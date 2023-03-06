Новое зрение – новая жизнь

Меня зовут Зане Янсоне-Лангина. Я оптометрист, а также лектор на факультете физики, математики и оптометрии Латвийского университета.

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Ежедневно я обучаю студентов, а еще работаю в клинике д-ра Соломатина, где помогаю врачу проводить различные обследования.

Мне всегда нравились очки, но незадолго до операции, когда я была за границей, мои очки сломались, и я оказалась в совершенно беспомощном состоянии. Это заставило меня задуматься о том, что жить без очков тоже можно.

Так я решила сделать лазерную коррекцию зрения, чтобы подобных трудностей в моей жизни больше не возникало.

Преодолевая трудности

Для меня самой большой проблемой было зимнее время, когда идет снег и надо ходить по магазинам, а очки все время запотевают. Плавать или в дождливую погоду заниматься спортом в очках тоже было довольно неудобно. Это меня беспокоило больше всего.

Также часто случались ситуации, когда без очков или линз я не очень хорошо видела, например, принимая душ. Бывало, что зрение вдаль в очках становилось хуже, поэтому, конечно, я мечтала лучше видеть.

Со временем я поняла: у меня больше нет объективных причин, чтобы не решиться на эту операцию. Помогло и то, что при работе с пациентами, идущими на лазерную коррекцию, я обнаружила, что мифы, которые сначала были у меня в голове, не нашли подтверждения.

У меня не осталось отговорок, чтобы не делать коррекцию зрения.

От теории к практике

Я ежедневно работаю с пациентами, прошедшими лазерную коррекцию зрения в клинике д-ра Соломатина, поэтому мои ожидания от этой процедуры были только положительные.

Несмотря на это, могу признаться, что очень волновалась – не потому, что я не доверяю хирургу, медицинскому персоналу или технике, тут не было никаких сомнений!

Меня беспокоила сама процедура с точки зрения ощущений. Я знала, что больно не будет, но насколько все пройдет комфортно, даже не представляла.

Они сказали «да»

Я откладывала лазерную коррекцию из-за проблем со здоровьем глаз, но, работая в клинике с фантастическими врачами-офтальмологами, со временем я узнала, что операция для меня возможна. Более того, ее можно сделать в ближайшее время.

Подготовка к операции длилась один день. Я пришла на полную диагностику, где мне провели обследование обоих глаз, измерили внутриглазное давление, посмотрели на разные топографии и карты роговицы, а также исследовали все структуры глаза, чтобы убедиться, что я действительно подхожу для выполнения лазерной коррекции, а послеоперационные риски у меня минимальны.

Несколько врачей просмотрели мои результаты. Все подтвердили, что я хороший кандидат на лазерную коррекцию зрения. Так что у меня не осталось никаких сомнений, и я решилась.

День икс

Я бы сказала, что лазерная коррекция зрения стала для меня одной из самых простых манипуляций в жизни. Сама операция заняла меньше 20 минут. Это было очень быстро и плавно!

При этом я абсолютно не ощущала боль во время операции, только видела яркий свет.

Мне очень понравилось общение с врачом, потому что он все время рассказывал, что будет происходить во время процедуры. Также в промежутках мы разговаривали, что отвлекало меня от мыслей о происходящем.

Новое зрение – новая жизнь

Сразу же после операции я стала видеть хорошо по сравнению с тем, как видела до операции. Я считаю, что результат отличный! И даже на следующий день у меня не было дискомфорта, связанного с остротой зрения.

Все мои знакомые, которые восстановили зрение с помощью лазерной коррекции, очень довольны результатами, а также процессом операции и профессионализмом врачей в клинике д-ра Соломатина. То же самое могу сказать и о себе!

Я очень хорошо вижу. Например, даже ночью в окне я вижу снег зимой, что для меня было совершенно невозможно раньше, так как без очков я ночью ничего не видела – был просто черный экран.

Муж в восторге от остроты зрения

После операции я наконец могу активнее заниматься повседневными делами, например, спортом и плаванием. Поскольку качество зрения стало выше, я могу посещать театр и находиться в других слабо освещенных помещениях.

Самая большая похвала хирургу и клинике от моего мужа, так как его моя острота зрения приводит в восторг.

Почему я не сделала этого раньше

Как долго мне мешали мифы! Я думаю, основные из них заключались в том, что есть большой риск осложнений после операции. На самом деле хирург, а также лазер и новые технологии значительно минимизируют потенциальные риски.

Второй миф – я думала, что в случае очень тонкой роговицы нельзя сделать коррекцию зрения. Конечно, это зависит от остроты зрения, но толщина моей роговицы тоже была не особо большой, поэтому доктор предложил мне методику FemtoLASIK, так как он позволяет не только снизить риски, но и сохранить толщину роговицы после операции.

Еще один большой миф, который меня останавливал – нельзя выходить на работу сразу после операции, поэтому придется брать больничный и не иметь возможности работать.

Однако я могла спокойно выполнять свои повседневные обязанности.

На следующий день я отработала все девять часов – полноценный рабочий день, и это было не так уж и сложно.

Если перемены, то только к лучшему

Думаю, что после операции больше всего меняется психологическое состояние, когда наступает облегчение от того, что больше не понадобятся коррекция зрения и очки.

Теперь, после коррекции, сразу появилась мотивация как пробовать что-то новое, так и наслаждаться уже существующими повседневными вещами, которыми раньше я, возможно, не могла насладиться полноценно.

Советую и другим не бояться, потому что операция на самом деле очень простая и безболезненная, и это вложение в качество жизни невообразимо.

Такое ощущение свободы, что я теперь все могу и не ограничиваю себя!

Для осмотра глаз и получения рекомендаций врача-офтальмолога в Клинике др. Соломатина обращайся по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

До 1 мая можно подать заявку на лазерную коррекцию зрения FEMTO-Lasik по специальной цене - 1750 евро (стандартная цена 2020 евро)*

Заполни форму заявки и мы свяжемся с Тобой для согласования наиболее удобного времени визита.

*Консультация оплачивается отдельно. Если метод лазерной коррекции зрения FEMTO-Lasik не подойдет пациенту, мы предоставим скидку 10% на альтернативные методы.