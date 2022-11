Новые открытия о диосмектите

Не только так называемые желудочные вирусы, но и инфекция Covid у большинства пациентов протекает с серьезным симптомом — диареей. К счастью, последние данные о противодиарейном препарате — диосмектите — обнадеживают: благодаря эффективным результатам лечения диареи при Covid и безопасному долгосрочному использованию препарата при хронических заболеваниях.

Диарея: как «банальная», так и критическая

Редкий симптом также же повсеместно распространен и может быть вызван столь же широким рядом причин, как диарея. Она может начаться совершенно тривиально, например, после употребления несовместимых продуктов в одном приеме пищи (молоко и жирное мясо или квашеная капуста и кофе с тортом на десерт) или от стресса перед ответственной встречей. Но она также может сопровождать очень тяжелую болезнь. Диарея может быть вызвана нашей собственной невнимательностью, как это часто бывает у туристов, когда они попадают в чужую среду и едят необычную пищу, но чаще всего диарея - неизбежное следствие заражения каким-либо вирусом, бактерией или приема любого из более чем 700 лекарств, у которых она указана в списке побочных эффектов.

В любом случае, диарея – очень неприятная вещь, которая, кроме того, может наступить совершенно внезапно, поэтому разумно иметь под рукой одно из противодиарейных средств. Одна из современных возможностей победить диарею – использовать диосмектит. Это природный силикат алюминия и магния, или очищенная и стандартизированная глина, используемая в качестве кишечного адсорбента, то есть вещества, которое поглощает или притягивает к своей поверхности вирусы, токсины, бактерии. Таким образом, концентрация патогенов в кишечнике и их прикрепление к слизистой оболочке уменьшаются, что, в свою очередь, помогает уменьшить воспаление. Кроме того, диосмектит обволакивает слизистую кишечника, образуя механический барьер и способствуя регенерации эпителиальных клеток слизистой. К этим уже общеизвестным фактам в последние годы присоединились новые открытия, поскольку диарея, к сожалению, сохраняет высокий статус актуальности.

Как бороться с диареей при Covid

Наиболее частыми триггерами острой инфекционной диареи являются кишечные вирусы: ротавирусы, норовирусы и т. д. Собранные данные о вирусе Covid-19 показывают, что с самого начала почти у половины пациентов были симптомы не только простуды, но и нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая диарею. Со временем исследователи наблюдали растущую распространенность расстройств работы ЖКТ среди пациентов с Covid-19, а иногда диарея могла быть даже единственным (!) симптомом Covid.1 Для последних вариантов омикрона особенно характерны расстройства пищеварительной системы.

Почему и каким образом Covid вызывает диарею, ученым до сих пор неясно. Высказано несколько гипотез: этот вирус проникает в клетки кишечника и нарушает их нормальное функционирование, диарея похожа на воспалительную реакцию организма на SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий Covid-19), а также может быть побочным эффектом принимаемых лекарств или следствием психологического стресса. Ясно то, что диосмектит можно безопасно использовать против такой диареи, о чем свидетельствует новое исследование итальянских ученых, в котором они изучали связывающие и противовоспалительные свойства диосмектита на модели SARS-CoV-2.

«В моделях ротавируса диосмектит предотвращает воздействие патогенов, связывая этот вирус и его энтеротоксин [токсин, продуцируемый ротавирусом, который вызывает острую диарею]», - пишут ученые. «Эти данные предоставляют прямые доказательства того, что диосмектит может связывать компоненты SARS-CoV-2 и ингибировать воспаление – это поддерживает механическое обоснование для рассмотрения диосмектита как варианта лечения диареи, вызванной Covid-19». 2

Благодаря тому, что диосмектит захватывает вирусные частицы, он замедляет взаимодействие между SARS-CoV-2 и энтероцитами человека (абсорбирующие эпителиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность тонкой и толстой кишки, слизистую оболочку). Слизистая оболочка, с другой стороны, обеспечивает три линии защиты от вирусов и вредных веществ. Сама слизистая оболочка действует как физический барьер, выделяемая ею слизь – как химический, а кишечная флора – как микробиологический барьер. Поэтому не стоит тянуть с лечением диареи – здоровые слизистые оболочки ЖКТ обеспечивают лучший иммунитет, поскольку они содержат 70-80% иммунных клеток.

Как бороться с хронической диареей

Еще одна хорошая новость касается пациентов, которые борются с хронической диареей, какой бы ни была ее причина, например, синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника или диарея, вызванная радиацией или химиотерапией.

Несколько исследований подтвердили, что диосмектит эффективно помогает, например, при лечении хронического колита (воспаление толстой кишки), уменьшая воспаление, заживляя и улучшая слизистый слой. В этом случае лечебную глину надо использовать в течение нескольких недель. Но разве это, одновременно с поглощением и удалением вредных веществ, не нарушает баланс кишечных микроорганизмов (микробиоту)? На этот вопрос ответила опубликованная в этом году работа французских ученых – первое исследование потенциального воздействия более длительного использования диосмектита на кишечную микробиоту у взрослых с хронической функциональной диареей.

В рамках исследования 35 пациентов с хронической диареей принимали диосмектит по три грамма три раза в день в течение пяти недель, чтобы улучшить консистенцию стула. Ученые обнаружили, что пятинедельное употребление диосмектита не только улучшило стул и его консистенцию, как и ожидалось, но и то, что «использование диосмектита не повлияло на микробиоту кишечника. В частности, ее богатство оставалось стабильным, и ни один микробный вид не показал значительной эволюции. Разделение пациентов по ответной реакции на диосмектит (без ответа, ранний ответ, поздний ответ) или по месту жительства (Великобритания или Нидерланды) дало те же результаты. Мы пришли к выводу, что при длительном лечении диосмектитом физиологических изменений, связанных с микробиотой, не ожидается». 3

Недавние исследования особенно подчеркивают роль микробиоты, которая влияет не только на здоровье пищеварительной системы, но и всего тела, посылая биохимические сигналы в мозг.

Статья создана в сотрудничестве с Ipsen Pharma

