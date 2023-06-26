Не забывайте о себе в летнюю жару: смарт-часы для контроля здоровья
Foto: Publicitātes foto

Прогнозы погоды говорят о том, что в этом году в Латвии снова не придется жаловаться на недостаток тепла. Но несмотря на летнюю погоду, идеально подходящую для отпуска, высокая температура воздуха и небольшое количество осадков заставят обратить особое внимание на показатели вашего здоровья. Чтобы этим летом избежать неприятных сюрпризов, эксперт по технологиям Huawei выбрал самые востребованные функции смарт-часов, которые позволят им стать идеальным спутником в жаркую погоду.


Узнайте больше за одну минуту

Своевременная забота о здоровье невероятно важна и в наши дни есть возможность следить за различными медицинскими параметрами в реальном времени. Смарт-часы уже давно помогают в решении этих задач, но сейчас за одну минуту можно проверить целых семь показателей, важных для здоровья и хорошего самочувствия, чтобы быстро и без особых сложностей определить состояние своего здоровья.

"Эта новая функция будет особенно полезна для тех, кто постоянно торопится, но хочет как можно больше узнать о своем здоровье. Новые смарт-часы Huawei Watch 4 Pro предоставляют обзор семи показателей здоровья за одну минуту, делая электрокардиограмму (ЭКГ) владельца устройства, фиксируя частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом (SpO2), измеряя уровень стресса, температуру кожи, эластичность артерий, а также проводя очень важную проверку дыхания, помогающую определить объем легких. Всего за одну минуту устройства предоставляют очень подробную информацию прямо на экране смарт-часов или в приложении для смартфона Huawei Health. Таким образом, если у владельца смарт-часов есть основания подозревать ухудшение самочувствия, можно быстро проверить семь важных для здоровья критериев и предпринять необходимые действия для улучшения состояния здоровья", – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

Отдыхайте, а смарт-часы сообщат о самом важном

Лето – это время, когда хочется все успеть: вовремя выполнить рабочие обязанности, хорошо отдохнуть, провести время с близкими и еще как следует загореть. Поэтому летние радости нередко затмевают такие важные дела, как своевременный прием пищи, употребление достаточного количества воды и физическая активность.

"В жаркую погоду легко забыть пообедать или даже попить воды, поэтому смарт-часы – отличный инструмент для получения регулярных напоминаний. К тому же, заметив резкие или постепенные изменения показателей здоровья в долгосрочной перспективе, Huawei Watch 4 Pro сообщает своему владельцу о наблюдениях и дает практические советы, чтобы устранить обострения. Кроме того, если владельцу нужно напоминать чаще двигаться и употреблять необходимые питательные вещества, это тоже можно запрограммировать и получать напоминания с необходимой частотой", – поясняет эксперт.

Во время отпуска не придется беспокоиться и о разрыве соединения смарт-часов со смартфоном, поскольку новые смарт-часы Huawei поддерживают функцию eSIM, позволяющую звонить и отправлять SMS-сообщения во время прогулки вдоль моря или отдыха во дворе дома.

Качество сна важно и в жаркую погоду

В жаркие летние ночи особенно трудно выспаться, поэтому точный анализ качества сна может помочь лучше понять свое самочувствие и количество сил на следующий день.

"Интегрированная в новые смарт-часы Huawei технология надзора за сном способна вести мониторинг фаз сна, сердечной деятельности и дыхания во сне, а также давать подробную оценку качества сна. Получив информацию в ночное время, смарт-часы предоставляют сведения о качестве и продолжительности сна, анализируя, в какой момент владелец устройства находился в глубоком или поверхностном сне либо бодрствовал. Эти данные наряду с информацией, полученной в дневное время, о физической активности и других параметрах здоровья могут помочь узнать, почему вы ощущаете усталость и что с этим можно сделать. Поэтому этим летом рекомендуется не только предаваться беззаботному отдыху под лучами солнца, но и обращать внимание на показатели вашего здоровья, чтобы самое теплое время года не прошло даром", – рекомендует М. Тиллерс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu