Мой опыт АХХАА" разработано, чтобы сделать обслуживание клиентов научного центра более современным. Приложение поможет не только сократить взаимные контакты, ограничив распространение вирусов, но и избавиться от очередей за билетами и упростить поиск места для парковки, тем самым увеличив время посещения и повысив уровень удовлетворенности наших клиентов. Кроме того, это даст возможность запечатлеть лучшие моменты визита и поделиться ими с другими!", — считает член правления АХХАА Пилви Колк (Pilvi Kolk).

Для удобства посетителей

Веб-приложение разработано так, что его не нужно будет скачивать на смартфон, то есть оно не обременит пользователя лишними действиями. Все будет очень просто — зарегистрируйтесь на сайте, купите билет, отсканируйте его на входе, обменяйте на браслет и пользуйтесь услугами центра.

Позаботились и о посетителях с автомобилем — после ввода номера автомобиля в приложение, номер будет сканироваться автоматически и шлагбаум сам откроется и закроется как при въезде, так и при выезде с парковки.

Делитесь лучшими моментами!

Вы сможете не только автоматически въезжать на парковку, но и делиться своими лучшими впечатлениями, ведь фото и видео, сделанные в научном центре, будут загружаться в приложение и это даст вам возможность сразу же поделиться ими в своих социальных сетях. А если вы хотите, чтобы ваш визит заметили, используйте хэштеги #MyAHHAA и #mansAHHAA.

Пользуйстесь с выгодой!

В веб-приложении до конца ноября билеты в научный центр можно будет приобрести со скидкой в 15%. И не только! У пользователей приложения также будет возможность воспользоваться спецпредложениями, которые предлагают партнеры центра АХХАА по более низким ценам. Если вы в Тарту планируете посетить Аквапарк AURA, VSpa, Эстонский национальный музей, Центр ледникового периода, Эстонский спортивный и олимпийский музей, Перевернутый дом "Tagurpidi Maja" или рестораны "Vapiano", "Ränduri pubi" и др., просматривайте предложения в приложении и пользуйтесь ими, показав приложение в месте посещения!

Путешествуйте с семьей, друзьями или в большой компании

Хотя в приложении можно приобрести только индивидуальные, семейные билеты и билеты в планетарий, в научный центр приглашаются все желающие, в том числе большие группы и классы, ведь здесь каждый сможет увлекательно провести время! Семьи с детьми смогут познавательно провести время вместе, участвуя в шоу планетария и летая по вселенной или следуя по стопам космонавтов. А школы и детские сады могут подать заявку на участие в различных творческих мастерских, где ребята смогут развивать свои способности в области инженерии и биологии.

Основная цель Центра науки АХХАА — знакомить с наукой и поощрять радость ее открытия! На сегодня научный центр АХХАА посетило уже более двух миллионов человек, здесь по-прежнему работают три больших раздела — Зал природы, где можно узнать о повседневной деятельности муравьев и кур, увидеть экзотических рыб и морских коньков, Фойе, где можно путешествовать по зеркальному лабиринту, решать буквенные ребусы, рассматривать себя в кривых зеркалах и решать различные задачи на смекалку, а так же Зал техники, где можно прокатиться на велосипеде по тросу на высоте трехэтажного дома, сфотографироваться с лопающимся шариком и исследовать, что внутри домашних электроприборов. Тем же, кто интересуется анатомией, обязательно стоит посмотреть медицинскую коллекцию Тартуского университета — здесь можно увидеть органы, образцы с проявлениями различных болезней и даже медицинские экспонаты 1803 года!

А для тех, кто хочет больше узнать о функционировании мозга, до 1 мая еще есть возможность посетить выставку "Ага, мозг", которая создана в сотрудничестве с научным центром "Heureka" и Финской ассоциацией мозга. С 20 мая эту экспозицию заменит сенсационная сенсорная выставка, где вы сможете стимулировать свои чувства с помощью электрических искр, звуковых торнадо, горячих, холодных и диких запахов, а также другими захватывающими способами.

Разработка веб-приложения финансировалась Европейским фондом регионального развития в рамках мер реагирования Европейского Союза на пандемию COVID-19.

Более подробная информация доступна на сайте: www.ahhaa.ee/ru

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