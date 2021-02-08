Очистители воздуха UlmAIR — инновационный способ в борьбе с Covid-19
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Запатентованный в Германии профессиональный очиститель воздуха UlmAIR — это инвестиция в здоровье сотрудников и общества, потому что в отличие от обычных очистителей воздуха, предназначенных для домохозяйств, UlmAIR способен обеспечить очистку и замену воздуха во всем помещении за 15 минут, таким образом не допуская перенос вируса от человека к человеку. Это подтверждают ученые из Университета Бундесвера.

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UlmAIR — это профессиональный очиститель воздуха, который предназначен для использования в помещениях, где длительное время находится много людей, потому что он не только очищает воздух, но и прерывает распространение и перенос вирусов и других загрязнений. Это устройство по очищению воздуха подает поток чистого воздуха по направлению вверх, где воздух отражается от потолка, равномерно распространяется по всему помещению, а потом опускается вниз, где заново фильтруется.

Очиститель воздуха UlmAIR разработан таким образом, чтобы все частички, загрязняющие воздух, в том числе вирусы, прибились вниз, к полу, и чтобы у них не было возможности распространяться по воздуху. Он использует очищенный поток воздуха, чтобы создать невидимый барьер для движения воздуха между людьми, который работает наподобие пластиковых экранов в общественных местах. Это единственное профессиональное устройство по очистке воздуха в Европе, которое работает по такому принципу.

Правильно используемое устройство по очистке воздуха UlmAIR способно обеспечить ситуацию, в которой два человека, находящиеся друг от друга на расстоянии двух метров, не будут вдыхать воздух выдыхаемый вторым человеком. Они будут вдыхать чистый воздух, который идет сверху. Это в том числе усиливает эффект ручного проветривания — свежий воздух, который входит через окно, оседает в нижней части помещения, а с помощью UlmAIR он быстрее попадает в область, где находится воздух, которым дышат люди. Таким образом, уменьшается время проветривания и перепады температуры в помещении, при этом экономится 80% теплоэнергии. В среднем весь воздух в помещении обновляется шесть раз в час.

В отличие от бытовых очистителей воздуха, которые пришлось приспосабливать к условиям глобальной пандемии, в основе инновационной технологии UlmAIR лежат исследования на тему распространения Covid-19, проведенные Институтом механики и аэродинамики Бундесвера в августе прошлого года. Если в начале устройство использовалось на специфических предприятиях, то сейчас его значение в обеспечении здоровья сотрудников и общества по достоинству оценивают все больше компаний. Это доказывает и увеличивающийся объем производства — в Германии каждую неделю производится 1000 товарных единиц.

Устройство по очистке воздуха UlmAIR особенно хорошо подойдет для помещений со слабой или отсутствующей вентиляцией, потому что оно мобильное и оборудовано сенсором CO2, который самостоятельно мониторит количество людей в помещении, с интервалом в минуту измеряет средний необходимый объем кислорода и подстраивает рабочие мощности под эту необходимость, сигнализируя, если качество воздуха в помещении стало слишком плохим и его больше невозможно очистить. Очиститель также улучшает работу увлажнителя воздуха, потому что обмен воздуха происходит очень стремительно. Именно поэтому он будет актуален в офисных помещениях, где находится много компьютерной техники и работает центральное отопление.

Особенно актуальным такое решение по очистке воздуха становится в случае беспокойства о качестве воздуха в закрытых помещениях, где проводятся мероприятия или на длительное время собираются люди — спортивные залы, места отдыха, салоны красоты, банки, почта, заправки, школы, детские сады и центры социального ухода, рестораны и бары, офисы открытого типа, магазины и др.

Первичная функция UlmAIR — это нейтрализация вирусов и бактерий, однако, точно так же, как и другие очистители воздуха, он ликвидирует запахи табака и еды, разного размера пыль и пылевых клещей, пыльцу и даже волосы (именно по этой причине в Германии это устройство широко применяют в парикмахерских). К тому же устройство UlmAIR доступно со стальной поверхностью и в нескольких визуальных решениях, таким образом оно впишется в любой интерьер — детского сада или элегантного ресторана.

В ассортименте есть три разных очистителя воздуха для помещений разного размера — для помещений X45 от 20 до 50 м², для помещений X80 от 55 до 90 м² и для помещений X200 от 95 до 200 м² (высота потолка — до 2,5 м). Несмотря на то, что устройство мобильное — ему не требуется специальная установка и его легко можно перемещать с помощью колесиков — оно довольно крупное и тяжелее (80 кг), чем привычные очистители воздуха.

Следующая уникальная особенность, которая отличает UlmAIR от используемых в быту очистителей воздуха, это пятиступенчатый фильтр. Если в бытовой технике обычно используются фильтры категории H12 и H13, то это устройство по очистке воздуха оснащено фильтром категории H14, который способен отфильтровать 99,995% загрязняющих воздух частиц. Несмотря на то, что от фильтров категории H12 и H13 его отделяет только одна сотая часть процента, в реальности это означает, что воздух станет в 20 раз чище. Существенный аспект — работу устройства можно запрограммировать так, что оно будет автоматически включаться и выключаться в конкретный день и определенное время.

После каждого рабочего цикла устройство автоматически производит дезинфекцию фильтра, нагревая фильтрующий элемент до 80°C в течение 20 минут. Это означает, что волокна фильтра полностью дезинфицируются и перенести загрязнение из одного помещения в другое невозможно. Нельзя заразиться и производя техобслуживание. Даже если фильтрующий элемент сломался, из него в воздух не могут выделиться вирусы и бактерии. Дезинфекция фильтра в бытовых устройствах не происходит или происходит с использованием ультрафиолета или же c помощью пропитки волокон фильтра, что не гарантирует, что все волокна фильтра будут продезинфицированы.

Заменить фильтр — так же просто, как в обычном пылесосе: откройте крышку, выньте использованный фильтр и поставьте новый. Устройство сразу же готово к дальнейшей работе. Система фильтрования UlmAIR состоит из двух фильтров — переднего фильтра, который задерживает более крупные частички загрязненного воздуха, например, волосы, пыль, пыльцу, и главного фильтра, который нейтрализует вирусы и бактерии.

Если обычно замена обоих фильтров в профессиональных устройствах происходит одновременно, то в UlmAIR это можно делать по отдельности. Это уменьшает стоимость обслуживания в долгосрочной перспективе, потому что передний фильтр нужно менять чаще, чем основной. В среднем в помещениях с неспецифическими условиями качества воздуха (офис, магазин и т.д.) при регулярной замене переднего фильтра главный фильтр может прослужить от трех до пяти лет.

Еще один аспект, который отличает UlmAIR от устройств, произведенных для бытового использования: его вентилятор в три раза мощнее, чем у бытовой техники. Для сравнения — если мощность вентилятора, предназначенного для использования в домохозяйствах, измеряется всего несколькими кубометрами, то мощность вентилятора UlmAIR измеряется тысячами (4500 м³/ч).

UlmAIR — это умное устройство с индивидуальным сервисом, потому что после покупки его установит профессионал, который оценит помещение и подыщет наиболее подходящее место для устройства по очистке воздуха. Устройство перед покупкой можно протестировать очно. Это вложение с мгновенным результатом, а также гарант безопасности в будущем, возможность конкурировать с другими предприятиями за счет более безопасной среды как для своих сотрудников, так и для клиентов. Это финансовая выгода в долгосрочной перспективе, которая позволит снизить расходы на больничные листы сотрудников.

В настоящий момент очистители воздух UlmAIR по достоинству оценили и используют такие известные европейские предприятия, как Schenker, Schwenk, Roche и другие, а также образовательные учреждения (например, Полицейская академия Нижней Саксонии и Веймарский университет-Баухаус) и медицинские учреждения (например, Штутгартская клиника и Олденбургская клиника).

Устройство производит предприятие ULMATEC, которое специализируется в проектировании, производстве и установке специальных промышленных фильтрационных систем, в том числе оно разработало устройства и системы для взрывоопасной среды. Больше информации об очистителях воздуха UlmAIR можно найти на домашней странице "BaltFlow".
Профессиональный воздухоочиститель Сделано в Германии - ulmair

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