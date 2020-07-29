Недоступность и высокие издержки — факторы, которые мешают отказаться от личной машины в пользу каршеринга

В рамках анализа рынка каршеринга, и улучшения качества сервиса, компания Carguru провела опрос среди своего сообщества. Был задан вопрос: "Что вам дает личный транспорт, чего нет или не хватает в сервисе каршеринга?"

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Из 17 вариантов ответов самым популярным оказался — "В сервисе каршеринга ты зависишь от других пользователей. До машины далеко идти."

Второй по популярности: -"В ситуации с каршерингом нельзя или неудобно путешествовать за город."

Заключает тройку самых популярных ответов: — "Если регулярно пользоваться каршерингом, расходы на личный транспорт получаются меньше."

Остальные ответы были так или иначе связаны с недостаточной доступностью машин, неудобством в эксплуатации (например, 54 человека отметили, что им не хватает возможности оставлять в машине свои личные вещи) и высокой ценой. Но были и ответы, например, такого характера, что в родном городе просто нет каршеринга.

Ситуацию комментирует руководитель компании Carguru Владимир Рескайс.

Ответы нашего сообщества четко указывают на проблемы в отрасли каршеринга в Латвии. Во всем мире популярность сервиса зависит от доступности машин. Как мы видим, именно эта позиция занимает первое место среди отмеченных людьми недостатков каршеринга в Риге. Доступность машин — это то, что мотивирует пользователей каршеринга отказываться от личного транспорта. В Риге с этим большие проблемы. Например, в некоторых районах найти свободную машину ближе, чем в радиусе 5 километров, зачастую практически невозможно. Именно поэтому мы радикально изменили свою стратегию развития и планируем существенно увеличить автопарк в ближайшие пару лет. Мир движется в направлении полного отказа от личного транспорта, и размер автопарка машин общего пользования только в Риге будет исчисляться тысячами, если не десятками тысяч единиц.

Что касается ценовой политики, то на эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, необходимо признать, что в Риге очень высокие расходы на содержание сервиса в удобном для пользователя формате. В первую очередь, это очень дорогие муниципальные стоянки. В большинстве стран мира (в том числе и у наших соседей по региону — Литве и Финляндии) существует программа, в рамках которой машины общего пользования получают существенные скидки на муниципальные стоянки и не только. Это связано с тем, что сервис каршеринга помогает городу бороться с такими актуальными проблемами, как загрязнение среды, шум и переполненные частным транспортом улицы. К сожалению, руководство Риги на каршеринг пока что не обращает внимание, тем самым делая сервис более дорогим и менее доступным для жителей и гостей города. В дополнение к этому, снижая конкурентоспособность местных компаний, что идет в разрез с концептом поддержки местного бизнеса.

С другой стороны, сравнивая расходы на содержание и эксплуатацию личного транспорта с расходами на сервис каршеринга, пользователи очень часто забывают посчитать все издержки. Например, расходы на стоянки, амортизацию, лизинг, размер первого взноса на оформление лизинга, сервис, налоги, мойки и т. д. Если взять во внимание все эти аспекты, то может оказаться, что сервисом каршеринга пользоваться все-таки выгодней.

Мы все больше видим за автомобилем технологию, позволяющую добраться из точки А в точку Б, а не символ, что было свойственно обществу в прошлом. Говорить о том, что с личным автомобилем покончено, еще рано, но, я уверен, что его роль станет второстепенной. Мы наблюдаем "смещение акцента от владения машиной к доступной мобильности".