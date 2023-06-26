Не забывайте о себе в летнюю жару: смарт-часы для контроля здоровья

Прогнозы погоды говорят о том, что в этом году в Латвии снова не придется жаловаться на недостаток тепла. Но несмотря на летнюю погоду, идеально подходящую для отпуска, высокая температура воздуха и небольшое количество осадков заставят обратить особое внимание на показатели вашего здоровья. Чтобы этим летом избежать неприятных сюрпризов, эксперт по технологиям Huawei выбрал самые востребованные функции смарт-часов, которые позволят им стать идеальным спутником в жаркую погоду.

Placement code for key m_giga1 not found.





Узнайте больше за одну минуту

Своевременная забота о здоровье невероятно важна и в наши дни есть возможность следить за различными медицинскими параметрами в реальном времени. Смарт-часы уже давно помогают в решении этих задач, но сейчас за одну минуту можно проверить целых семь показателей, важных для здоровья и хорошего самочувствия, чтобы быстро и без особых сложностей определить состояние своего здоровья.

"Эта новая функция будет особенно полезна для тех, кто постоянно торопится, но хочет как можно больше узнать о своем здоровье. Новые смарт-часы Huawei Watch 4 Pro предоставляют обзор семи показателей здоровья за одну минуту, делая электрокардиограмму (ЭКГ) владельца устройства, фиксируя частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом (SpO2), измеряя уровень стресса, температуру кожи, эластичность артерий, а также проводя очень важную проверку дыхания, помогающую определить объем легких. Всего за одну минуту устройства предоставляют очень подробную информацию прямо на экране смарт-часов или в приложении для смартфона Huawei Health. Таким образом, если у владельца смарт-часов есть основания подозревать ухудшение самочувствия, можно быстро проверить семь важных для здоровья критериев и предпринять необходимые действия для улучшения состояния здоровья", – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

Отдыхайте, а смарт-часы сообщат о самом важном

Лето – это время, когда хочется все успеть: вовремя выполнить рабочие обязанности, хорошо отдохнуть, провести время с близкими и еще как следует загореть. Поэтому летние радости нередко затмевают такие важные дела, как своевременный прием пищи, употребление достаточного количества воды и физическая активность.

"В жаркую погоду легко забыть пообедать или даже попить воды, поэтому смарт-часы – отличный инструмент для получения регулярных напоминаний. К тому же, заметив резкие или постепенные изменения показателей здоровья в долгосрочной перспективе, Huawei Watch 4 Pro сообщает своему владельцу о наблюдениях и дает практические советы, чтобы устранить обострения. Кроме того, если владельцу нужно напоминать чаще двигаться и употреблять необходимые питательные вещества, это тоже можно запрограммировать и получать напоминания с необходимой частотой", – поясняет эксперт.

Во время отпуска не придется беспокоиться и о разрыве соединения смарт-часов со смартфоном, поскольку новые смарт-часы Huawei поддерживают функцию eSIM, позволяющую звонить и отправлять SMS-сообщения во время прогулки вдоль моря или отдыха во дворе дома.

Качество сна важно и в жаркую погоду

В жаркие летние ночи особенно трудно выспаться, поэтому точный анализ качества сна может помочь лучше понять свое самочувствие и количество сил на следующий день.

"Интегрированная в новые смарт-часы Huawei технология надзора за сном способна вести мониторинг фаз сна, сердечной деятельности и дыхания во сне, а также давать подробную оценку качества сна. Получив информацию в ночное время, смарт-часы предоставляют сведения о качестве и продолжительности сна, анализируя, в какой момент владелец устройства находился в глубоком или поверхностном сне либо бодрствовал. Эти данные наряду с информацией, полученной в дневное время, о физической активности и других параметрах здоровья могут помочь узнать, почему вы ощущаете усталость и что с этим можно сделать. Поэтому этим летом рекомендуется не только предаваться беззаботному отдыху под лучами солнца, но и обращать внимание на показатели вашего здоровья, чтобы самое теплое время года не прошло даром", – рекомендует М. Тиллерс.