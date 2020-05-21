Открываем секрет: Врач рассказывает, как сбросить 17 кг

Молодая врач из Риги Екатерина Ягодзинска воплотила свою мечту, освободившись от 17 кг лишнего веса за короткий срок, чтобы прекрасно выглядеть! Прочитайте интервью и узнайте, как и вы можете добиться идеальной фигуры!

Каким был твой прежний опыт похудения?

Некоторое время назад я пыталась похудеть, соблюдая диету Дюкана, но это казалось неполезным для здоровья, и никаких результатов достичь не удалось. Даже еще хуже — все закончилось тем, что моя кожа стала очень нездоровой, и вскоре я стала весить еще больше.

Что мотивировало похудеть именно сейчас?

Мне очень не нравилось то, что я видела в зеркале и на фотографиях. Я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что больше не была той энергичной женщиной, какой себя помнила и ощущала раньше. Решила найти такой способ, который даст быстрый результат, а иначе с мечтой похудеть придется распрощаться.

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Как ты узнала о Стокгольмской диете?

В Интернете я обратила внимание на вдохновляющие истории и хорошие отзывы. К тому же узнала, что и мои родители начали худеть по этой диете. И все же была настроена скептически, потому что не верю ничему, что не пробовала сама. Поэтому заказала себе персональный план питания по Стокгольмской диете.

Удавалось ли соблюдать диету?

С самого начала я тщательно соблюдала все указания в моем плане питания. Очень понравилось разнообразие предлагаемых в диете продуктов и возможность бесплатно общаться со специалистами в случаях, если возникало желание поменять какое-либо блюдо или если появлялись другие вопросы. По сравнению с ранее опробованными способами похудения, следовать плану Стокгольмской диеты было легко.

Первые результаты я почувствовала и увидела уже в течение недели, когда сбросила 4 кг лишнего веса. Опасалась, что процесс похудения остановится, но этого не произошло — в дальнейшем вес снижался равномерно, и на сегодняшний день в общей сложности я сбросила 17 кг лишнего веса.

Теперь мои пищевые привычки полностью изменились — дома всегда есть здоровая пища, и я по-прежнему продолжаю использовать рецепты диеты в своей повседневной жизни. Каждый день у меня хорошее настроение, и очень приятно видеть свое отражение в зеркале!

Что бы ты посоветовала людям с избыточным весом?

Если у вас есть лишний вес и вы мечтаете иметь красивую фигуру, обязательно попробуйте Стокгольмскую диету! Пусть мой опыт избавления от лишнего веса вдохновит и вас! Это действительно проще, чем можно себе представить. Начните прямо сейчас!

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