Незабываемый рецепт выходного дня для всей семьи: время заново открыть Северную Литву

И снова приближаются выходные, но, кажется, все испробовано? На этот раз мы предлагаем открыть немного другой маршрут: Пакруойс, Йонишкелис, Пасвалис, Раубонис, Биржай — местности, расположенные рядом друг с другом и скрывающие множество мест, которые до сих пор многими не обнаружены.

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Парк в Раубоняй — содержательное время для всей семьи

Парк Раубоняй расположен рядом с живописным курганом Раубоняй (также называемым Ажуолпамушским курганом). Он расположен в верховьях слияния рек Татула и Угэ, поэтому станет отличным местом для отдыха после автомобильной поездки и для пикника. Что ж, после небольшой остановки пришло время погрузиться в развлечения парка Раубоняй, которые могут увлечь членов семьи на целый день!

Этот парк удобно расположен недалеко от автомагистрали Via Baltica, в 180 километрах от Вильнюса и всего в 90 километрах от Риги. Это самый большой парк в своем роде в странах Балтии, где вы можете посетить три разных парка одновременно, занимающий площадь в 16 га!

В парке динозавров-драконов и гигантских жуков вы увидите множество фигур ревущих динозавров и движущихся драконов в натуральную величину, которые удивят вас своей необычной внешностью. Новое общество гигантских движущихся жуков привлечет всех любителей зеленой природы к еще большим приключениям.

Зоопарк является домом для более чем 30 различных видов животных (более 160 животных)! От крошечных белок до короля природы — льва, бурого медведя, пумы, рыси, оленя, сурикаты, опунции и многих других. Дикие животные обитают в просторных вольерах, отвечающих требованиям Европейского Союза. Некоторых животных можно посещать в специально оборудованных вольерах и пообщаться с ними близко, потрогать и погладить. Зоопарк работает уже более 10 лет. После того, когда вы восхититесь животными, вас будут ждать развлечения. В этой зоне полно различных бесплатных аттракционов не только для детей, но и для родителей.

После Зоопарка самое время посетить Трассу Тарзана — это единственный парк такого типа, где можно наблюдать за жизнью животных сверху! Этот парк подходит для посетителей, которые хотят экстремального отдыха. В нем даже есть 5 трасс разной сложности, для преодоления которых вам непременно понадобится время и вы испытаете множество незабываемых эмоций.

Парк также постоянно пополняется развлечениями: отныне вас ждут лазерная игра ("laser tag"), новые батуты, машины для увлекательной езды по парковой среде. Вы даже не заметите, как пройдет весь день, а для желающих поесть или отдохнуть в парке есть ресторан.

Более подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ: https://rauboniuparkas.lt/

Рядом — памятные объекты

Если вы планируете провести выходные в северной части Литвы, самое время посетить знаменитую усадьбу Пакруойса возле парка Раубоняй. Она занесена в Книгу рекордов Литвы как самая большая охраняемая усадьба-памятник. Самым впечатляющим и самым большим зданием усадьбы Пакруойса является богато украшенный двухэтажный особняк, стоящий посреди усадьбы. Считается, что особняк был построен в начале XIX века. Особняк Пакруойса все еще реставрируется, но в нем уже оборудованы банкетные залы, террасы и балконы.

В хорошую погоду вы можете прогуляться в огромном парке, где растут около 26 видов деревьев; пересечь арочный мост (таких стилей в Европе всего два); осмотреть реконструированный дом мельника (здесь также работает гостиница); водяная и ветряная мельницы тоже ждут вас. Кроме того, вы можете попробовать вкусы наследия Северной Литвы и принять участие в бесконечных мероприятиях. Уже 20 июня начинается Фестиваль "Сон в летнюю ночь", который будет проходить в течение всего лета, когда все пространство усадьбы расцветает множеством цветов.

Следующая остановка — усадьба Йонишкелиса. Эта усадьба находится на западной окраине города Йонишкелис. С 1723 по 1940 год усадьба Йонишкелиса была собственностью семьи Карпю. 1736 Йокубасу Игнасу Карпису дали право основать город. В XIX веке Йонишкелис был процветающим городом и одной из крупнейших усадеб в Жемгальском крае. 1810г., следуя воле Игнаса Карписа, Карпяй были первыми в Российской империи и вторыми в Европе, отменившими рабство. Вильнюсский университет в Йонишкелисе основал единственную в мире то время университетскую начальную школу и больницу. Здесь вы также найдете парк усадьбы, созданный во французском и английском стиле. Что ж, сама усадьба окутана различными легендами, которые вызывают много вопросов: почему Йонишкелис называли Йоханишкелис; почему здание церкви имеет форму гроба; почему призрак Карписа ходит ночью по особняку? Вы можете узнать ответы, только посетив этот объект.

Куда дальше?

Вы можете просто поехать дальше на север и заново открыть для себя регион Биржай, в котором действительно есть что предложить.

Киркилайская смотровая башня. На территории Биржайского регионального парка возле Киркилайских карстовых озер была построена смотровая башня, форма которой напоминает каноэ или тонущую лодку. Высота башни почти 32 метра. Площадь смотровой площадки на высоте 30 метров составляет почти 30 квадратных метров. С этой смотровой башни открывается чудесный вид — озера Киркилайского заповедника, которые при определенных условиях летом меняют цвет. Кроме того, когда вы приедете, сможете увидеть разные виды зависимости от времени года — 30 карстовых оползней затоплены на разных уровнях. Ну, а неподалеку еще можно увидеть самую высокую березу в Литве, которая на 2 метра выше смотровой башни.

Коровья пещера и яма Евы. Коровья пещера — карстовая воронка с пещерой, расположенная в деревне Караимишкис (Биржайский район), в Биржайском региональном парке. Это самый известный и наиболее изученный геологический памятник природы в Северной Литве. Спелеологи предполагают, что ей около 200 лет. В нее можно спустится по лестнице, но будьте осторожны осенью и зимой — они довольно скользкие.

Яма Евы находится рядом со знаменитой Коровьей пещерой. Это менее известная и исследованная карстовая воронка на севере Литвы, включенная в список охраняемых государством геологических объектов в 2007 году. Кроме того, в ландшафтном заповеднике Караимишкис можно найти более известные оползни, такие как „Геологов", „Пасхи" и „Пещера лисы". Существует также карстовая познавательная геологическая тропа в ландшафтном заповеднике „Барсуко Ола". Правда, тропа в настоящее время ремонтируется, но ходить можно (только не по лестнице).

Биржайский дворец-замок. Вероятно, наиболее хорошо сохранившийся комплекс крепости Биржай в Литве состоит из восстановленного ренессанского дворца, арсенала, моста, двух пороховниц, валов и остатков ворот и оборонительных сооружений. С 1989 года в Биржайском дворце-замке основан Биржайский краеведческий музей „Села", чьи экспозиции представляют археологию, этнографию, историю, письменность и искусство религиозных конфессий в Биржайском регионе селяй и жемгалов, эпохи князей Радвилос и графа Тишкявичюса, Биржайский край под властью Российской империи, довоенной Литвы и во второй половине XX века. Арсенал, оснащенный интерактивными элементами, разнообразит экспозицию войны и кузнечного дела XVII–XVIII веков.

Вы также можете узнать много секретов о замке в музее. Например, старые летописи рассказывают о уроках, полученных шведской дипломатией. Наиболее важной целью была стена вокруг Биржайского замка, а это означало, что солдаты сначала должны были войти во дворы жителей Биржай. Таким образом, шведы должны были выучить три слова, которые помогли бы постучаться в сердца жителей Биржай. Это вряд ли станет сюрпризом для вас — эти слова были — „может быть, у вас есть пиво?" И это только часть того, что вы все еще можете сделать в этой местности, поэтому нужно отправляться в Северную Литву для новых открытий.

