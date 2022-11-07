Новая звуковая панель от Bang & Olufsen – вся мощь домашнего кинотеатра в одном уникальном продукте

Датский аудиобренд Bang & Olufsen анонсирует выход продукта Beosound Theater – это инновационная и тщательно продуманная высококачественная звуковая панель, которая обеспечивает мощность многофункциональной установки для домашнего кинотеатра в одном уникальном продукте, созданном с целью стать самой мощной и захватывающей звуковой панелью в мире.

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Никаких черных боксов или спутанных кабелей — четыре запатентованных акустических инновационных продукта в единой гладкой звуковой панели обволакивают слушателя звуком со всех сторон. Beosound Theater от Bang & Olufsen поставляется с новой технологией настройки звука под названием Roomsense. При размещении внешнего микрофона в месте прослушивания Beosound Theater будет работать с приложением Bang & Olufsen для измерения расстояния от слушателя до звуковой панели. Но более того, каждому из 12 мощных динамиков (мощностью 800 Вт) он назначит определенную роль на основе разных мест размещения, выполнит звуковую компенсацию для каждого динамика (если тот размещен отдельно, у стены или в углу), а также общую компенсацию помещения во избежание нежелательного резонанса. Дополнительно Beosound Theater оснащен системой объемного звучания Dolby Atmos, которое заполняет помещение и создает впечатление, что звук обволакивает слушателя со всех сторон.

"Beosound Theater полностью переосмысливает кинематографический звук в домашних условиях. Благодаря мощному звуку, передовой технологической платформе и модульному дизайну продукт объединяет в себе несколько динамиков в единую звуковую панель, которая легко подключается к любому экрану", — говорит исполнительный директор Bang & Olufsen Кристиан Тир.

Кронштейн интерфейса Beosound Theater позволяет пристыковать практически любой экран к звуковой панели. Это означает, что людям не нужно вкладывать средства в покупку нового телевизора — они просто могут выбрать лучшее на их взгляд ТВ-решение. Исходя из принципов модульности, звуковую панель можно легко превратить в полноценный настенный или напольный телевизор Bang & Olufsen, таким образом, она идеально вписывается в интерьер и не занимает больше места, чем существующий телевизор.

"Мы знаем, что наши клиенты хотят инвестировать в продукты с устойчивыми характеристиками, поэтому Beosound Theater имеет модульную конструкцию, способную прослужить дольше многих телевизоров. Мы разработали решение, позволяющее обновлять продукт, а не заменять его, сам продукт при этом со временем может развиваться вместе со своим пользователем", — отмечает Мадс Когсгаард Хансен, руководитель отдела по работе с продуктами B&O.

Клиенты могут приобрести Beosound Theater в качестве звуковой панели, а затем добавить пару задних динамиков, к примеру, Beolab 28 в треугольной конфигурации, что обеспечит невероятное качество объемного звучания, при этом никак не нарушив главной цели — минимум продуктов, беспорядка и компромиссов в пространстве. Все, что требуется сделать, — это соединить их между собой. Благодаря такой гибкости решения, клиенты не ограничены своим первоначальным решением о покупке, что, в свою очередь, помогает компании продлить срок службы своего продукта Beosound Theater.

За дополнительной информацией о Beosound Theater и для оформления заказа просим обращаться в Mobius Luxury или Xcelsior.

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„Bang & Olufsen" — бренд аудиопродукции класса люкс, созданный в 1925 году в Струере, Дания. Компания была основана Петером Бангом и Свеном Олуфсеном, увлеченность своим делом и видение которых по-прежнему лежат в основе компании. Вот уже почти столетие „Bang & Olufsen" расширяет границы аудиотехнологий и продолжает оставаться в авангарде акустических инноваций.

Каждый продукт „Bang & Olufsen" и сегодня по-прежнему характеризуется уникальным сочетанием красивого звука, неустаревающего дизайна и непревзойденного мастерства. Инновационные и прогрессивные продукты компании продаются по всему миру в магазинах „Bang & Olufsen" и на сайте bang-olufsen.com, а также у отдельных розничных торговцев. Компания насчитывает около 900 сотрудников и работает более чем на 70 рынках. Акции „Bang & Olufsen" котируются на бирже AS NASDAQ Copenhagen.