"Новое место для тренировок" Теперь MyFitness и в Зиепниеккалнсе, на Виенибас гатве, 194a

17 июля состоялось торжественное открытие для широкой публики нового спортклуба MyFitness Aleja, расположившегося в новом здании торгового центре Aleja на площади более 2000 м2.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инна Алне, руководитель MyFitness Latvia, на открытии сказала: "Мы рады, что наконец и жители Зиепниеккалнса дождались открытия своего собственного спортклуба MyFitness! Мы убеждены, что этот клуб может удовлетворить самым разным требованиям посетителей, поскольку предлагаемый ассортимент услуг действительно очень широк".

Новый торговый центр и спортклуб находится в стратегически важном месте, поэтому услуги спортклуба станут еще доступнее жителям Зиепниеккалнса, Марупе, Тирайне и Олайне, а также всем тем, кто живет в Елгаве, а работает или учится — в Риге.

Спортклуб MyFitness Aleja является уже 14-м спортивным клубом MyFitness в Латвии и 50 спортклубом MyFitness в Балтии, сообщает Эркки Торн (Erkki Torn), руководитель My Fitness AS. Он доволен, что предприятие смогло открыть новую структурную единицу в это трудное время — после длительного простоя спортклубов, связанного с коронакризисом.



Клуб в Зиепниеккалнсе обустроен в соответствии с привычными для MyFitness стандартам, однако удивит посетителей новыми нюансами в дизайне, а также новинками в ассортименте услуг. Клуб площадью 2000 квадратных метров оснащен высококлассными тренажерами Technogym, в клубе есть 3 зала для занятий, а также сауна для релаксации после тренировок.

Анце Олте, руководитель тренеров групповых занятий MyFitness Latvia отметила: "Особенность этого клуба в том, что здесь целых 3 зала для групповых занятий! Классический — просторный зал для любителей кардиотренировок, зал Body&Mind, который на этот раз дополнен Barre, т.е. предназначен для нового типа силовых тренировок с элементами балетных движений. И третий зал — Studio X, уже показавший свои возможности в клубах Matīsa и Alfa".





На открытии у гостей была возможность посетить приемный кабинет персональных тренеров, где можно было пройти проверки тела, чтобы выяснить такие показатели, как биологический возраст, вес тела без жира, вес жира в конкретных зонах тела, а также получить другие полезные данные.

Ласма Пелше, руководитель персональных тренеров MyFitness Latvia, подчеркивает: "Эти показатели строения тела не только интересны клиенту, но и являются важной информацией для персонального тренера при составлении точной и эффективной программы тренировок".

Миссия MyFitness — предоставление качественных услуг современного спортклуба как можно большему числу рижан. Доступность этих услуг — важная предпосылка для актуализации здорового образа жизни в конкретном районе и обществе в целом.

Дополнительная информация:

Инна Алне, руководитель MyFitness Latvija (ООО My Fitness)

Эл. почта: myfitness@myfitness.lv

