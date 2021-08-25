Новые возможности старых моделей iPhone

Ваш iPhone может больше: что обещает iOS 15?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейчас владельцы iPhone используют iOS 14, а осенью ожидается новая iOS 15. Она будет функционировать в тех же моделях смартфонов, что и iOS 14 — от новейшей серии iPhone 12 до iPhone 6S, выпущенной в 2015 году. Сертифицированный системный инженер Apple Андрей Михайлов поделился видеоклипом о том, почему так важна iOS 15 и что она обещает пользователям iPhone.

"Ожидаемая версия iOS 15 будет функционировать не только на последних флагманах, но и на моделях смартфонов, выпущенных 5–6 лет назад, а также на iPhone SE среднего класса первого и второго поколения. Это подтверждает намерение Apple поддерживать устройства в долгосрочной перспективе. Говоря иными словами, даже если у Вас более старая модель, Вы по-прежнему можете наслаждаться новейшими функциями и возможностями, а также не опасаться за безопасность", — говорит Михайлов.

Он отмечает, что новые модели смартфонов люди покупают в среднем каждые 2–3 года, а малые предприятия или общественный сектор часто используют их даже дольше, что делает упомянутую выше возможность особенно важной для них. Это также подтверждает тот факт, что устройства с iOS работают хорошо и сохраняют свою ценность дольше, чем другие смартфоны.

Самые большие поклонники Apple могут использовать бета версию iOS 15 уже сейчас, хотя ее официальное открытие ожидается только этой осенью. Андрей Михайлов отмечает четыре новых функций, которые стоит ожидать вместе с iOS 15:

Еще лучше FaceTime. Во время пандемии люди все чаще использовали видеозвонки, поэтому в этот раз Apple уделил особое внимание приложению FaceTime. Сейчас его можно использовать, чтобы одновременно смотреть ТВ-шоу или фильмы, слушать музыку или использовать общий доступ к Вашему экрану с помощью SharePlay. К тому же подключиться к разговору в FaceTime могут также те друзья и члены семьи, которые используют компьютер с Windows или телефон Android. Более удобная связь в iMessage. iMessage позволяет делиться не только снимками, но также документами, файлами и презентациями. Весь контент, который был получен или которым Вы поделились, используя приложение для передачи сообщений, сейчас будет доступен в одном удобном разделе под названием "Доступные Вам". Он встроен в такие аппликации как Photos, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcasts иApple TV. Цифровизация и перевод текста. Если на сделанном Вами снимке есть текст или цифры, то операционная система iOS 15 автоматически распознает его, чтобы Вы, например, могли позвонить или отправить электронное письмо владельцу полученной визитки, или получить информацию о лучшей возможности добраться по указанному где-то адресу. Новая функция живого текста (Live Text) способна распознавать семь языков (английский, французский, немецкий, португальский, испанский, китайский и итальянский) и может автоматически переводить текст. К тому же эта функция действует во всем телефоне — от Фотокамеры до Вашей электронной почты и веб-браузера. Еще более удобная передача файлов. Используя iOS 15, Вы сможете еще удобнее пересылать текст, фотографии, GIF и другие файлы на другое приложение. Например, если Вы нашли в интернете интересную фотографию, просто нажмите на нее пальцем на несколько секунд дольше, чем обычно, и затем переместите в другое приложение, таким образом автоматически переслав ее на выбранное приложение.

Четыре перечисленных новинок — это лишь небольшой обзор того, что будет доступно в операционной системе iOS 15. Как признает сертифицированный системный инженер Apple Андрей Михайлов, еще важнее то, что все устройства Apple — от смартфона или компьютера до смарт-часов — без проблем везде работают вместе, облегчая Вам профессиональные будни, решение творческих проблем и сотрудничество с другими людьми.

Михайлов добавляет: "Отвечать на звонки на iPhone можно, например, с Вашего компьютера Mac, смарт-часов Apple или при посредстве iPad, и все сообщения, которые Вы получаете на свой телефон, доступны также на других подключенных устройствах. Между тем функция Handoff позволяет начать составление электронного письма в телефоне и закончить его на компьютере Mac. Используя приложение Continuity Sketch, Вы легко можете создать эскиз на своем iPad или iPhone и автоматически разместить его в любом документе на компьютере Mac".

Независимо от того, пользуетесь ли Вы самым новым устройством Apple или выпущенным несколько лет назад, все они с помощью iOS 15 получат перечисленные функции и еще много других новых возможностей.