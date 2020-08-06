Новейшие технологии Dyson для ухода за волосами: это устройство нужно в каждом доме

Инновации британского бренда Dyson последовательно меняют наш взгляд на повседневную жизнь. Беспроводные пылесосы, устройства для бережного ухода за волосами и многофункциональные приборы для очистки воздуха занимают важное место на рынке бытовой техники.

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Стратегия компании – находить недостатки технологии, изучать их причины и предлагать свое решение, которое позволяет решить проблему – позволила достичь заслуживающих уважения результатов. Разработчики техники будущего инвестируют не только в новые лаборатории, но и во всестороннее образование. Главная цель – объединить науку, безупречный дизайн, технологии будущего и максимальный комфорт для повседневной жизни. Компания, которая началась с одного человека, инженера и автора более 500 открытий Джеймса Дайсона, выросла до тысячи инженеров и ученых, работающих по всему миру. Продукты Dyson пользуются широкой популярностью в 65 странах мира.

Один из таких новейших продуктов – устройство для бережного ухода за волосами Dyson CorraleTM, работа над которым заняла семь лет. Выход на один из самых опасных рынков – рынок приборов для выпрямления волос – был непростым. Если фен Dyson SupersonicTM и стайлер Dyson AirwrapTM могли снизить температуру и использовать циркуляцию воздуха, то у выпрямителей таких возможностей нет. Они полагаются только на температуру. Однако компании удалось предложить инновации и здесь: главные особенности Dyson CorraleTM – первые на рынке гибкие пластины выпрямителя, пониженная температура и беспроводная работа. Чтобы красоту можно было создать где и когда угодно!

На протяжении десятилетий технологии выпрямления волос не менялись. Производители предлагали разные особенности покрытия пластин, длину, ширину, скорость нагрева и температурные режимы, но забывали, что главное это здоровье волос. Экстремальная температура и ее неравномерное распределение были конструктивными ошибками, которые воспроизводились снова и снова. Конкуренты сосредоточились на цифровых экранах и вводили инновационный дизайн, а инженеры Dyson на долгие годы заперлись в лабораториях. Сначала они разработали новые методы тестирования и изучили сотни миль натуральных волос самого разного типа. И только после того, как им удалось досконально изучить природу волос и вред, который им наносят выпрямители, началась работа над своей инновационной идеей. Dyson CorraleTM увидел свет после разработки 3690 прототипов.

Меньше жара, равномерное распрямление волос

Руководствуясь лозунгом "Никаких компромиссов для стиля!" разработчики Dyson CorraleTM сначала снизили температуру. Стало ясно, что более низкая температура позволяет защитить волосы, но не дает возможности создать точный дизайн прически. Поэтому главной задачей стало сохранение максимальной эффективности устройства при максимально низкой температуре. Внимание было сфокусировано на вытягивании волоса.

Для того, чтобы изменить форму волоса, его нужно не только нагреть, но и вытянуть. Если волосы в выпрямителе распределены неравномерно, то часть из них вытягивается, часть – нет. Поэтому новый продукт Dyson вошел в салоны и дома с открытием, которое позволяет решить существенную проблему обычных выпрямителей волос, которая связана с использованием жестких пластин. В результате прядь распределяется неравномерно.

Эластичные пластины по сути изменили саму традицию использования выпрямителей волос. Dyson CorraleTM позволяет воздействовать на все волосы в пряди. При использовании обычного выпрямителя часть волос прижимается, часть растрепывается. Поэтому на одну прядь приходится воздействовать несколько раз, чтобы добиться желаемого результата. Эластичные пластины Dyson CorraleTM позволяют распространить на волосы в пряди одинаковую силу натяжения. Поэтому достаточно лишь нескольких прикосновений, и прическа принимает нужную форму.

При этом ни один волос в пряди не нагревается до температуры самой пластины, поскольку волосы соприкасаются и охлаждают друг друга. Их температура на 6,6 градусов ниже, чем у пластины. Пластины из сплава магния и меди позволяют обеспечить максимальный контроль пряди и равномерно распределить силу натяжения. Обычный выпрямитель зажимает волосы очень тонким слоем, поэтому они оказываются под воздействием слишком высокой температуры и получают невосполнимые повреждения.

Беспроводная технология для ритуалов ухода за собой





Точно так же, как в более ранних моделях приборов для ухода за волосами, Dyson CorraleTM выделяется умным контролем температуры. Сенсоры фиксируют температуру пластин 100 раз в секунду и не позволяют им нагреваться выше установленной отметки. У выпрямителя есть три режима: 165, 185 и 210 градусов. Но даже при самой высокой температуре вред, который выпрямитель наносит волосам, на 50% ниже, чем у других продуктов на рынке (тесты проводились в лабораториях Dyson, измерялись изменения в силе волоса при использовании прямых или гибких пластин).

Еще одна приятная новинка – литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает комфортное беспроводное использование. Вам больше не нужно искать место рядом с розеткой: вы сами решаете, где создавать прическу! Выпрямитель можно использовать даже в машине, по дороге на встречу, или на пляже после купания. Полной зарядки хватает на 30 минут использования. Хотите пользоваться дольше? Легко: выпрямитель продается в комплекте с магнитной "зарядкой" и кабелем длиной от 2,2 до 2,7 метров. Время зарядки - 40 минут (до 90%) или 70 минут (100%). Уровень зарядки аккумулятора, температурный режим и пиктограмма зарядки выводятся на OLED-экран. Вместе с Dyson CorraleTM покупатель получает и стильную док-станцию, на которой можно безопасно оставить даже горячий прибор. Если устройством не пользуются в течение 10 минут, оно выключается автоматически.

Еще одна приятная новость: Dyson CorraleTM ничего не боится. В традициях Dyson – тестировать свою продукцию. Выпрямитель проверяют на ударостойкость (падание с большой высоты на различные стороны устройства), воздействие высокого давления, экстремально интенсивный режим использования и т.д. Поэтому Dyson CorraleTM можно брать с собой куда угодно. Беспроводное устройство в термостойком футляре поместится в любую сумку. Выпрямитель можно брать с собой в салон самолета, поскольку разработчики позаботились о специальном авиа режиме.

Правила выпрямления волос

Разработчики отмечают: Dyson CorraleTM, так же, как и любой другой выпрямитель, можно использовать только тогда, когда волосы полностью высохли. Влажные волосы легче повредить, так что любое воздействие температуры может нанести ему вред.

Dyson CorraleTM позволяет не только выпрямлять волосы, но и делать легкую завивку или локоны. Все зависит от способа использования. Разные температурные режимы позволяют работать с волосами всех типов и любой длины. Перед выпрямлением или завивкой рекомендуется расчесать волосы. Чем более тонкая прядь попадет в устройство, тем меньше раз придется ее укладывать, чтобы добиться нужного результата. Покрытие из турмалина защитит волосы от статического электричества, а специальные защитные полоски уберегут от высокой температуры руки и кожу головы.

Никаких проводов. Низкая температура. Непревзойденная красота. Dyson CorraleTM: когда женственность, очарование и здоровье совпадают с удивительными технологиями.

Продукцию Dyson можно найти в крупнейших магазинах бытовой техники в стране.