Основные симптомы алкогольной зависимости

Алкоголизм — губительное заболевание, вызываемое частым употреблением алкогольных напитков и характеризующееся патологической тягой к алкоголю. При длительном употреблении спиртных напитков развивается стойкое расстройство — хронический алкоголизм.

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Каковы симптомы алкоголизма?

В наше время широкий ассортимент алкогольных напитков, как и масштабы их потребления настолько поражают взгляд, что информация об их истинном воздействии на организм остается за кадром. В народе бытует мнение, что алкоголь помогает избавиться от каждодневных проблем. Это обманчивое чувство.

Алкоголь является мощным наркотиком, вызывающим привыкание, особенно при обильном и частом употреблении. Алкоголизм характеризуется длительным временем употребления, а по мере прогрессирования заболевания труднопреодолимое желание употребить алкоголь возникает все чаще.

Пагубная зависимость может овладеть кем угодно — ею страдают мужчины и женщины, молодежь и старики. Наиболее часто встречающимися симптомами алкоголизма являются следующие:

ежедневное употребление алкоголя;

неспособность контролировать количество потребляемого алкоголя;

человек напивается еще до того, как отправиться на мероприятие;

поведение в состоянии опьянения отличается от поведения в трезвом виде;

вождение в нетрезвом виде;

отрицание того, что выпивка является проблемой;

изменения личности;

чувство вины и стыда за свое поведение в нетрезвом состоянии;

неспособность представить свою жизнь без алкоголя.

Причины алкоголизма

Развитие зависимости определяют биологические, психологические, семейные и социальные риски, индивидуальные для каждого человека. С медицинской точки зрения, алкоголизм — это непреодолимая и неконтролируемая тяга к алкогольным напиткам.

Алкогольную зависимость вызывает содержащийся в алкогольных напитках этанол. Этанол или этиловый спирт — это химическое название алкоголя, по своему строению он принадлежит к моновалентным спиртам (C2H5OH). Этанол является наркотиком, оказывающим токсическое воздействие на центральную нервную систему.

Существует множество факторов и причин, которые могут привести к зависимости. Обычно это целый комплекс причин, а не только лишь какая-то одна из них. Это и различные стрессы, и внутренние причины — депрессия, низкая самооценка, постоянное недовольство собой и т.д.

Причины тяги к алкоголю у каждого человека разные, но в целом они сводятся к одной главной: неспособности человеческой психики воспринимать реальную жизнь такой, какая она есть, без употребления изменяющих сознание веществ.

Алкогольная зависимость развивается в течение многих лет, постепенно подчиняя себе личность человека. Сильная тяга к алкоголю развивается почти незаметно. Коллеги или члены семьи могут годами не знать о зависимости коллеги или супруга.

Как бороться с алкоголизмом?

Алкогольную зависимость можно считать заболеванием на всю жизнь, потому что даже после многих лет воздержания контролируемое употребление алкоголя невозможно. Единственный способ остановить алкоголизм — это полное воздержание.

Чтобы успешно преодолеть зависимость, необходимо сначала ее признать и принять. Если человек готов признать свою зависимость, самое время начать ее лечение.

Важно также понимать, что результат лечения зависит по большей части от самого человека. Если он не готов принимать помощь и прислушиваться к советам специалистов, то результаты будут отличаться от ожидаемых.

Как помогает FACCEX?

Людям с зависимостью жизнь без алкоголя приносит страдания, поэтому ученые Латвийского института органического синтеза под руководством профессора Иварса Калвиньша, стремясь найти средство эффективной помощи таким пациентам и облегчить их путь к трезвости, особенно на начальном этапе, разработали натуральный растительный препарат FACCEX, помогающий преодолеть пагубную привычку. Он предназначен для людей, регулярно употребляющих алкоголь, и помогает поощрить их на дальнейшую борьбу с вредной привычкой. Основной принцип действия — способствование восстановлению организма, хорошему самочувствию, снижению тяги к алкоголю, что будет мотивировать к более здоровому и трезвому образу жизни, исключающему чрезмерное потребление алкоголя.

Наблюдения показывают, что использование FACCEX делает людей более спокойными, снижает тревожность, улучшает сон.

Как принимается FACCEX?

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