Основные симптомы алкогольной зависимости

Алкоголизм — губительное заболевание, вызываемое частым употреблением алкогольных напитков и характеризующееся патологической тягой к алкоголю. При длительном употреблении спиртных напитков развивается стойкое расстройство — хронический алкоголизм.
Каковы симптомы алкоголизма?
В наше время широкий ассортимент алкогольных напитков, как и масштабы их потребления настолько поражают взгляд, что информация об их истинном воздействии на организм остается за кадром. В народе бытует мнение, что алкоголь помогает избавиться от каждодневных проблем. Это обманчивое чувство.
Алкоголь является мощным наркотиком, вызывающим привыкание, особенно при обильном и частом употреблении. Алкоголизм характеризуется длительным временем употребления, а по мере прогрессирования заболевания труднопреодолимое желание употребить алкоголь возникает все чаще.
Пагубная зависимость может овладеть кем угодно — ею страдают мужчины и женщины, молодежь и старики. Наиболее часто встречающимися симптомами алкоголизма являются следующие:
- ежедневное употребление алкоголя;
- неспособность контролировать количество потребляемого алкоголя;
- человек напивается еще до того, как отправиться на мероприятие;
- поведение в состоянии опьянения отличается от поведения в трезвом виде;
- вождение в нетрезвом виде;
- отрицание того, что выпивка является проблемой;
- изменения личности;
- чувство вины и стыда за свое поведение в нетрезвом состоянии;
- неспособность представить свою жизнь без алкоголя.
Причины алкоголизма
Развитие зависимости определяют биологические, психологические, семейные и социальные риски, индивидуальные для каждого человека. С медицинской точки зрения, алкоголизм — это непреодолимая и неконтролируемая тяга к алкогольным напиткам.
Алкогольную зависимость вызывает содержащийся в алкогольных напитках этанол. Этанол или этиловый спирт — это химическое название алкоголя, по своему строению он принадлежит к моновалентным спиртам (C2H5OH). Этанол является наркотиком, оказывающим токсическое воздействие на центральную нервную систему.
Существует множество факторов и причин, которые могут привести к зависимости. Обычно это целый комплекс причин, а не только лишь какая-то одна из них. Это и различные стрессы, и внутренние причины — депрессия, низкая самооценка, постоянное недовольство собой и т.д.
Причины тяги к алкоголю у каждого человека разные, но в целом они сводятся к одной главной: неспособности человеческой психики воспринимать реальную жизнь такой, какая она есть, без употребления изменяющих сознание веществ.
Алкогольная зависимость развивается в течение многих лет, постепенно подчиняя себе личность человека. Сильная тяга к алкоголю развивается почти незаметно. Коллеги или члены семьи могут годами не знать о зависимости коллеги или супруга.
Как бороться с алкоголизмом?
Алкогольную зависимость можно считать заболеванием на всю жизнь, потому что даже после многих лет воздержания контролируемое употребление алкоголя невозможно. Единственный способ остановить алкоголизм — это полное воздержание.
Чтобы успешно преодолеть зависимость, необходимо сначала ее признать и принять. Если человек готов признать свою зависимость, самое время начать ее лечение.
Важно также понимать, что результат лечения зависит по большей части от самого человека. Если он не готов принимать помощь и прислушиваться к советам специалистов, то результаты будут отличаться от ожидаемых.
Как помогает FACCEX?
Людям с зависимостью жизнь без алкоголя приносит страдания, поэтому ученые Латвийского института органического синтеза под руководством профессора Иварса Калвиньша, стремясь найти средство эффективной помощи таким пациентам и облегчить их путь к трезвости, особенно на начальном этапе, разработали натуральный растительный препарат FACCEX, помогающий преодолеть пагубную привычку. Он предназначен для людей, регулярно употребляющих алкоголь, и помогает поощрить их на дальнейшую борьбу с вредной привычкой. Основной принцип действия — способствование восстановлению организма, хорошему самочувствию, снижению тяги к алкоголю, что будет мотивировать к более здоровому и трезвому образу жизни, исключающему чрезмерное потребление алкоголя.
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