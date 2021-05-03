- Почему не стоит откладывать лазерную коррекцию зрения?

Рассказывает профессор Игорь Соломатин

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Уже более 20 лет в мире успешно используется технология лазерной коррекции зрения. За эти годы произошел серьезный прогресс, и теперь отказаться от очков и улучшить качество жизни можно быстро и безболезненно. Насколько сегодня безопасна коррекция зрения, и почему не стоит откладывать операцию, рассказывает латвийский офтальмолог, профессор Игорь Соломатин.

- Расскажите, с чего все начиналось тогда, 20 лет назад?

- Впервые я услышал о технологии лазерной коррекции зрения в начале девяностых годов. Несколько лет ушло на изучение информации, но уже в 1999 году я отправился в Германию, на завод, сейчас известный как Carl Zeiss Meditec. Там я приобрел самый современный, на тот момент, лазер нового поколения. Мы были первыми в странах Балтии, кто начал практиковать лазерную коррекцию.

Тогда это было настоящее чудо техники! Представьте, лазерный луч за пару секунд корректировал близорукость до 12 диоптрий! Когда мы начали использовать этот метод в Центре глазной реабилитации и коррекции зрения доктора Соломатина в Риге, отношение к нему было крайне настороженное.

Со временем появлялись новые лазеры, более совершенные, и мы всегда шли в ногу с прогрессом, приобретая и осваивая передовые технологии. Сегодня в арсенале нашей клиники есть лучшая аппаратура из Америки и Германии, которая доказала свою надежность десяткам тысяч наших пациентов.

Благодаря нашему огромному накопленному опыту и прекрасному оснащению клиники, мы точно предсказываем результат лазерной коррекции зрения, гарантируем безопасность процедуры и обеспечиваем долгожданный результат — свободу от очков и линз.

- Что, на Ваш взгляд, способствует успеху клиники?

- В нашем случае это опытные глазные врачи, надежные партнеры и пациенты, которые доверяют нам здоровье своих глаз уже много лет. Например, недавно мы проводили плановую проверку зрения пациентам, которым лазерную коррекцию сделали 20 лет назад.

Несмотря на то, что наша клиника уже обладает богатым опытом в проведении лазерных операций и новейшим оборудованием, мы не останавливаемся на достигнутом. Поэтому мы привезли в Латвию и внедрили новые методики коррекции зрения, такие как FemtoLASIK, SMILE, Presbyond.

Наши врачи выступают на крупнейших международных конференциях, принимают участие в профессиональных форумах, проводят исследования и постоянно повышают квалификацию.

Мы используем все современные методы лечения и диагностики, и каждому пациенту подбираем лучшее решение, учитывая анатомию его глаз и оптические параметры. Сейчас при помощи лазера мы корректируем зрение с близорукостью от — 0,5 до — 11 диоптрий и с дальнозоркостью до +4 диоптрий.

Пациентам с более серьезными показателями мы предлагаем альтернативные варианты коррекции зрения. Например, мы можем использовать интраокулярные линзы премиум класса, с помощью которых корректируется даже очень сильная близорукость до -20 диоптрий и дальнозоркость, а также возрастные ухудшения зрения, или пресбиопия. Для нас важно подобрать индивидуальный подход к особенностям каждого пациента.

- Кому подходит лазерная коррекция зрения?

- Лазерная коррекция зрения проводится пациентам, достигшим 18-летнего возраста, и при условии, что острота их зрения не менялась на протяжение последних двух лет. Верхней границы возраста для проведения коррекции, можно сказать, не существует. Главное условие — отсутствие патологий, не совместимых с этой операцией. Противопоказанием могут быть сахарный диабет, сердечные болезни и общие заболевания организма.

Абсолютно всем пациентам перед операцией проводится углубленная диагностика глаз, позволяющая выявить изменения, отрицательно влияющие на остроту зрения, такие как катаракта, глаукома, изменения сетчатки глаза.

Определив индивидуальные показатели пациента, мы составляем конкретный план коррекции зрения. Современная аппаратура вкупе с врачебным опытом позволяет нам предельно точно прогнозировать результат операции каждого пациента.

- Как проходит операция?

- Лазерная коррекция каждого глаза длится около десяти минут. Лазеры работают точно, быстро и безопасно. Перед началом операции пациенту проводится местная анестезия — закапываются специальные капли, поэтому процесс операции безболезненный.

Сразу после операции хирург проводит осмотр глаз. Выходя из операционной, пациент уже может видеть без очков. Реабилитация после коррекции зрения также минимальна.

В нашей клинике используется эксимерный лазер, а также современный лазер Carl Zeiss. Лазерная коррекция зрения с помощью фемтосекундного лазера происходит быстрее, легче и бережнее, чем при использовании эксимерного лазера. Такой метод коррекции зрения обходится дороже, однако у этой щадящей процедуры большое будущее.

Врач и пациенты обычно вместе подбирают наиболее подходящий лазер для операции, но иногда решающую роль в выборе метода коррекции зрения играет толщина роговицы и состояние глаз пациента.

- Почему не стоит откладывать лазерную коррекцию зрения?

- Многие наши пациенты признаются, что сделать коррекцию зрения, было лучшим решением в их жизни. Нужно ли откладывать полноценную жизнь на потом? Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому с радостью дарим возможность обрести свободу от очков.

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